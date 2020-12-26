土曜阪神の注目新馬…２６日４Ｒ・芝１８００メートル

★サトノラムセス（牡、父ルーラーシップ、母サトノエカテリーナ、栗東・橋口慎介厩舎）

祖母が桜花賞２着ロンドンブリッジ（父ドクターデヴィアス）。キセキ、ワンダフルタウン（京都２歳Ｓ）と同じ、スピード、パワー兼備のルーラーシップ×ディープインパクトの配合馬だ。

１１月１３日に外厩・吉澤ステーブルＷＥＳＴから移動して、追い切り時計１１本を消化。回転の速いフットワークで駆け、上々の仕上がりをアピールしている。センスの良さと気性の強さを備え、末脚性能もメンバー上位級だけに初戦から好勝負必至だ。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

アールバロン ◇１９日中山５Ｒ芝１８００（チャンピオンヒルズ）

サッビアマーゴ ◇１９日中山６Ｒダ１２００（※坂東牧場）

エリザベスタワー ◇１９日阪神５Ｒ芝１６００（山元トレセン）

ペプチドサンライズ◇１９日阪神６Ｒダ１２００（木村牧場）

ビジューブリランテ◇２０日中山５Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）

ブラックロータス ◇２０日中山６Ｒダ１８００（Ｔｏｍｏｒｒｏｗ Ｆａｒｍ）

タイソウ ◇２０日阪神５Ｒ芝２０００（宇治田原優駿ステーブル）

エルカスティージョ◇２０日阪神６Ｒ芝１４００（ノーザンファームしがらき）

タイセイアーメット◇２０日中京６Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

※は育成牧場