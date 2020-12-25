１２月２４日の釣果速報（関西）

１２月２６日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|11.4
|中潮
|7.03
|16.54
|14.11
|3.12
１２月２６日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|6.52
|5.15
|4.04
|3.56
|13.44
|5.30
|16.09
|15.30
|15.11
|15.00
|23.12
|16.40
|干潮
|10.37
|9.22
|9.24
|9.11
|6.34
|11.01
|23.39
|23.01
|22.03
|21.53
|17.23
|23.20
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|愛媛
| 日振島
才 蔵
| 浜崎渡船
0895・28局0212
|グレ
|30～40
|12
|高知の笹岡氏 ハリス１・７５号 グレ６号 ２ヒロ オキアミ
|イサギ
|43～44
|3
|磯
|和歌山
| 見老津
西 一
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|グレ
|33～37
|14
|だるま会の堀本氏 大曲で山本氏３３～４０センチ５尾 ２３日
|イサギ
|30～35
|10
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|ヒラメ
|40～56
|3～4
|２３日一日便 ハマチやワニゴチやガシラ他も
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|マダイ
|23～61
|3～9
|奈良の大津氏３人 マハタ４３センチメイチダイ他
|カイワリ
|23～30
|9
|沖
|三重
| 賀田
阿田和沖
| 糸川渡船
０９０３３０３７３９７
|メダイ
|55～76
|0～2
|石黒氏らの釣果 食い順調 今後も期待 ２２日
|マダイ
|43～73
|0～2
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|メジロ
|-
|-
|落とし込みサビキで６０～７５センチのメジロが釣れている ブリ級も期待できる
|沖
|兵庫
| 明石港
洲本沖
| 名田屋
078・912局7211
|タチウオ
|75～120
|98
|たつの市の毛利氏夫妻テンヤ イワシ 好調
|沖
|兵庫
| 明石港
明石海峡大橋下
| 第二名田屋
078・912局7211
|メジロ
|65～78
|4
|神戸市の大村氏 アジのノマセ他 食い好調
|ガシラ
|22～28
|45
|沖
|明石
| 東二見
シカノセ
| 岩澤丸
078・942局1889
|メバル
|-
|-
|餌シラサのサビキ仕掛けで良型メバル食い良好 ２９日ノマセ釣りで出船予定
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|マダイ
|30～45
|10
|小牧市の久保田氏３人イサギ３０～３５センチ３尾他
|ヒラマサ
|58～65
|5
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|メダイ
|-
|-
|５５～７５センチのメダイとハマチ～メジロが狙える ガシラやマサバ・マアジ他も
|ハマチ
|-
|-
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
１６号ヤカタ
| 細川渡船
088・688局2860
|イワシ
|18～20
|30
|高松市の小川氏 サビキ ハリス２号 アジ７号 アミエビ
|カ
|三重
| 大崎
間崎イカダ
| 大崎筏釣センター
0599・52局1619
|アジ
|29～40
|17
|豊田市の山下善一氏 １．５メートルハリス２号 チヌ３号 オキアミ
|ヒラメ
|50
|1
|カ
|福井
| 泊
松ケ崎イカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|サゴシ
|-
|-
|ルアーでサゴシが順調にヒットしている サビキで良型マアジも期待できる
|マアジ
|-
|-
|カ
|福井
| 音海
排水口イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|チヌ
|39～47
|2
|東氏２人 青物バラシあり大浦氏３７センチアジ１０尾 ２３日
|波
|兵庫
| 尼崎魚つり公園
釣台外向西側
| 公園事務所
06・6417局3000
|ハネ
|45～57
|5
|神戸市の祐村氏 ズボ釣りハリス４号 チヌ３号 シラサ
|チヌ
|40～47
|2
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
４番テント東寄
| 公園事務所
078・753局3973
|ガシラ
|16～18
|2
|神戸市の倉田氏 ハリス１号 活エビ７号 シラサ ２３日
|堀
|姫路
| 家島
イケス
| 釣り堀水宝
079・327局1243
|マダイ
|-
|-
|良型マダイ食い安定 ブリやカンパチなど青物好調 クエやフグも釣れる
|ブリ
|-
|-
|池
|堺
| 西池
２７ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|45.5以下
|38
|大阪市の西山氏 ３．６メートル スレ５号 ２センチズラシ ダンゴ
|池
|八尾
| 中セ池
北土手中央南向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|43.8以下
|50
|八尾市の十河氏 ハリス０．４号 スレ４号 大助４枚 ２３日