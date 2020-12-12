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【香港スプリント血統分析】デインヒル系種牡馬が強いレース…注目はクラシックレジェンドとコンピューターパッチ

スポーツ報知
# 競馬# 海外競馬

　小欄ではＧ１香港スプリントについて血統面から攻めてみたい。過去５年を振り返ると、ノーザンダンサー系種牡馬の産駒が４勝、２着２回、３着４回。ノーザンダンサー系の中でもデインヒル系種牡馬が強く、２０１７年と２０１８年のミスタースタニング（父エクシードアンドエクセル）、昨年のビートザクロック（父ヒンチンブルック）と３連勝中。２０１７年３着のブリザード（父スタークラフト＝ヌレエフ系）を除く延べ９頭はデインヒル系種牡馬を父に持っていた。

　今年の出走予定メンバーでデインヒル系種牡馬の産駒は、クラシックレジェンド、ビッグタイムベイビー、コンピューターパッチ、ビッグパーティー、ファットタートル、アメージングスター、ストロンガー。複数いる中から、小欄ではクラシックレジェンドとコンピューターパッチを推したい。

Galileo
鹿毛 1998
サドラーズウェルズ系

 Sadler's Wells
鹿毛 1981		 Northern Dancer
Fairy Bridge
Urban Sea
栗毛 1989		 Miswaki
Allegretta
Believe'N'succeed
鹿毛 2005
ダンチヒ系		 Exceed And Excel
鹿毛 2000		 デインヒル
Patrona
Arctic Drift
黒鹿毛 2000		 Gone West
November Snow

アンソニーヴァンダイク血統表

Not A Single Doubt
鹿毛 2001
ダンチヒ系

 Redoute's Choice
鹿毛 1996		 デインヒル
Shantha's Choice
シングルズバー
栗毛 1991		 Rory's Jester
Easy Date
Pinocchio
芦毛 2009
ノーザンダンサー系 		Encosta de Lago
鹿毛 1993		 Fairy King
Shoal Creek
Surrealist
芦毛 1996		 Kenny's Best Pal
Sunset Beach

クラシックレジェンド血統表

　クラシックレジェンドは、父がデインヒル系ノットアシングルダウト。父自身はリステッド競走のゼディテイヴＳ（芝１２００メートル、現Ｇ３）優勝馬で、産駒にはＧ１チャンピオンズマイルの覇者サザンレジェンド（香港マイルに出走予定）がいる。クラシックレジェンドの半弟エセロ（父シーブリング）は昨年のＧ２ジョッキークラブスプリントを制し、香港スプリントでは３着。おじのレーシングトゥウィンはドンカスターマイルなどＧ１・５勝と、母系にも魅力がある。

Not A Single Doubt
鹿毛 2001
ダンチヒ系

 Redoute's Choice
鹿毛 1996		 デインヒル
Shantha's Choice
シングルズバー
栗毛 1991		 Rory's Jester
Easy Date
Pinocchio
芦毛 2009
ノーザンダンサー系 		Encosta de Lago
鹿毛 1993		 Fairy King
Shoal Creek
Surrealist
芦毛 1996		 Kenny's Best Pal
Sunset Beach

クラシックレジェンド血統表

Exceed And Excel
鹿毛 2000
ダンチヒ系

 デインヒル
鹿毛 1986		 Danzig
Razyana
Patrona
栗毛 1994		 Lomond
Gladiolus
Girl Hussler
栗毛 2006
ミスタープロスペクター系		 Hussonet
栗毛 1991		 Mr. Prospector
Sacahuista
Vecchia Signora
鹿毛 2000		 Snippets
Clever Zoe

コンピューターパッチ血統表

　コンピューターパッチは、父が前記ミスタースタニングと同じエクシードアンドエクセル。父自身は豪Ｇ１ニューマーケットＨ（芝１２００メートル）の勝ち馬で、産駒のビヴァークは今年２月にニューマーケットＨ父子制覇を果たし、ジ・エベレストではクラシックレジェンドの２着に好走している。コンピューターパッチの半兄マヌエル（父コマンズ）は昨年の豪Ｇ１Ｃ．Ｆ．オーＳ（芝１４００メートル）に優勝、曽祖母クレヴァーゾーは豪Ｇ１ライトニングＳ（芝１０００メートル）の２着馬と、母方も快足馬がそろう。

デクラレーションオブウォー
鹿毛 2009
ダンチヒ系

 War Front
鹿毛 2002		 Danzig
Starry Dreamer
Tempo West
栗毛 1999		 Rahy
Tempo
Chaleur
鹿毛 2002
ヌレイエフ系		 ストラヴィンスキー
鹿毛 1996		 Nureyev
Fire the Groom
Evanilda
栗毛 1996		 River Special
Fair Sousanne

ヴォイッジウォリアー血統表

　ヴォイッジウォリアーは、父がデクラレーションオブウォー（日本軽種馬協会静内種馬場で供用中）。デインヒルと同じくダンチヒの流れをくむウォーフロント系の種牡馬だ。父は現役時に英Ｇ１インターナショナルＳと英Ｇ１クイーンアンＳを制し、ダートＧ１の最高峰であるブリーダーズＣクラシックでも僅差３着に健闘。産駒から仏２０００ギニー馬オルメド、豪Ｇ１メルボルンＣのヴァウアンドディクレアと、短距離から長距離まで幅広く活躍馬が出ている。

◆成田幸穂（なりた・さちほ）　1984年8月8日、東京生まれ。（株）サラブレッド血統センター所属。週刊競馬ブック連載「海外競馬ニュース」の編集を担当。同誌のほか、研究ニュースで予想コラム「血統アカデミー」を執筆中。12月6日（日）16時30分から、ラジオNIKKEI第1「香港国際競走実況中継」に出演予定。

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