【高校サッカー】優秀選手３９人を発表　優勝の山梨学院からはＧＫ熊倉匠ら７人が選出

◆第９９回全国高校サッカー選手権▽決勝 青森山田２（２ＰＫ４）２山梨学院（１１日、埼玉スタジアム２００２）

山梨学院が青森山田にＰＫ戦の末、勝利した今大会の優秀選手３９人が発表された。山梨学院からは、優勝に貢献したＧＫ熊倉匠をはじめ、最多タイの７人が選ばれた。準優勝の青森山田からもＭＦ松木玖生ら７人が選出された。

優秀選手は以下の通り。

ＧＫ

韮沢廉 青森山田

藤井陽登 矢板中央

熊倉匠 山梨学院

ＤＦ

内田陽介 青森山田

タビナス・ポール・ビスマルク 青森山田

藤原優大 青森山田

新倉礼偉 矢板中央

小澤亮太 昌平

木内拓海 市船橋

石田侑資 市船橋

長田京兵 市船橋

井上太聖 堀越

一瀬大寿 山梨学院

板倉健太 山梨学院

孝井捺希 富山第一

飯田晃明 丸岡

ＭＦ

宇野禅斗 青森山田

安斎颯馬 青森山田

松木玖生 青森山田

大畑凜生 矢板中央

荒井悠汰 昌平

須藤直輝 昌平

谷口航大 山梨学院

新井爽太 山梨学院

川上航立 帝京長岡

廣井蘭人 帝京長岡

鈴木淳之介 帝京大可児

小宅空大 帝京大可児

松井治輝 神戸弘陵

青木俊輔 東福岡

吉田陣平 佐賀東

永吉飛翔 神村学園

ＦＷ

野田武瑠 山梨学院

久保壮輝 山梨学院

酒匂駿太 帝京長岡

葛岡孝大 帝京長岡

木原励 京都橘

崎山友太 米子北

福田師王 神村学園