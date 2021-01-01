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【高校ラグビー】８強出そろう　準々決勝で仰星ＶＳ東福岡

スポーツ報知
# スポーツ# ラグビー
東海大大阪仰星・薄田周希
東海大大阪仰星・薄田周希

　第１００回全国高校ラグビー大会は１日、東大阪市花園ラグビー場にて無観客で３回戦８試合が行われ、ベスト８が出そろった。前回優勝の桐蔭学園（神奈川）は仙台育英（宮城）に大勝。前回準優勝の御所実（奈良）は東海大相模（関東・神奈川）に逆転勝ちした。ノーシードの中部大春日丘（愛知第１）は初の８強進出。準々決勝（３日）の組み合わせ抽選も行われた。準決勝（５日）の組み合わせは準々決勝終了後に行われる。

　▽３回戦（３０分ハーフ）

〇東海大大阪仰星２２―７長崎北陽台

（大阪第１）　　　　　　　　（長崎）

〇京都成章２８―７尾道

（京都）　　　　（広島）

〇東福岡２８―２６石見智翠館

（福岡第１）　　　　（島根）

〇桐蔭学園５３―３仙台育英

（神奈川）　　　　（宮城）

〇大阪朝鮮３８―２１秋田工

（大阪第２）　　　　（秋田）

〇御所実２１―１２東海大相模

（奈良）　　　（関東・神奈川）

中部大春日丘４０―１７大分東明

（愛知第１）　　　　　（大分）

流通経大柏２１―１７常翔学園

（千葉）　　　　　　（大阪第３）

【注】〇はシード校で１～３回戦までは他のシード校とは当たらない。

　◆準々決勝（３日）の組み合わせ

〈１〉１０時開始

流通経大柏―大阪朝鮮

〈２〉１１時２５分開始

桐蔭学園―御所実

〈３〉１２時５０分開始

京都成章―中部大春日丘

〈４〉１４時１５分開始

東海大大阪仰星―東福岡

【注】円内数字は試合順。

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