【社会人野球】三菱重工４チームを再編した三菱重工Ｅａｓｔが始動　ロッテ・安田の兄・亮太ら所属３６選手リスト

三菱重工内の４チーム（三菱パワー、三菱重工名古屋、三菱重工神戸・高砂、三菱重工広島）を再編し、横浜市を拠点に今年１月に発足した三菱重工Ｅａｓｔが１１日、横浜市内の三菱重工金沢総合グラウンドで初練習を行った。
ロッテ・安田尚憲内野手の兄で、名古屋から移籍した安田亮太捕手（３３）ら、所属する３６選手は以下の通り。
▽投手
※１２入倉京一郎（２３＝山梨学院大）
１３大沢志意也（２３＝東海大）
△１４伊藤 一輝（２６＝駒大
○１５畠中優大（２２＝中大）
△１６長島 彰（２３＝中京学院大）右左
１７大野 亨輔（２７＝専大）
１８上野翔太郎（２３＝駒大）
○２０関谷 航平（２２＝慶大）
２１荒川 一輝（２５＝城西国際大）
※２６引木 翼（２０＝小諸商高）
△２８本間 大暉（２６＝専大）
○３０吉田 玲央（２１＝北海学園大）
３４福本 裕亮（２３＝関東学院大）
▽捕手
９対馬 和樹（２８＝九州共立大）
△１０佐々木 駿（２８＝国学院大）
※２２安田 亮太（３３＝明大）
２４平野 智基（２９＝日体大）
３９長井 涼（２６＝中央学院大）
▽内野手
１久保 皓史（２７＝富士大）
２矢野 幸耶（２６＝北陸大）
３二橋 大地（２６＝東日本国際大）
○４津田 啓史（１８＝横浜高）
△５堤 裕貴（２８＝龍谷高）
○６中山 遥斗（２２＝国学院大）
７江越 啓太（２３＝神奈川大）
８久木田雄介（２７＝第一工大）
△２３南 亮介（２５＝中京学院大）
▽外野手
０八戸 勝登（２７＝西南学院大）
２５丹野 涼介（２２＝富士大）
２７園田 崇人（２８＝国際武道大）
２９江越 海地（２６＝長崎・海星高）
３１和田 慎吾（２３＝明大）
△３２菅 力也（２３＝駒大）
※３３小柳 卓也（２９＝日体大）
△３５汐月祐太郎（２７＝筑波大）
４０龍 幸之介（２６＝白鴎大）
【注】△は広島から移籍、※は名古屋から移籍、○は新人