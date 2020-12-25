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１２月２４日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１２月２６日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
11.4 中潮 7.03 16.54 14.11 3.12

１２月２６日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 6.52 5.15 4.04 3.56 13.44 5.30
16.09 15.30 15.11 15.00 23.12 16.40
干潮 10.37 9.22 9.24 9.11 6.34 11.01
23.39 23.01 22.03 21.53 17.23 23.20
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
愛媛 日振島
才　蔵 		浜崎渡船
0895・28局0212 		グレ 30～40 12 高知の笹岡氏　ハリス１・７５号　グレ６号　２ヒロ　オキアミ
イサギ 43～44 3
和歌山 見老津
西　一 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		グレ 33～37 14 だるま会の堀本氏　大曲で山本氏３３～４０センチ５尾　２３日
イサギ 30～35 10
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		ヒラメ 40～56 3～4 ２３日一日便　ハマチやワニゴチやガシラ他も
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		マダイ 23～61 3～9 奈良の大津氏３人　マハタ４３センチメイチダイ他
カイワリ 23～30 9
三重 賀田
阿田和沖 		糸川渡船
０９０３３０３７３９７ 		メダイ 55～76 0～2 石黒氏らの釣果　食い順調　今後も期待　２２日
マダイ 43～73 0～2
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		メジロ - - 落とし込みサビキで６０～７５センチのメジロが釣れている　ブリ級も期待できる　
兵庫 明石港
洲本沖 		名田屋
078・912局7211 		タチウオ 75～120 98 たつの市の毛利氏夫妻テンヤ　イワシ　好調
兵庫 明石港
明石海峡大橋下 		第二名田屋
078・912局7211 		メジロ 65～78 4 神戸市の大村氏　アジのノマセ他　食い好調
ガシラ 22～28 45
明石 東二見
シカノセ 		岩澤丸
078・942局1889 		メバル - - 餌シラサのサビキ仕掛けで良型メバル食い良好　２９日ノマセ釣りで出船予定
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		マダイ 30～45 10 小牧市の久保田氏３人イサギ３０～３５センチ３尾他
ヒラマサ 58～65 5
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		メダイ - - ５５～７５センチのメダイとハマチ～メジロが狙える　ガシラやマサバ・マアジ他も
ハマチ - -
鳴門 堂ノ浦
１６号ヤカタ 		細川渡船
088・688局2860 		イワシ 18～20 30 高松市の小川氏　サビキ　ハリス２号　アジ７号　アミエビ
三重 大崎
間崎イカダ 		大崎筏釣センター
0599・52局1619 		アジ 29～40 17 豊田市の山下善一氏　１．５メートルハリス２号　チヌ３号　オキアミ
ヒラメ 50 1
福井
松ケ崎イカダ他 		はとう渡船
0770・52局4345 		サゴシ - - ルアーでサゴシが順調にヒットしている　サビキで良型マアジも期待できる
マアジ - -
福井 音海
排水口イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		チヌ 39～47 2 東氏２人　青物バラシあり大浦氏３７センチアジ１０尾　２３日
兵庫 尼崎魚つり公園
釣台外向西側 		公園事務所
06・6417局3000 		ハネ 45～57 5 神戸市の祐村氏　ズボ釣りハリス４号　チヌ３号　シラサ
チヌ 40～47 2
神戸 平磯海づり公園
４番テント東寄 		公園事務所
078・753局3973 		ガシラ 16～18 2 神戸市の倉田氏　ハリス１号　活エビ７号　シラサ　２３日
姫路 家島
イケス 		釣り堀水宝
079・327局1243 		マダイ - - 良型マダイ食い安定　ブリやカンパチなど青物好調　クエやフグも釣れる
ブリ - -
西池
２７　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 45.5以下 38 大阪市の西山氏　３．６メートル　スレ５号　２センチズラシ　ダンゴ
八尾 中セ池
北土手中央南向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 43.8以下 50 八尾市の十河氏　ハリス０．４号　スレ４号　大助４枚　２３日

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