日本学生野球協会が表彰選手発表　高校の部は西武３位の東海大相模・山村ら４６人

日本学生野球協会は１２日、２０２０年度の表彰選手７２人（大学２６、高校４６）を発表した。高校生では西武３位の東海大相模・山村崇嘉内野手、中日３位の近江・土田龍空内野手、オリックス３位の明石商・来田涼斗外野手、（いずれも１８）らが選出された。
文武両道を実践した選手（マネジャーを含む）を対象に、４７都道府県高野連から１人ずつ選ばれる高校の部の受賞選手は以下の通り。
▽北海道 山田翔太投手（札幌第一）
▽青森 哘崎新一塁手（青森山田）
▽岩手 沢田悠一塁手（専大北上＝軟式）
▽秋田 福井章記中堅手（明桜）
▽山形 鈴木喬右翼手（鶴岡東）
▽宮城 桃井大輝投手（仙台工＝軟式）
▽福島 内山連希遊撃手（聖光学院）
▽茨城 小田倉啓介遊撃手（霞ケ浦）
▽栃木 該当者なし
▽群馬 広瀬智也三塁手（桐生第一）
▽埼玉 正高奏太遊撃手（狭山ケ丘）
▽山梨 伊達大我遊撃手（東海大甲府）
▽千葉 篠木健太郎投手（木更津総合）
▽東京 玉置真虎遊撃手（東海大菅生）
▽神奈川 山村崇嘉三塁手（東海大相模）
▽長野 藤原太郎二塁手（佐久長聖）
▽新潟 広瀬航大二塁手（中越）
▽富山 長井隆輔捕手（高岡第一）
▽石川 井口太陽二塁手（日本航空石川）
▽福井 岡村匠樹一塁手（敦賀気比）
▽静岡 山口颯太二塁手（聖隷クリストファー）
▽愛知 印出太一捕手（中京大中京）
▽岐阜 木原黎明二塁手（大垣日大）
▽三重 田所宗大捕手（いなべ総合学園）
▽滋賀 土田龍空遊撃手（近江）
▽京都 森岡大輔捕手（京都翔英）
▽奈良 下林源太三塁手（天理）
▽和歌山 細川凌平遊撃手（智弁和歌山）
▽大阪 坪山雄大遊撃手（関大北陽）
▽兵庫 来田涼斗中堅手（明石商）
▽岡山 原田将多遊撃手（倉敷商）
▽鳥取 吉田貫汰三塁手（鳥取城北）
▽広島 中島勇介二塁手（広島商）
▽島根 白木絢大中堅手（益田東）
▽山口 大内海斗三塁手（高川学園）
▽香川 菊地柚二塁手（尽誠学園）
▽愛媛 岸田明翔捕手（松山聖陵）
▽徳島 田口史樹遊撃手（鳴門）
▽高知 鈴木大照捕手（明徳義塾）
▽福岡 森谷史人捕手（福岡）
▽佐賀 森悠人中堅手（龍谷）
▽長崎 坂口航大三塁手（大崎）
▽熊本 那須道磨二塁手（球磨工）
▽大分 薬師寺琳久捕手（津久見）
▽宮崎 岩穴口瑞貴左翼手（宮崎日大）
▽鹿児島 古市龍輝左翼手（鹿児島城西）
▽沖縄 内間敬太郎三塁手（八重山）