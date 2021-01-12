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日本学生野球協会が表彰選手発表　大学の部は楽天１位の早大・早川ら２６人

スポーツ報知
# 野球# アマ野球
早大時代の早川隆久
早大時代の早川隆久

　日本学生野球協会は１２日、２０２０年度の表彰選手７２人（大学２６、高校４６）を発表した。大学生では、楽天１位の早大・早川隆久投手（２２）、日本ハム１位の苫小牧駒大・伊藤大海投手（２３）、巨人７位の創価大・萩原哲捕手（２２）らが選出された。

　文武両道を実践した選手（マネジャーを含む）を対象に、全国２６連盟から１人ずつ選ばれる大学の部の受賞選手は以下の通り。

▽北海道学生　伊藤大海投手（苫小牧駒大）

▽札幌学生　川崎進也三塁手（星槎道都大）

▽北東北大学　河内愛哉二塁手（富士大）

▽仙台六大学　元山飛優遊撃手（東北福祉大）

▽南東北大学　佐々木大輔投手（東日本国際大）

▽千葉県大学　道祖土琉一一塁手（中央学院大）

▽関甲新学生　古川裕大捕手（上武大）

▽東京新大学　萩原哲捕手（創価大）

▽東京六大学　早川隆久投手（早大）

▽東都大学　矢野雅哉遊撃手（亜大）

▽首都大学　高垣鋭次二塁手（日体大）

▽神奈川大学　加賀航外野手（桐蔭横浜大）

▽愛知大学　河田航平外野手（中京大）

▽東海地区大学　福尾僚祐外野手（中部学院大）

▽北陸大学　前田貴斗捕手（福井工大）

▽関西学生　谷本甲仁二塁手（近大）

▽関西六大学　岡沢智基捕手（大商大）

▽阪神大学　松本康希二塁手（関西国際大）

▽近畿学生　大畑理暉投手（奈良学園大）

▽京滋大学　喜多隆介捕手（京都先端科学大）

▽広島六大学　松岡侑汰二塁手（広島経大）

▽中国地区大学　中内亮太投手（東亜大）

▽四国地区大学　水上由伸投手（四国学院大）

▽九州六大学　小畑翔大外野手（北九州市大）

▽福岡六大学　児玉亮涼遊撃手（九産大）

▽九州地区大学　水野暖也外野手（日本文理大）

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