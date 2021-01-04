ルメールらが優秀騎手賞　菜七子はフェアプレー賞受賞…ＪＲＡ厩舎関係者表彰

ＪＲＡは１月４日、２０２０年度の厩舎関係者表彰の受賞者を決定し、以下の通り発表した。
【優秀騎手賞】
〈１〉クリストフ・ルメール
〈２〉松山 弘平
〈３〉川田 将雅
〈４〉福永 祐一
〈５〉武 豊
※「勝率」「勝利度数」「獲得賞金」「騎乗回数」の４部門における総合得点。
【優秀障害騎手賞】
〈１〉森 一馬
〈２〉石神 深一
※前項と同様
【障害騎手特別賞】
【最多勝利新人騎手賞】
【新人騎手特別賞】
該当者なし
【フェアプレー賞】
石橋 脩、大野 拓弥、菅原 明良、田辺 裕信、津村 明秀、戸崎 圭太、藤田 菜七子、丸山 元気、横山 和生、吉田 隼人（以上、関東）岩田 康誠、亀田 温心、川田 将雅、菱田 裕二、藤岡 佑介（以上、関西）
※３０勝以上かつ制裁点数１０点以下の者
【特別模範騎手賞】
【ベストフェアプレー賞】
該当者なし
【優秀厩舎賞】
関東
〈１〉堀 宣行厩舎〈２〉藤沢 和雄厩舎〈３〉国枝 栄厩舎〈４〉伊藤 圭三厩舎〈５〉木村 哲也厩舎
関西
〈１〉矢作 芳人厩舎〈２〉友道 康夫厩舎〈３〉安田 隆行厩舎〈４〉杉山 晴紀厩舎〈５〉西村 真幸厩舎
※「勝率」「１馬房あたりの勝利度数」「１馬房あたりの獲得賞金」「１馬房あたりの出走回数」の４部門における総合得点
【新人騎手育成賞】
該当者なし
※３０勝以上の新人騎手が所属する厩舎