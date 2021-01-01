【高校ラグビー】８強出そろう　準々決勝で仰星ＶＳ東福岡

第１００回全国高校ラグビー大会は１日、東大阪市花園ラグビー場にて無観客で３回戦８試合が行われ、ベスト８が出そろった。前回優勝の桐蔭学園（神奈川）は仙台育英（宮城）に大勝。前回準優勝の御所実（奈良）は東海大相模（関東・神奈川）に逆転勝ちした。ノーシードの中部大春日丘（愛知第１）は初の８強進出。準々決勝（３日）の組み合わせ抽選も行われた。準決勝（５日）の組み合わせは準々決勝終了後に行われる。
▽３回戦（３０分ハーフ）
〇東海大大阪仰星２２―７長崎北陽台
（大阪第１） （長崎）
〇京都成章２８―７尾道
（京都） （広島）
〇東福岡２８―２６石見智翠館
（福岡第１） （島根）
〇桐蔭学園５３―３仙台育英
（神奈川） （宮城）
〇大阪朝鮮３８―２１秋田工
（大阪第２） （秋田）
〇御所実２１―１２東海大相模
（奈良） （関東・神奈川）
中部大春日丘４０―１７大分東明
（愛知第１） （大分）
流通経大柏２１―１７常翔学園
（千葉） （大阪第３）
【注】〇はシード校で１～３回戦までは他のシード校とは当たらない。
◆準々決勝（３日）の組み合わせ
〈１〉１０時開始
流通経大柏―大阪朝鮮
〈２〉１１時２５分開始
桐蔭学園―御所実
〈３〉１２時５０分開始
京都成章―中部大春日丘
〈４〉１４時１５分開始
東海大大阪仰星―東福岡
【注】円内数字は試合順。