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日本学生野球協会が表彰選手発表　高校の部は西武３位の東海大相模・山村ら４６人

スポーツ報知
# 野球# 高校野球
山村崇嘉
山村崇嘉

　日本学生野球協会は１２日、２０２０年度の表彰選手７２人（大学２６、高校４６）を発表した。高校生では西武３位の東海大相模・山村崇嘉内野手、中日３位の近江・土田龍空内野手、オリックス３位の明石商・来田涼斗外野手、（いずれも１８）らが選出された。

　文武両道を実践した選手（マネジャーを含む）を対象に、４７都道府県高野連から１人ずつ選ばれる高校の部の受賞選手は以下の通り。

▽北海道　山田翔太投手（札幌第一）

▽青森　哘崎新一塁手（青森山田）

▽岩手　沢田悠一塁手（専大北上＝軟式）

▽秋田　福井章記中堅手（明桜）

▽山形　鈴木喬右翼手（鶴岡東）

▽宮城　桃井大輝投手（仙台工＝軟式）

▽福島　内山連希遊撃手（聖光学院）

▽茨城　小田倉啓介遊撃手（霞ケ浦）

▽栃木　該当者なし

▽群馬　広瀬智也三塁手（桐生第一）

▽埼玉　正高奏太遊撃手（狭山ケ丘）

▽山梨　伊達大我遊撃手（東海大甲府）

▽千葉　篠木健太郎投手（木更津総合）

▽東京　玉置真虎遊撃手（東海大菅生）

▽神奈川　山村崇嘉三塁手（東海大相模）

▽長野　藤原太郎二塁手（佐久長聖）

▽新潟　広瀬航大二塁手（中越）

▽富山　長井隆輔捕手（高岡第一）

▽石川　井口太陽二塁手（日本航空石川）

▽福井　岡村匠樹一塁手（敦賀気比）

▽静岡　山口颯太二塁手（聖隷クリストファー）

▽愛知　印出太一捕手（中京大中京）

▽岐阜　木原黎明二塁手（大垣日大）

▽三重　田所宗大捕手（いなべ総合学園）

▽滋賀　土田龍空遊撃手（近江）

▽京都　森岡大輔捕手（京都翔英）

▽奈良　下林源太三塁手（天理）

▽和歌山　細川凌平遊撃手（智弁和歌山）

▽大阪　坪山雄大遊撃手（関大北陽）

▽兵庫　来田涼斗中堅手（明石商）

▽岡山　原田将多遊撃手（倉敷商）

▽鳥取　吉田貫汰三塁手（鳥取城北）

▽広島　中島勇介二塁手（広島商）

▽島根　白木絢大中堅手（益田東）

▽山口　大内海斗三塁手（高川学園）

▽香川　菊地柚二塁手（尽誠学園）

▽愛媛　岸田明翔捕手（松山聖陵）

▽徳島　田口史樹遊撃手（鳴門）

▽高知　鈴木大照捕手（明徳義塾）

▽福岡　森谷史人捕手（福岡）

▽佐賀　森悠人中堅手（龍谷）

▽長崎　坂口航大三塁手（大崎）

▽熊本　那須道磨二塁手（球磨工）

▽大分　薬師寺琳久捕手（津久見）

▽宮崎　岩穴口瑞貴左翼手（宮崎日大）

▽鹿児島　古市龍輝左翼手（鹿児島城西）

▽沖縄　内間敬太郎三塁手（八重山）

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