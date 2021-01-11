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【社会人野球】三菱重工４チームを再編した三菱重工Ｅａｓｔが始動　ロッテ・安田の兄・亮太ら所属３６選手リスト

スポーツ報知
# 野球# アマ野球
４チームを再編してスタートした三菱重工Ｅａｓｔの（左から）安田、佐伯監督、江越海
４チームを再編してスタートした三菱重工Ｅａｓｔの（左から）安田、佐伯監督、江越海

　三菱重工内の４チーム（三菱パワー、三菱重工名古屋、三菱重工神戸・高砂、三菱重工広島）を再編し、横浜市を拠点に今年１月に発足した三菱重工Ｅａｓｔが１１日、横浜市内の三菱重工金沢総合グラウンドで初練習を行った。

　ロッテ・安田尚憲内野手の兄で、名古屋から移籍した安田亮太捕手（３３）ら、所属する３６選手は以下の通り。

　▽投手

※１２入倉京一郎（２３＝山梨学院大）

　１３大沢志意也（２３＝東海大）

△１４伊藤　一輝（２６＝駒大

○１５畠中優大（２２＝中大）

△１６長島　　彰（２３＝中京学院大）右左

　１７大野　亨輔（２７＝専大）

　１８上野翔太郎（２３＝駒大）

○２０関谷　航平（２２＝慶大）

　２１荒川　一輝（２５＝城西国際大）

※２６引木　　翼（２０＝小諸商高）

△２８本間　大暉（２６＝専大）

○３０吉田　玲央（２１＝北海学園大）

　３４福本　裕亮（２３＝関東学院大）

　▽捕手

　９対馬　和樹（２８＝九州共立大）

△１０佐々木　駿（２８＝国学院大）

※２２安田　亮太（３３＝明大）

　２４平野　智基（２９＝日体大）

　３９長井　　涼（２６＝中央学院大）

　▽内野手

　１久保　皓史（２７＝富士大）

　２矢野　幸耶（２６＝北陸大）

　３二橋　大地（２６＝東日本国際大）

○４津田　啓史（１８＝横浜高）

△５堤　　裕貴（２８＝龍谷高）

○６中山　遥斗（２２＝国学院大）

　７江越　啓太（２３＝神奈川大）

　８久木田雄介（２７＝第一工大）

△２３南　　亮介（２５＝中京学院大）

　▽外野手

　０八戸　勝登（２７＝西南学院大）

　２５丹野　涼介（２２＝富士大）

　２７園田　崇人（２８＝国際武道大）

　２９江越　海地（２６＝長崎・海星高）

　３１和田　慎吾（２３＝明大）

△３２菅　　力也（２３＝駒大）

※３３小柳　卓也（２９＝日体大）

△３５汐月祐太郎（２７＝筑波大）

　４０龍　幸之介（２６＝白鴎大）

【注】△は広島から移籍、※は名古屋から移籍、○は新人

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