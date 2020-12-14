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１２月１３日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１２月１５日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
0.4 大潮 6.58 16.49 7.22 17.17

１２月１５日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 7.36 7.22 6.41 6.34 1.13 7.56
18.38 18.12 17.35 17.22 15.59 19.06
干潮 0.59 0.36 12.09 11.58 9.07 1.02
12.59 12.32 - - 20.39 13.34
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
愛媛 日振島
１３　番 		浜崎渡船
0895・28局0212 		グレ 40～48 5 宇和島市の和泉氏　ハリス２号グレ６号　２ヒロ　オキアミ
和歌山 那智勝浦
内　磯 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		イシダイ 51 1 新宮市の山田氏　ヤドカリ岡本氏シマアジ１０尾　１２日
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		ヒラメ 38～50 0～2 １２日の一日便　他にマトウダイやガシラなど
メジロ 65～68 0～1
三重 賀田
沖　合 		糸川渡船
０９０３３０３７３９７ 		キハダマグロ 57～65 31 西尾市の大野氏ら　食い順調　今後も期待
カツオ 56～63 10
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		メジロ 67～80 6 報知ＡＰＧ・大西満氏中谷氏６６～８５センチ６尾
兵庫 明石港
沖　合 		第二名田屋
078・912局7211 		ブリ 85 1 姫路市の難波氏　船中ヒラメ４０～６８センチ４尾他
メジロ 65～78 6
福井 小浜
浦島グリ 		直幸丸
0770・52局1739 		メダイ - - ６０～８０センチのメダイに良型マダイやメジロ順調に釣れている　天秤２本バリ
マダイ - -
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		メダイ - - ５５～７０センチのメダイとハマチ・メジロ釣れている　他にマサバやイサギなども
ハマチ - -
福井 音海
沖合動力ボート 		ウミック
0770・76局1444 		マダイ 35～80 2 芳賀氏４人　レンコ２５～３０センチ１５尾アオハタ２尾　１２日
アマダイ 25～45 17
鳴門 堂ノ浦
１３号ヤカタ 		細川渡船
088・688局0401 		ハマチ 45～48 5 倉敷市の秋岡氏　３メートル　ハリス５号　アジ１０号　生きイワシ
三重 大崎
間崎カセ 		大崎筏釣センター
0599・52局1619 		ヒラメ 61 1 松阪市の市野秀雄氏　ハリス３号　サビキ１０号　オキアミ　
福井
松ケ崎イカダ他 		はとう渡船
0770・52局4345 		サゴシ - - ルアーでサゴシが順調にヒットしている　サビキで良型マアジも期待できる
マアジ - -
福井 仏谷
児島イカダ 		大住渡船
0770・52局2846 		チヌ 42～50.5 3 彦根市の山岸裕治氏　サナギ　青木氏４５と４８・５センチ　１２日
兵庫 尼崎魚つり公園
釣台外向中央 		公園事務所
06・6417局3000 		コノシロ 25～30 4 大阪市の岸本氏　２．３メートル　サビキ９号　６ヒロ　アミエビ
アジ 16～18 3
神戸 平磯海づり公園
８番テント東寄 		公園事務所
078・753局3973 		グレ 26.5～28.5 5 豊中市の橋本氏　オキアミ他　１２日安原氏ハマチ５５センチ
姫路 家島
イケス 		釣り堀水宝
079・327局1243 		マダイ - - 良型マダイ食い安定　ブリやカンパチなど青物好調　クエやフグも釣れる
ブリ - -
大阪 水無瀬川
１３　番 		尺代漁協組
075・961局6500 		アマゴ 18～20 22 東大阪市の西村裕宏氏　４．６メートル　アマゴ４号　ブドウ虫他
西池
７３番他 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ - - 餌ウドンなどで４０センチ超の大助交じりに食い順調　本日、新ベラ５００キロを放流
八尾 中セ池
西中桟橋南寄西向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 44.8以下 50 交野市の柏原氏　２．４メートル　スレ４号　ウドン　大助７枚
大東 阪奈園
２号池中桟橋南向 		阪奈園
072・869局0015 		ヘラブナ 35以下 28 大東市の桑原氏　３．３メートル　スレ３号　ウドン　大助４枚

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