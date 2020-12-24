ホープフルＳ枠順決まる　東京スポーツ杯２歳Ｓの勝ち馬ダノンザキッドは１０番

ダノンザキッド

２歳Ｇ１の第３７回ホープフルＳ（１２月２６日、中山）の出走馬１５頭の枠順が１２月２４日、決まった。東京スポーツ杯２歳Ｓを勝ち、２戦２勝のダノンザキッド（牡、栗東・安田隆行厩舎、父ジャスタウェイ）は１０番に決まった。

同じく２戦２勝のオーソクレース（牡、美浦・久保田貴士厩舎、父エピファネイア）は１番、ランドオブリバティ（牡、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ディープインパクト）は３番、ヨーホーレイク（牡、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト）は２番、アドマイヤザーゲ（牡、栗東・友道康夫厩舎、父ドゥラメンテ）は１２番に決まった。なお、同レースの馬券は、１２月２５日に一部ウインズで金曜日発売される。

◇第３７回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２６日、中山・芝２０００メートル、１５頭立て）＝馬番、馬名、騎手の順、斤量はすべて５５キロ

（１）オーソクレース クリストフ・ルメール

（２）ヨーホーレイク 武 豊

（３）ランドオブリバティ 三浦 皇成

（４）ヴィゴーレ 横山 武史

（５）テンカハル 坂井 瑠星

（６）ホールシバン 丸山 元気

（７）マカオンドール 岩田 康誠

（８）バニシングポイント ミルコ・デムーロ

（９）アオイショー 石橋 脩

（１０）ダノンザキッド 川田 将雅

（１１）タイトルホルダー 戸崎 圭太

（１２）アドマイヤザーゲ 吉田 隼人

（１３）シュヴァリエローズ 北村 友一

（１４）モリデンアロー 山田 敬士

（１５）セイハロートゥユー 木幡 巧也