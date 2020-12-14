【Ｕ―１８日本代表】千葉県内で４日間の候補合宿スタート　Ｊ内定選手や冬の選手権出場選手も参加

Ｕ―１８日本代表候補合宿が１３日、千葉県内でスタートした。初日は１７人が集合。影山雅永監督や冨樫剛一コーチらの指導の下、パス回しや５対５のミニゲームなどで１時間ほど汗を流した。
Ｕ―１８年代が集まるのは今年の１月２５日から２月２日に行われたスペイン遠征以来で、約１０か月ぶりの活動。４日間の合宿で強化を図る。
招集メンバーには来季からプロの世界に羽ばたく顔ぶれがズラリと並ぶ。また、青森山田のＭＦ松木玖生（２年）ら３１日に開幕する全国高校サッカー選手権に出場する選手も招集された。
招集メンバーは以下の通り。
▽ＧＫ
後東 尚輝（徳島Ｙ・徳島内定）
神田 渉馬（松本Ｕ―１８・松本内定）
上林 豪（Ｃ大阪Ｕ―１８）
▽ＤＦ
村上 陽介（明大）
森山 公弥（福岡Ｕ―１８・福岡内定）
渡邉 光陽（尚志）
稲葉 楽（藤枝東・金沢内定）
川島 功奨（京都Ｕ―１８）
鷲見 星河（名古屋Ｕ―１８）
成瀬 護（札幌Ｕ―１８）
藤原 優大（青森山田・浦和内定）
奈良坂 巧（桐光学園・町田内定）
平井 駿助（興國・横浜Ｍ内定）
福島 竜弥（浦和Ｙ・浦和内定）
小澤 亮太（昌平）
田中 隼人（柏Ｕ―１８）
▽ＭＦ
田中 克幸（明大）
小川 優介（昌平・鹿島内定）※けがのため不参加
弓場 将輝（大分Ｕ―１８）
柴山 昌也（大宮Ｕ―１８・大宮内定）
舩橋 佑（鹿島Ｙ・鹿島内定）
櫻井 辰徳（前橋育英・神戸内定）
中野 桂太（京都Ｕ―１８・京都内定）
平岡 大陽（履正社・湘南内定）
樺山 諒乃介（興國・横浜Ｍ内定）
須藤 直輝（昌平・鹿島内定）
松木 玖生（青森山田）
山根 陸（横浜Ｍ・Ｙ）
遠山 悠希（京都Ｕ―１８）
甲田 英將（名古屋Ｕ―１８）※追加招集
▽ＦＷ
阿部 要門（尚志・山形内定）※けがのため不参加
中島 大嘉（国見・札幌内定）
大澤 朋也（大宮Ｕ―１８・大宮内定）
ブワニカ 啓太（修徳・千葉内定）
鈴木 輪太朗イブラヒーム（日大藤沢）
河野 孝汰（８月に山口とプロ契約）
坂本 一彩（Ｇ大阪Ｙ）