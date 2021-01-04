中山金杯の枠順決まる　注目の４歳勢　ディープボンドは１１番　ダーリントンホールは１５番

ディープボンド

１月５日に行われる２０２１年の中央競馬の開幕を告げる重賞、東西金杯の枠順が１月４日、決まった。

中山競馬場で行われる第７０回中山金杯・Ｇ３（芝２０００メートル）は、１７頭立てで行われる。昨年の３冠戦線で皐月賞１０着、日本ダービー５着、菊花賞４着だったディープボンド（牡４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ、和田竜二騎手）は６枠１１番から京都新聞杯以来の重賞２勝目を狙う。日本ダービー１３着以来の復帰戦となるダーリントンホール（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ニューアプローチ、ミルコ・デムーロ騎手）は８枠１５番に決まった。出走馬１７頭の枠順は次の通り。

◇第７０回中山金杯（１月５日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝馬番、馬名、性齢、騎手名、斤量の順頭の枠順は次の通り。

（１）ロードクエスト 牡８ 西村 淳也 ５６

（２）テリトーリアル 牡７ 石川 裕紀人 ５６・５

（３）ココロノトウダイ 牡４ 丸山 元気 ５３

（４）マイネルサーパス 牡５ 丹内 祐次 ５６・５

（５）ショウナンバルディ 牡５ 津村 明秀 ５４

（６）カデナ 牡７ 三浦 皇成 ５８

（７）マウントゴールド 牡８ 内田 博幸 ５６

（８）リュヌルージュ 牝６ 中井 裕二 ５２

（９）ヒシイグアス 牡５ 松山 弘平 ５４

（１０）アールスター 牡６ 長岡 禎仁 ５６

（１１）ディープボンド 牡４ 和田 竜二 ５６

（１２）ロザムール 牝５ 北村 宏司 ５２

（１３）シークレットラン 牡５ 横山 武史 ５４

（１４）ヴァンケドミンゴ 牡５ 藤岡 康太 ５６

（１５）ダーリントンホール 牡４ ミルコ・デムーロ ５５

（１６）ウインイクシード 牡７ 戸崎 圭太 ５６

（１７）バイオスパーク 牡６ 池添 謙一 ５７