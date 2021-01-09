【大学ラグビー】早大先発１２番は平井亮佑「何度でも立ち上がる」　ルーキー伊藤はリザーブ

◆ラグビー ▽全国大学選手権決勝 天理大－早大（１１日、東京・国立競技場）

大学ラグビー日本一を決める大学選手権の決勝、早大―天理大（１１日、東京・国立競技場）の両校メンバーが９日、発表された。２連覇を狙う早大は準決勝の帝京戦から１人入れ替え、センター（１２番）に平井亮佑（４年・修猷館）が入った。。２試合連続先発だったルーキー伊藤大祐（桐蔭学園）はリザーブに回った。

１年の浪人生活を経て一般入試で入学した平井は、今季公式戦４試合に先発していたが、慶大戦（昨年１１月２３日）に足首を負傷し離脱。「しっかり走れるようになった」段階での復帰となった。持ち味は「強いキャリーとタックル」。天理大のセンター、シオサイア・フィフィタ（４年・日本航空石川）に対しても「接点で引かずに、何度でも立ち上がっていく」と動じない。

一方、リザーブになった伊藤は「僕と平井さんは対照的だと思う。そこでアクセントになれば。出場が何分になるか分からないけど、自分のパフォーマンスを出せればチームにいい影響を与えられると思う」と話している。

【天理大】

▽ＦＷ

谷口祐一郎（４年東海大仰星）

佐藤康（３年・天理）

小鍛冶悠太（４年・大産大附）

アシペリ・モアラ（３年・日本航空石川）

中鹿駿（４年・光泉）

服部航大（３年・天理）

松岡大和（４年・甲南）

山村勝悟（２年・天理）

▽ＢＫ

藤原忍（４年・日本航空石川）

松永拓朗（４年・大産大附）

マナセ・ハビリ（１年・高知中央）

市川敬太（４年・日新）

シオサイア・フィフィタ（４年・日本航空石川）

土橋源之助（４年・光泉）

江本恍志（３年・日本航空石川）

▽リザーブ

谷口永遠（２年・関大北陽）

高橋虎太郎（３年・報徳学園）

西山隆希（４年・興国）

ナイバルワガ セタ（２年・秋田工）

ジョネ・ケレビ（３年・ナタプア）

臼井礼二朗（４年・天理）

藤田大輝（３年・伏見工）

豊田祐樹（１年・天理）

【早大】

▽ＦＷ

久保優（４年・筑紫）

宮武海人（３年・早大学院）

小林賢太（３年・東福岡）

大崎哲徳（３年・国学院久我山）

下川甲嗣（４年・修猷館）

相良昌彦（２年・早実）

村田陣悟（１年・京都成章）

丸尾崇真（４年・早実）

▽ＢＫ

小西泰聖（２年・桐蔭学園）

吉村紘（２年・東福岡）

古賀由教（４年・東福岡）

長田智希（３年・東海大仰星）

槙瑛人（２年・国学院久我山）

河瀬諒介（３年・東海大仰星）

▽リザーブ

川崎太雅（１年・東福岡）

横山太一（３年・国学院久我山）

阿部対我（３年・早実）

桑田陽介（３年・明和）

田中智幸（３年・早大学院）

河村謙尚（３年・常翔学園）

伊藤大祐（１年・桐蔭学園）

南徹哉（４年・修猷館）