日曜中山の注目新馬…２７日４Ｒ・ダート１２００メートル

★ピュアブリス（牝、父ロードカナロア、母フレンチトースト、栗東・杉山晴紀厩舎）
フレンチデピュティ産駒の母は現役時３勝をダート１２００メートル以下でマークした。母に似たコンパクトな馬体、スピードスキルに長けている印象。
１２月２日に外厩・吉澤ステーブルＷＥＳＴから入厩すると、栗東坂路で時計３本。本数は少ないが楽な手応えで５２秒６をマークするなど、上々の仕上がり。ゲートも速いタイプだけに先手必勝、前め追走からの粘り込みが期待できる。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
アールバロン ◇１９日中山５Ｒ芝１８００（チャンピオンヒルズ）
サッビアマーゴ ◇１９日中山６Ｒダ１２００（※坂東牧場）
エリザベスタワー ◇１９日阪神５Ｒ芝１６００（山元トレセン）
ペプチドサンライズ◇１９日阪神６Ｒダ１２００（木村牧場）
ビジューブリランテ◇２０日中山５Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）
ブラックロータス ◇２０日中山６Ｒダ１８００（Ｔｏｍｏｒｒｏｗ Ｆａｒｍ）
タイソウ ◇２０日阪神５Ｒ芝２０００（宇治田原優駿ステーブル）
エルカスティージョ◇２０日阪神６Ｒ芝１４００（ノーザンファームしがらき）
タイセイアーメット◇２０日中京６Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
※は育成牧場