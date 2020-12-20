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「嵐」初の公式ピアノ楽譜集、各２１曲収載全５冊が発売決定

スポーツ報知
# 芸能
嵐の初の公式ピアノ楽譜集
嵐の初の公式ピアノ楽譜集

　ドレミ楽譜出版社は２０日、３１日で活動を休止する「嵐」の初の公式ピアノ楽譜集全５冊を２０２１年１月３０日から発売することを発表した。

　デビュー・シングル「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」から最新アルバム「Ｔｈｉｓ　ｉｓ　嵐」までの全楽曲から、嵐の歴史を彩ってきた数々の名曲たちを５冊（各２１曲）に収めたピアノ・ソロ曲集になっている。

　◆各巻収載曲　

　【Ｖｏｌ．１】Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ、感謝カンゲキ雨嵐、道／道　ＤＯＵＢＬＥ　Ｖｅｒ．、とまどいながら、Ｂｌｕｅ、ハダシの未来、言葉より大切なもの、ＰＩＫＡ☆☆ＮＣＨＩ　ＤＯＵＢＬＥ、途中下車、瞳の中のＧａｌａｘｙ、Ｈｅｒｏ、サクラ咲ケ、夏の名前、Ｄａｙｓ、素晴らしき世界、Ｙｅｓ？　Ｎｏ？、ＷＩＳＨ、二人の記念日、【Ｓａｔｏｓｈｉ　Ｏｈｎｏ’ｓ　Ｓｏｌｏ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ】Ｒａｉｎ、Ｔａｋｅ　ｍｅ　ｆａｒａｗａｙ、静かな夜に

　【Ｖｏｌ．２】旅立ちの朝、シルバーリング、アオゾラペダル、夏の終わりに想うこと、Ｌｏｖｅ　ｓｏ　ｓｗｅｅｔ、ファイトソング、Ｗｅ　ｃａｎ　ｍａｋｅ　ｉｔ　！、Ｏｈ　Ｙｅａｈ！、ＲＯＣＫ　ＹＯＵ、Ｌｏｖｅ　Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ、風、Ｂｅ　ｗｉｔｈ　ｙｏｕ、Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ、Ｓｔｉｌｌ．．．、Ｓｔｅｐ　ａｎｄ　Ｇｏ、シリウス、Ｏｎｅ　Ｌｏｖｅ、ｔｒｕｔｈ、【Ｓｈｏ　Ｓａｋｕｒａｉ’ｓ　Ｓｏｌｏ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ】Ｔ．Ａ．Ｂ．Ｏ．Ｏ、このままもっと、Ｈｅｙ　Ｙｅａｈ！

　【Ｖｏｌ．３】風の向こうへ、Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　ｄａｙｓ、僕が僕のすべて、Ｂｅｌｉｅｖｅ、明日の記憶、ｓｅａｓｏｎ、５×１０、マイガール、時計じかけのアンブレラ、Ｔｒｏｕｂｌｅｍａｋｅｒ、Ｍｏｎｓｔｅｒ、ギフト、リフレイン、Ｌｏｖｅ　Ｒａｉｎｂｏｗ、ｏｖｅｒ、Ｄｅａｒ　Ｓｎｏｗ、果てない空、ｍａｂｏｒｏｓｈｉ、【Ｍａｓａｋｉ　Ａｉｂａ’ｓ　Ｓｏｌｏ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ】Ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ、Ｈｅｌｌｏ　Ｇｏｏｄｂｙｅ、夜空への手紙

　【Ｖｏｌ．４】ｅｖｅｒ、ｎｅｇａｉ、エナジーソング～絶好調超！！！！～、迷宮ラブソング、ワイルド　アット　ハート、Ｆａｃｅ　Ｄｏｗｎ、ひとりじゃないさ、Ｙｏｕｒ　Ｅｙｅｓ、Ｇｒｅｅｎ、証、Ｂｒｅａｔｈｌｅｓｓ、Ｔｅａｒｓ、ＧＵＴＳ　！、Ｓａｋｕｒａ、愛を叫べ、君への想い、僕らがつないでいく、ふるさと、【Ｋａｚｕｎａｒｉ　Ｎｉｎｏｍｉｙａ’ｓ　Ｓｏｌｏ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ】虹、どこにでもある唄。、それはやっぱり君でした。

　【Ｖｏｌ．５】Ｄａｙｌｉｇｈｔ、Ｍｉｌｅｓ　ａｗａｙ、Ｉ’ｌｌ　ｂｅ　ｔｈｅｒｅ、つなぐ、Ｓｏｎｇ　ｆｏｒ　ｙｏｕ、Ｄｏｏｒｓ　～勇気の軌跡～、夏疾風、君のうた、５×２０、ＢＲＡＶＥ、Ｔｕｒｎｉｎｇ　Ｕｐ、カイト、Ｊｏｕｒｎｅｙ　ｔｏ　Ｈａｒｍｏｎｙ、Ｗｈｅｎｅｖｅｒ　Ｙｏｕ　Ｃａｌｌ、ＳＨＯＷ　ＴＩＭＥ、Ｉ　Ｃａｎ’ｔ　Ｗａｉｔ　Ｆｏｒ　Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ、Ｄｏ　ｙｏｕ．．．？、Ｔｈｅ　Ｍｕｓｉｃ　Ｎｅｖｅｒ　Ｅｎｄｓ、【Ｊｕｎ　Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ’ｓ　Ｓｏｌｏ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ】Ｙａｂａｉ－Ｙａｂａｉ－Ｙａｂａｉ、Ｓｈａｋｅ　ｉｔ　！、Ｂａｂｙ　ｂｌｕｅ

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