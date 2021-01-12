注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 箱根駅伝 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク
 
 

【浦和】２１年新体制は監督＆コーチ計４人が新任　新背番号は西大伍が８番、田中達也は１１番

スポーツ報知
# サッカー# 国内サッカー
　
　

　Ｊ１浦和は１２日、２０２１シーズンのトップチーム体制、選手背番号を発表した。

　昨季、Ｊ２徳島を昇格に導いたリカルド・ロドリゲス氏（４６）が新監督に就任。コーチ兼通訳の小幡直嗣氏（３３）、コーチ（分析担当）の林舞輝氏（２６）、テクニカルスタッフ（分析担当）の守屋優馬氏（２９）が新任となった。

　主な新加入選手の背番号は、神戸から完全移籍したＤＦ西大伍が８番、大分から完全移籍のＭＦ田中達也が１１番に決定。湘南から新加入の金子大毅は１９番、琉球から新加入のＭＦ小泉佳穂は１８番、栃木から新加入のＭＦ明本考浩は１５番、ＧＫ塩田仁史は２５番を着用する。

　また、全国高校選手権で準優勝した青森山田高から新加入のＤＦ藤原優大は３４番。昨年から在籍していた選手のナンバー変更はＤＦ岩波拓也が３１→４番、鈴木彩艶が３６→１２番となった。

　新シーズンの新体制、背番号は以下の通り（星印は新任、新加入）

★監督　リカルド・ロドリゲス（前徳島監督）

コーチ　工藤輝央

コーチ　平川忠亮

★コーチ兼通訳　小幡直嗣（前徳島通訳）

ＧＫコーチ　浜野征哉

フィジカルコーチ　石栗建

★コーチ・分析担当　林舞輝（前奈良クラブ監督）

★テクニカルスタッフ・分析担当　守屋優馬（新任）

１　ＧＫ　西川周作

３　ＤＦ　宇賀神友弥

４　ＤＦ　岩波拓也

５　ＤＦ　槙野智章

６　ＤＦ　山中亮輔

★８　ＭＦ　西大伍

９　ＦＷ　武藤雄樹

１０　ＭＦ　柏木陽介

★１１　ＭＦ　田中達也

１２　ＧＫ　鈴木彩艶

１３　ＭＦ　伊藤涼太郎

１４　ＦＷ　杉本健勇

★１５　ＭＦ　明本考浩

★１７　ＭＦ　伊藤敦樹

★１８　ＭＦ　小泉佳穂

★１９　ＭＦ　金子大毅

２０　ＤＦ　トーマスデン

★２１　ＭＦ　大久保智明

２２　ＭＦ　阿部勇樹

２４　ＭＦ　汰木康也

★２５　ＧＫ　塩田仁史

２７　ＤＦ　橋岡大樹

２９　ＭＦ　柴戸海

３０　ＦＷ　興梠慎三

★３４　ＤＦ　藤原優大

★３６　ＤＦ　福島竜弥

３７　ＭＦ　武田英寿

４１　ＭＦ　関根貴大

４５　ＦＷ　レオナルド

【関連ニュース】

Ｊリーグ特集

サッカー

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請