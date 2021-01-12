【浦和】２１年新体制は監督＆コーチ計４人が新任　新背番号は西大伍が８番、田中達也は１１番

Ｊ１浦和は１２日、２０２１シーズンのトップチーム体制、選手背番号を発表した。
昨季、Ｊ２徳島を昇格に導いたリカルド・ロドリゲス氏（４６）が新監督に就任。コーチ兼通訳の小幡直嗣氏（３３）、コーチ（分析担当）の林舞輝氏（２６）、テクニカルスタッフ（分析担当）の守屋優馬氏（２９）が新任となった。
主な新加入選手の背番号は、神戸から完全移籍したＤＦ西大伍が８番、大分から完全移籍のＭＦ田中達也が１１番に決定。湘南から新加入の金子大毅は１９番、琉球から新加入のＭＦ小泉佳穂は１８番、栃木から新加入のＭＦ明本考浩は１５番、ＧＫ塩田仁史は２５番を着用する。
また、全国高校選手権で準優勝した青森山田高から新加入のＤＦ藤原優大は３４番。昨年から在籍していた選手のナンバー変更はＤＦ岩波拓也が３１→４番、鈴木彩艶が３６→１２番となった。
新シーズンの新体制、背番号は以下の通り（星印は新任、新加入）
★監督 リカルド・ロドリゲス（前徳島監督）
コーチ 工藤輝央
コーチ 平川忠亮
★コーチ兼通訳 小幡直嗣（前徳島通訳）
ＧＫコーチ 浜野征哉
フィジカルコーチ 石栗建
★コーチ・分析担当 林舞輝（前奈良クラブ監督）
★テクニカルスタッフ・分析担当 守屋優馬（新任）
１ ＧＫ 西川周作
３ ＤＦ 宇賀神友弥
４ ＤＦ 岩波拓也
５ ＤＦ 槙野智章
６ ＤＦ 山中亮輔
★８ ＭＦ 西大伍
９ ＦＷ 武藤雄樹
１０ ＭＦ 柏木陽介
★１１ ＭＦ 田中達也
１２ ＧＫ 鈴木彩艶
１３ ＭＦ 伊藤涼太郎
１４ ＦＷ 杉本健勇
★１５ ＭＦ 明本考浩
★１７ ＭＦ 伊藤敦樹
★１８ ＭＦ 小泉佳穂
★１９ ＭＦ 金子大毅
２０ ＤＦ トーマスデン
★２１ ＭＦ 大久保智明
２２ ＭＦ 阿部勇樹
２４ ＭＦ 汰木康也
★２５ ＧＫ 塩田仁史
２７ ＤＦ 橋岡大樹
２９ ＭＦ 柴戸海
３０ ＦＷ 興梠慎三
★３４ ＤＦ 藤原優大
★３６ ＤＦ 福島竜弥
３７ ＭＦ 武田英寿
４１ ＭＦ 関根貴大
４５ ＦＷ レオナルド