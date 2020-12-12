【香港スプリント血統分析】デインヒル系種牡馬が強いレース…注目はクラシックレジェンドとコンピューターパッチ

小欄ではＧ１香港スプリントについて血統面から攻めてみたい。過去５年を振り返ると、ノーザンダンサー系種牡馬の産駒が４勝、２着２回、３着４回。ノーザンダンサー系の中でもデインヒル系種牡馬が強く、２０１７年と２０１８年のミスタースタニング（父エクシードアンドエクセル）、昨年のビートザクロック（父ヒンチンブルック）と３連勝中。２０１７年３着のブリザード（父スタークラフト＝ヌレエフ系）を除く延べ９頭はデインヒル系種牡馬を父に持っていた。

今年の出走予定メンバーでデインヒル系種牡馬の産駒は、クラシックレジェンド、ビッグタイムベイビー、コンピューターパッチ、ビッグパーティー、ファットタートル、アメージングスター、ストロンガー。複数いる中から、小欄ではクラシックレジェンドとコンピューターパッチを推したい。

Galileo

鹿毛 1998

サドラーズウェルズ系 Sadler's Wells

鹿毛 1981 Northern Dancer Fairy Bridge Urban Sea

栗毛 1989 Miswaki Allegretta Believe'N'succeed

鹿毛 2005

ダンチヒ系 Exceed And Excel

鹿毛 2000 デインヒル Patrona Arctic Drift

黒鹿毛 2000 Gone West November Snow

アンソニーヴァンダイク血統表

Not A Single Doubt

鹿毛 2001

ダンチヒ系 Redoute's Choice

鹿毛 1996 デインヒル Shantha's Choice シングルズバー

栗毛 1991 Rory's Jester Easy Date Pinocchio

芦毛 2009

ノーザンダンサー系 Encosta de Lago

鹿毛 1993 Fairy King Shoal Creek Surrealist

芦毛 1996 Kenny's Best Pal Sunset Beach

クラシックレジェンド血統表

クラシックレジェンドは、父がデインヒル系ノットアシングルダウト。父自身はリステッド競走のゼディテイヴＳ（芝１２００メートル、現Ｇ３）優勝馬で、産駒にはＧ１チャンピオンズマイルの覇者サザンレジェンド（香港マイルに出走予定）がいる。クラシックレジェンドの半弟エセロ（父シーブリング）は昨年のＧ２ジョッキークラブスプリントを制し、香港スプリントでは３着。おじのレーシングトゥウィンはドンカスターマイルなどＧ１・５勝と、母系にも魅力がある。

Not A Single Doubt

鹿毛 2001

ダンチヒ系 Redoute's Choice

鹿毛 1996 デインヒル Shantha's Choice シングルズバー

栗毛 1991 Rory's Jester Easy Date Pinocchio

芦毛 2009

ノーザンダンサー系 Encosta de Lago

鹿毛 1993 Fairy King Shoal Creek Surrealist

芦毛 1996 Kenny's Best Pal Sunset Beach

クラシックレジェンド血統表

Exceed And Excel

鹿毛 2000

ダンチヒ系 デインヒル

鹿毛 1986 Danzig Razyana Patrona

栗毛 1994 Lomond Gladiolus Girl Hussler

栗毛 2006

ミスタープロスペクター系 Hussonet

栗毛 1991 Mr. Prospector Sacahuista Vecchia Signora

鹿毛 2000 Snippets Clever Zoe

コンピューターパッチ血統表

コンピューターパッチは、父が前記ミスタースタニングと同じエクシードアンドエクセル。父自身は豪Ｇ１ニューマーケットＨ（芝１２００メートル）の勝ち馬で、産駒のビヴァークは今年２月にニューマーケットＨ父子制覇を果たし、ジ・エベレストではクラシックレジェンドの２着に好走している。コンピューターパッチの半兄マヌエル（父コマンズ）は昨年の豪Ｇ１Ｃ．Ｆ．オーＳ（芝１４００メートル）に優勝、曽祖母クレヴァーゾーは豪Ｇ１ライトニングＳ（芝１０００メートル）の２着馬と、母方も快足馬がそろう。

デクラレーションオブウォー

鹿毛 2009

ダンチヒ系 War Front

鹿毛 2002 Danzig Starry Dreamer Tempo West

栗毛 1999 Rahy Tempo Chaleur

鹿毛 2002

ヌレイエフ系 ストラヴィンスキー

鹿毛 1996 Nureyev Fire the Groom Evanilda

栗毛 1996 River Special Fair Sousanne

ヴォイッジウォリアー血統表

ヴォイッジウォリアーは、父がデクラレーションオブウォー（日本軽種馬協会静内種馬場で供用中）。デインヒルと同じくダンチヒの流れをくむウォーフロント系の種牡馬だ。父は現役時に英Ｇ１インターナショナルＳと英Ｇ１クイーンアンＳを制し、ダートＧ１の最高峰であるブリーダーズＣクラシックでも僅差３着に健闘。産駒から仏２０００ギニー馬オルメド、豪Ｇ１メルボルンＣのヴァウアンドディクレアと、短距離から長距離まで幅広く活躍馬が出ている。