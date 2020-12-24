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ホープフルＳ枠順決まる　東京スポーツ杯２歳Ｓの勝ち馬ダノンザキッドは１０番

スポーツ報知
# 競馬
ダノンザキッド
ダノンザキッド

　２歳Ｇ１の第３７回ホープフルＳ（１２月２６日、中山）の出走馬１５頭の枠順が１２月２４日、決まった。東京スポーツ杯２歳Ｓを勝ち、２戦２勝のダノンザキッド（牡、栗東・安田隆行厩舎、父ジャスタウェイ）は１０番に決まった。

　同じく２戦２勝のオーソクレース（牡、美浦・久保田貴士厩舎、父エピファネイア）は１番、ランドオブリバティ（牡、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ディープインパクト）は３番、ヨーホーレイク（牡、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト）は２番、アドマイヤザーゲ（牡、栗東・友道康夫厩舎、父ドゥラメンテ）は１２番に決まった。なお、同レースの馬券は、１２月２５日に一部ウインズで金曜日発売される。

　◇第３７回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２６日、中山・芝２０００メートル、１５頭立て）＝馬番、馬名、騎手の順、斤量はすべて５５キロ

（１）オーソクレース　　　　クリストフ・ルメール

（２）ヨーホーレイク　　　　武　豊

（３）ランドオブリバティ　　三浦　皇成

（４）ヴィゴーレ　　　　　　横山　武史

（５）テンカハル　　　　　　坂井　瑠星

（６）ホールシバン　　　　　丸山　元気

（７）マカオンドール　　　　岩田　康誠

（８）バニシングポイント　　ミルコ・デムーロ

（９）アオイショー　　　　　石橋　脩

（１０）ダノンザキッド　　　川田　将雅

（１１）タイトルホルダー　　戸崎　圭太

（１２）アドマイヤザーゲ　　吉田　隼人

（１３）シュヴァリエローズ　北村　友一

（１４）モリデンアロー　　　山田　敬士

（１５）セイハロートゥユー　木幡　巧也

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