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日曜中山の注目新馬…２７日４Ｒ・ダート１２００メートル

スポーツ報知
# 競馬

　★ピュアブリス（牝、父ロードカナロア、母フレンチトースト、栗東・杉山晴紀厩舎）

　フレンチデピュティ産駒の母は現役時３勝をダート１２００メートル以下でマークした。母に似たコンパクトな馬体、スピードスキルに長けている印象。

　１２月２日に外厩・吉澤ステーブルＷＥＳＴから入厩すると、栗東坂路で時計３本。本数は少ないが楽な手応えで５２秒６をマークするなど、上々の仕上がり。ゲートも速いタイプだけに先手必勝、前め追走からの粘り込みが期待できる。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

アールバロン　　　◇１９日中山５Ｒ芝１８００（チャンピオンヒルズ）

サッビアマーゴ　　◇１９日中山６Ｒダ１２００（※坂東牧場）

エリザベスタワー　◇１９日阪神５Ｒ芝１６００（山元トレセン）

ペプチドサンライズ◇１９日阪神６Ｒダ１２００（木村牧場）

ビジューブリランテ◇２０日中山５Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）

ブラックロータス　◇２０日中山６Ｒダ１８００（Ｔｏｍｏｒｒｏｗ　Ｆａｒｍ）

タイソウ　　　　　◇２０日阪神５Ｒ芝２０００（宇治田原優駿ステーブル）

エルカスティージョ◇２０日阪神６Ｒ芝１４００（ノーザンファームしがらき）

タイセイアーメット◇２０日中京６Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

※は育成牧場

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