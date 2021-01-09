【大学ラグビー】早大先発１２番は平井亮佑「何度でも立ち上がる」　ルーキー伊藤はリザーブ

◆ラグビー ▽全国大学選手権決勝 天理大－早大（１１日、東京・国立競技場）
大学ラグビー日本一を決める大学選手権の決勝、早大―天理大（１１日、東京・国立競技場）の両校メンバーが９日、発表された。２連覇を狙う早大は準決勝の帝京戦から１人入れ替え、センター（１２番）に平井亮佑（４年・修猷館）が入った。。２試合連続先発だったルーキー伊藤大祐（桐蔭学園）はリザーブに回った。
１年の浪人生活を経て一般入試で入学した平井は、今季公式戦４試合に先発していたが、慶大戦（昨年１１月２３日）に足首を負傷し離脱。「しっかり走れるようになった」段階での復帰となった。持ち味は「強いキャリーとタックル」。天理大のセンター、シオサイア・フィフィタ（４年・日本航空石川）に対しても「接点で引かずに、何度でも立ち上がっていく」と動じない。
一方、リザーブになった伊藤は「僕と平井さんは対照的だと思う。そこでアクセントになれば。出場が何分になるか分からないけど、自分のパフォーマンスを出せればチームにいい影響を与えられると思う」と話している。
【天理大】
▽ＦＷ
谷口祐一郎（４年東海大仰星）
佐藤康（３年・天理）
小鍛冶悠太（４年・大産大附）
アシペリ・モアラ（３年・日本航空石川）
中鹿駿（４年・光泉）
服部航大（３年・天理）
松岡大和（４年・甲南）
山村勝悟（２年・天理）
▽ＢＫ
藤原忍（４年・日本航空石川）
松永拓朗（４年・大産大附）
マナセ・ハビリ（１年・高知中央）
市川敬太（４年・日新）
シオサイア・フィフィタ（４年・日本航空石川）
土橋源之助（４年・光泉）
江本恍志（３年・日本航空石川）
▽リザーブ
谷口永遠（２年・関大北陽）
高橋虎太郎（３年・報徳学園）
西山隆希（４年・興国）
ナイバルワガ セタ（２年・秋田工）
ジョネ・ケレビ（３年・ナタプア）
臼井礼二朗（４年・天理）
藤田大輝（３年・伏見工）
豊田祐樹（１年・天理）
【早大】
▽ＦＷ
久保優（４年・筑紫）
宮武海人（３年・早大学院）
小林賢太（３年・東福岡）
大崎哲徳（３年・国学院久我山）
下川甲嗣（４年・修猷館）
相良昌彦（２年・早実）
村田陣悟（１年・京都成章）
丸尾崇真（４年・早実）
▽ＢＫ
小西泰聖（２年・桐蔭学園）
吉村紘（２年・東福岡）
古賀由教（４年・東福岡）
長田智希（３年・東海大仰星）
槙瑛人（２年・国学院久我山）
河瀬諒介（３年・東海大仰星）
▽リザーブ
川崎太雅（１年・東福岡）
横山太一（３年・国学院久我山）
阿部対我（３年・早実）
桑田陽介（３年・明和）
田中智幸（３年・早大学院）
河村謙尚（３年・常翔学園）
伊藤大祐（１年・桐蔭学園）
南徹哉（４年・修猷館）