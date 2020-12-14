１２月１３日の釣果速報（関西）

１２月１５日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|0.4
|大潮
|6.58
|16.49
|7.22
|17.17
１２月１５日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|7.36
|7.22
|6.41
|6.34
|1.13
|7.56
|18.38
|18.12
|17.35
|17.22
|15.59
|19.06
|干潮
|0.59
|0.36
|12.09
|11.58
|9.07
|1.02
|12.59
|12.32
|-
|-
|20.39
|13.34
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|愛媛
| 日振島
１３ 番
| 浜崎渡船
0895・28局0212
|グレ
|40～48
|5
|宇和島市の和泉氏 ハリス２号グレ６号 ２ヒロ オキアミ
|磯
|和歌山
| 那智勝浦
内 磯
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|イシダイ
|51
|1
|新宮市の山田氏 ヤドカリ岡本氏シマアジ１０尾 １２日
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|ヒラメ
|38～50
|0～2
|１２日の一日便 他にマトウダイやガシラなど
|メジロ
|65～68
|0～1
|沖
|三重
| 賀田
沖 合
| 糸川渡船
０９０３３０３７３９７
|キハダマグロ
|57～65
|31
|西尾市の大野氏ら 食い順調 今後も期待
|カツオ
|56～63
|10
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|メジロ
|67～80
|6
|報知ＡＰＧ・大西満氏中谷氏６６～８５センチ６尾
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 第二名田屋
078・912局7211
|ブリ
|85
|1
|姫路市の難波氏 船中ヒラメ４０～６８センチ４尾他
|メジロ
|65～78
|6
|沖
|福井
| 小浜
浦島グリ
| 直幸丸
0770・52局1739
|メダイ
|-
|-
|６０～８０センチのメダイに良型マダイやメジロ順調に釣れている 天秤２本バリ
|マダイ
|-
|-
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|メダイ
|-
|-
|５５～７０センチのメダイとハマチ・メジロ釣れている 他にマサバやイサギなども
|ハマチ
|-
|-
|船
|福井
| 音海
沖合動力ボート
| ウミック
0770・76局1444
|マダイ
|35～80
|2
|芳賀氏４人 レンコ２５～３０センチ１５尾アオハタ２尾 １２日
|アマダイ
|25～45
|17
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
１３号ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|ハマチ
|45～48
|5
|倉敷市の秋岡氏 ３メートル ハリス５号 アジ１０号 生きイワシ
|カ
|三重
| 大崎
間崎カセ
| 大崎筏釣センター
0599・52局1619
|ヒラメ
|61
|1
|松阪市の市野秀雄氏 ハリス３号 サビキ１０号 オキアミ
|カ
|福井
| 泊
松ケ崎イカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|サゴシ
|-
|-
|ルアーでサゴシが順調にヒットしている サビキで良型マアジも期待できる
|マアジ
|-
|-
|カ
|福井
| 仏谷
児島イカダ
| 大住渡船
0770・52局2846
|チヌ
|42～50.5
|3
|彦根市の山岸裕治氏 サナギ 青木氏４５と４８・５センチ １２日
|波
|兵庫
| 尼崎魚つり公園
釣台外向中央
| 公園事務所
06・6417局3000
|コノシロ
|25～30
|4
|大阪市の岸本氏 ２．３メートル サビキ９号 ６ヒロ アミエビ
|アジ
|16～18
|3
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
８番テント東寄
| 公園事務所
078・753局3973
|グレ
|26.5～28.5
|5
|豊中市の橋本氏 オキアミ他 １２日安原氏ハマチ５５センチ
|堀
|姫路
| 家島
イケス
| 釣り堀水宝
079・327局1243
|マダイ
|-
|-
|良型マダイ食い安定 ブリやカンパチなど青物好調 クエやフグも釣れる
|ブリ
|-
|-
|渓
|大阪
| 水無瀬川
１３ 番
| 尺代漁協組
075・961局6500
|アマゴ
|18～20
|22
|東大阪市の西村裕宏氏 ４．６メートル アマゴ４号 ブドウ虫他
|池
|堺
| 西池
７３番他
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|-
|-
|餌ウドンなどで４０センチ超の大助交じりに食い順調 本日、新ベラ５００キロを放流
|池
|八尾
| 中セ池
西中桟橋南寄西向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|44.8以下
|50
|交野市の柏原氏 ２．４メートル スレ４号 ウドン 大助７枚
|池
|大東
| 阪奈園
２号池中桟橋南向
| 阪奈園
072・869局0015
|ヘラブナ
|35以下
|28
|大東市の桑原氏 ３．３メートル スレ３号 ウドン 大助４枚