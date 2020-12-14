【Ｕ―１８日本代表】千葉県内で４日間の候補合宿スタート　Ｊ内定選手や冬の選手権出場選手も参加

ミニゲームで汗を流す選手たち

Ｕ―１８日本代表候補合宿が１３日、千葉県内でスタートした。初日は１７人が集合。影山雅永監督や冨樫剛一コーチらの指導の下、パス回しや５対５のミニゲームなどで１時間ほど汗を流した。

Ｕ―１８年代が集まるのは今年の１月２５日から２月２日に行われたスペイン遠征以来で、約１０か月ぶりの活動。４日間の合宿で強化を図る。

招集メンバーには来季からプロの世界に羽ばたく顔ぶれがズラリと並ぶ。また、青森山田のＭＦ松木玖生（２年）ら３１日に開幕する全国高校サッカー選手権に出場する選手も招集された。

招集メンバーは以下の通り。

▽ＧＫ

後東 尚輝（徳島Ｙ・徳島内定）

神田 渉馬（松本Ｕ―１８・松本内定）

上林 豪（Ｃ大阪Ｕ―１８）

▽ＤＦ

村上 陽介（明大）

森山 公弥（福岡Ｕ―１８・福岡内定）

渡邉 光陽（尚志）

稲葉 楽（藤枝東・金沢内定）

川島 功奨（京都Ｕ―１８）

鷲見 星河（名古屋Ｕ―１８）

成瀬 護（札幌Ｕ―１８）

藤原 優大（青森山田・浦和内定）

奈良坂 巧（桐光学園・町田内定）

平井 駿助（興國・横浜Ｍ内定）

福島 竜弥（浦和Ｙ・浦和内定）

小澤 亮太（昌平）

田中 隼人（柏Ｕ―１８）

▽ＭＦ

田中 克幸（明大）

小川 優介（昌平・鹿島内定）※けがのため不参加

弓場 将輝（大分Ｕ―１８）

柴山 昌也（大宮Ｕ―１８・大宮内定）

舩橋 佑（鹿島Ｙ・鹿島内定）

櫻井 辰徳（前橋育英・神戸内定）

中野 桂太（京都Ｕ―１８・京都内定）

平岡 大陽（履正社・湘南内定）

樺山 諒乃介（興國・横浜Ｍ内定）

須藤 直輝（昌平・鹿島内定）

松木 玖生（青森山田）

山根 陸（横浜Ｍ・Ｙ）

遠山 悠希（京都Ｕ―１８）

甲田 英將（名古屋Ｕ―１８）※追加招集

▽ＦＷ

阿部 要門（尚志・山形内定）※けがのため不参加

中島 大嘉（国見・札幌内定）

大澤 朋也（大宮Ｕ―１８・大宮内定）

ブワニカ 啓太（修徳・千葉内定）

鈴木 輪太朗イブラヒーム（日大藤沢）

河野 孝汰（８月に山口とプロ契約）

坂本 一彩（Ｇ大阪Ｙ）