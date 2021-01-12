日本学生野球協会が表彰選手発表　大学の部は楽天１位の早大・早川ら２６人

日本学生野球協会は１２日、２０２０年度の表彰選手７２人（大学２６、高校４６）を発表した。大学生では、楽天１位の早大・早川隆久投手（２２）、日本ハム１位の苫小牧駒大・伊藤大海投手（２３）、巨人７位の創価大・萩原哲捕手（２２）らが選出された。
文武両道を実践した選手（マネジャーを含む）を対象に、全国２６連盟から１人ずつ選ばれる大学の部の受賞選手は以下の通り。
▽北海道学生 伊藤大海投手（苫小牧駒大）
▽札幌学生 川崎進也三塁手（星槎道都大）
▽北東北大学 河内愛哉二塁手（富士大）
▽仙台六大学 元山飛優遊撃手（東北福祉大）
▽南東北大学 佐々木大輔投手（東日本国際大）
▽千葉県大学 道祖土琉一一塁手（中央学院大）
▽関甲新学生 古川裕大捕手（上武大）
▽東京新大学 萩原哲捕手（創価大）
▽東京六大学 早川隆久投手（早大）
▽東都大学 矢野雅哉遊撃手（亜大）
▽首都大学 高垣鋭次二塁手（日体大）
▽神奈川大学 加賀航外野手（桐蔭横浜大）
▽愛知大学 河田航平外野手（中京大）
▽東海地区大学 福尾僚祐外野手（中部学院大）
▽北陸大学 前田貴斗捕手（福井工大）
▽関西学生 谷本甲仁二塁手（近大）
▽関西六大学 岡沢智基捕手（大商大）
▽阪神大学 松本康希二塁手（関西国際大）
▽近畿学生 大畑理暉投手（奈良学園大）
▽京滋大学 喜多隆介捕手（京都先端科学大）
▽広島六大学 松岡侑汰二塁手（広島経大）
▽中国地区大学 中内亮太投手（東亜大）
▽四国地区大学 水上由伸投手（四国学院大）
▽九州六大学 小畑翔大外野手（北九州市大）
▽福岡六大学 児玉亮涼遊撃手（九産大）
▽九州地区大学 水野暖也外野手（日本文理大）