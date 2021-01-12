【浦和】２１年新体制は監督＆コーチ計４人が新任　新背番号は西大伍が８番、田中達也は１１番

Ｊ１浦和は１２日、２０２１シーズンのトップチーム体制、選手背番号を発表した。

昨季、Ｊ２徳島を昇格に導いたリカルド・ロドリゲス氏（４６）が新監督に就任。コーチ兼通訳の小幡直嗣氏（３３）、コーチ（分析担当）の林舞輝氏（２６）、テクニカルスタッフ（分析担当）の守屋優馬氏（２９）が新任となった。

主な新加入選手の背番号は、神戸から完全移籍したＤＦ西大伍が８番、大分から完全移籍のＭＦ田中達也が１１番に決定。湘南から新加入の金子大毅は１９番、琉球から新加入のＭＦ小泉佳穂は１８番、栃木から新加入のＭＦ明本考浩は１５番、ＧＫ塩田仁史は２５番を着用する。

また、全国高校選手権で準優勝した青森山田高から新加入のＤＦ藤原優大は３４番。昨年から在籍していた選手のナンバー変更はＤＦ岩波拓也が３１→４番、鈴木彩艶が３６→１２番となった。

新シーズンの新体制、背番号は以下の通り（星印は新任、新加入）

★監督 リカルド・ロドリゲス（前徳島監督）

コーチ 工藤輝央

コーチ 平川忠亮

★コーチ兼通訳 小幡直嗣（前徳島通訳）

ＧＫコーチ 浜野征哉

フィジカルコーチ 石栗建

★コーチ・分析担当 林舞輝（前奈良クラブ監督）

★テクニカルスタッフ・分析担当 守屋優馬（新任）

１ ＧＫ 西川周作

３ ＤＦ 宇賀神友弥

４ ＤＦ 岩波拓也

５ ＤＦ 槙野智章

６ ＤＦ 山中亮輔

★８ ＭＦ 西大伍

９ ＦＷ 武藤雄樹

１０ ＭＦ 柏木陽介

★１１ ＭＦ 田中達也

１２ ＧＫ 鈴木彩艶

１３ ＭＦ 伊藤涼太郎

１４ ＦＷ 杉本健勇

★１５ ＭＦ 明本考浩

★１７ ＭＦ 伊藤敦樹

★１８ ＭＦ 小泉佳穂

★１９ ＭＦ 金子大毅

２０ ＤＦ トーマスデン

★２１ ＭＦ 大久保智明

２２ ＭＦ 阿部勇樹

２４ ＭＦ 汰木康也

★２５ ＧＫ 塩田仁史

２７ ＤＦ 橋岡大樹

２９ ＭＦ 柴戸海

３０ ＦＷ 興梠慎三

★３４ ＤＦ 藤原優大

★３６ ＤＦ 福島竜弥

３７ ＭＦ 武田英寿

４１ ＭＦ 関根貴大

４５ ＦＷ レオナルド