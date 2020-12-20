「嵐」初の公式ピアノ楽譜集、各２１曲収載全５冊が発売決定

ドレミ楽譜出版社は２０日、３１日で活動を休止する「嵐」の初の公式ピアノ楽譜集全５冊を２０２１年１月３０日から発売することを発表した。
デビュー・シングル「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」から最新アルバム「Ｔｈｉｓ ｉｓ 嵐」までの全楽曲から、嵐の歴史を彩ってきた数々の名曲たちを５冊（各２１曲）に収めたピアノ・ソロ曲集になっている。
◆各巻収載曲
【Ｖｏｌ．１】Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ、感謝カンゲキ雨嵐、道／道 ＤＯＵＢＬＥ Ｖｅｒ．、とまどいながら、Ｂｌｕｅ、ハダシの未来、言葉より大切なもの、ＰＩＫＡ☆☆ＮＣＨＩ ＤＯＵＢＬＥ、途中下車、瞳の中のＧａｌａｘｙ、Ｈｅｒｏ、サクラ咲ケ、夏の名前、Ｄａｙｓ、素晴らしき世界、Ｙｅｓ？ Ｎｏ？、ＷＩＳＨ、二人の記念日、【Ｓａｔｏｓｈｉ Ｏｈｎｏ’ｓ Ｓｏｌｏ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ】Ｒａｉｎ、Ｔａｋｅ ｍｅ ｆａｒａｗａｙ、静かな夜に
【Ｖｏｌ．２】旅立ちの朝、シルバーリング、アオゾラペダル、夏の終わりに想うこと、Ｌｏｖｅ ｓｏ ｓｗｅｅｔ、ファイトソング、Ｗｅ ｃａｎ ｍａｋｅ ｉｔ ！、Ｏｈ Ｙｅａｈ！、ＲＯＣＫ ＹＯＵ、Ｌｏｖｅ Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ、風、Ｂｅ ｗｉｔｈ ｙｏｕ、Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ、Ｓｔｉｌｌ．．．、Ｓｔｅｐ ａｎｄ Ｇｏ、シリウス、Ｏｎｅ Ｌｏｖｅ、ｔｒｕｔｈ、【Ｓｈｏ Ｓａｋｕｒａｉ’ｓ Ｓｏｌｏ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ】Ｔ．Ａ．Ｂ．Ｏ．Ｏ、このままもっと、Ｈｅｙ Ｙｅａｈ！
【Ｖｏｌ．３】風の向こうへ、Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ ｄａｙｓ、僕が僕のすべて、Ｂｅｌｉｅｖｅ、明日の記憶、ｓｅａｓｏｎ、５×１０、マイガール、時計じかけのアンブレラ、Ｔｒｏｕｂｌｅｍａｋｅｒ、Ｍｏｎｓｔｅｒ、ギフト、リフレイン、Ｌｏｖｅ Ｒａｉｎｂｏｗ、ｏｖｅｒ、Ｄｅａｒ Ｓｎｏｗ、果てない空、ｍａｂｏｒｏｓｈｉ、【Ｍａｓａｋｉ Ａｉｂａ’ｓ Ｓｏｌｏ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ】Ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ、Ｈｅｌｌｏ Ｇｏｏｄｂｙｅ、夜空への手紙
【Ｖｏｌ．４】ｅｖｅｒ、ｎｅｇａｉ、エナジーソング～絶好調超！！！！～、迷宮ラブソング、ワイルド アット ハート、Ｆａｃｅ Ｄｏｗｎ、ひとりじゃないさ、Ｙｏｕｒ Ｅｙｅｓ、Ｇｒｅｅｎ、証、Ｂｒｅａｔｈｌｅｓｓ、Ｔｅａｒｓ、ＧＵＴＳ ！、Ｓａｋｕｒａ、愛を叫べ、君への想い、僕らがつないでいく、ふるさと、【Ｋａｚｕｎａｒｉ Ｎｉｎｏｍｉｙａ’ｓ Ｓｏｌｏ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ】虹、どこにでもある唄。、それはやっぱり君でした。
【Ｖｏｌ．５】Ｄａｙｌｉｇｈｔ、Ｍｉｌｅｓ ａｗａｙ、Ｉ’ｌｌ ｂｅ ｔｈｅｒｅ、つなぐ、Ｓｏｎｇ ｆｏｒ ｙｏｕ、Ｄｏｏｒｓ ～勇気の軌跡～、夏疾風、君のうた、５×２０、ＢＲＡＶＥ、Ｔｕｒｎｉｎｇ Ｕｐ、カイト、Ｊｏｕｒｎｅｙ ｔｏ Ｈａｒｍｏｎｙ、Ｗｈｅｎｅｖｅｒ Ｙｏｕ Ｃａｌｌ、ＳＨＯＷ ＴＩＭＥ、Ｉ Ｃａｎ’ｔ Ｗａｉｔ Ｆｏｒ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ、Ｄｏ ｙｏｕ．．．？、Ｔｈｅ Ｍｕｓｉｃ Ｎｅｖｅｒ Ｅｎｄｓ、【Ｊｕｎ Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ’ｓ Ｓｏｌｏ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ】Ｙａｂａｉ－Ｙａｂａｉ－Ｙａｂａｉ、Ｓｈａｋｅ ｉｔ ！、Ｂａｂｙ ｂｌｕｅ