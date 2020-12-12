【香港スプリント血統分析】デインヒル系種牡馬が強いレース…注目はクラシックレジェンドとコンピューターパッチ

小欄ではＧ１香港スプリントについて血統面から攻めてみたい。過去５年を振り返ると、ノーザンダンサー系種牡馬の産駒が４勝、２着２回、３着４回。ノーザンダンサー系の中でもデインヒル系種牡馬が強く、２０１７年と２０１８年のミスタースタニング（父エクシードアンドエクセル）、昨年のビートザクロック（父ヒンチンブルック）と３連勝中。２０１７年３着のブリザード（父スタークラフト＝ヌレエフ系）を除く延べ９頭はデインヒル系種牡馬を父に持っていた。
今年の出走予定メンバーでデインヒル系種牡馬の産駒は、クラシックレジェンド、ビッグタイムベイビー、コンピューターパッチ、ビッグパーティー、ファットタートル、アメージングスター、ストロンガー。複数いる中から、小欄ではクラシックレジェンドとコンピューターパッチを推したい。
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Galileo
| Sadler's Wells
鹿毛 1981
|Northern Dancer
|Fairy Bridge
| Urban Sea
栗毛 1989
|Miswaki
|Allegretta
| Believe'N'succeed
鹿毛 2005
ダンチヒ系
| Exceed And Excel
鹿毛 2000
|デインヒル
|Patrona
| Arctic Drift
黒鹿毛 2000
|Gone West
|November Snow
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Not A Single Doubt
| Redoute's Choice
鹿毛 1996
|デインヒル
|Shantha's Choice
| シングルズバー
栗毛 1991
|Rory's Jester
|Easy Date
| Pinocchio
芦毛 2009
ノーザンダンサー系
| Encosta de Lago
鹿毛 1993
|Fairy King
|Shoal Creek
| Surrealist
芦毛 1996
|Kenny's Best Pal
|Sunset Beach
クラシックレジェンドは、父がデインヒル系ノットアシングルダウト。父自身はリステッド競走のゼディテイヴＳ（芝１２００メートル、現Ｇ３）優勝馬で、産駒にはＧ１チャンピオンズマイルの覇者サザンレジェンド（香港マイルに出走予定）がいる。クラシックレジェンドの半弟エセロ（父シーブリング）は昨年のＧ２ジョッキークラブスプリントを制し、香港スプリントでは３着。おじのレーシングトゥウィンはドンカスターマイルなどＧ１・５勝と、母系にも魅力がある。
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Not A Single Doubt
| Redoute's Choice
鹿毛 1996
|デインヒル
|Shantha's Choice
| シングルズバー
栗毛 1991
|Rory's Jester
|Easy Date
| Pinocchio
芦毛 2009
ノーザンダンサー系
| Encosta de Lago
鹿毛 1993
|Fairy King
|Shoal Creek
| Surrealist
芦毛 1996
|Kenny's Best Pal
|Sunset Beach
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Exceed And Excel
| デインヒル
鹿毛 1986
|Danzig
|Razyana
| Patrona
栗毛 1994
|Lomond
|Gladiolus
| Girl Hussler
栗毛 2006
ミスタープロスペクター系
| Hussonet
栗毛 1991
|Mr. Prospector
|Sacahuista
| Vecchia Signora
鹿毛 2000
|Snippets
|Clever Zoe
コンピューターパッチは、父が前記ミスタースタニングと同じエクシードアンドエクセル。父自身は豪Ｇ１ニューマーケットＨ（芝１２００メートル）の勝ち馬で、産駒のビヴァークは今年２月にニューマーケットＨ父子制覇を果たし、ジ・エベレストではクラシックレジェンドの２着に好走している。コンピューターパッチの半兄マヌエル（父コマンズ）は昨年の豪Ｇ１Ｃ．Ｆ．オーＳ（芝１４００メートル）に優勝、曽祖母クレヴァーゾーは豪Ｇ１ライトニングＳ（芝１０００メートル）の２着馬と、母方も快足馬がそろう。
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デクラレーションオブウォー
| War Front
鹿毛 2002
|Danzig
|Starry Dreamer
| Tempo West
栗毛 1999
|Rahy
|Tempo
| Chaleur
鹿毛 2002
ヌレイエフ系
| ストラヴィンスキー
鹿毛 1996
|Nureyev
|Fire the Groom
| Evanilda
栗毛 1996
|River Special
|Fair Sousanne
ヴォイッジウォリアーは、父がデクラレーションオブウォー（日本軽種馬協会静内種馬場で供用中）。デインヒルと同じくダンチヒの流れをくむウォーフロント系の種牡馬だ。父は現役時に英Ｇ１インターナショナルＳと英Ｇ１クイーンアンＳを制し、ダートＧ１の最高峰であるブリーダーズＣクラシックでも僅差３着に健闘。産駒から仏２０００ギニー馬オルメド、豪Ｇ１メルボルンＣのヴァウアンドディクレアと、短距離から長距離まで幅広く活躍馬が出ている。
◆成田幸穂（なりた・さちほ） 1984年8月8日、東京生まれ。（株）サラブレッド血統センター所属。週刊競馬ブック連載「海外競馬ニュース」の編集を担当。同誌のほか、研究ニュースで予想コラム「血統アカデミー」を執筆中。12月6日（日）16時30分から、ラジオNIKKEI第1「香港国際競走実況中継」に出演予定。