【東都大学】国学院大に東海大相模・神里、日大三・柳舘ら１８人が合格

東都大学リーグの国学院大は１１日、ＤｅＮＡ・神里和毅外野手の実弟で、今夏の甲子園交流試合に出場した東海大相模（神奈川）の神里陸捕手や、日大三（東京）の柳舘憲吾三塁手兼投手ら１８人が来年度のスポーツ推薦入試に合格したと発表した。
合格者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場）。
▽投手
坂口 翔颯 報徳学園
○長谷川 秀 高崎健康福祉大高崎
松村 智昌 平塚学園
○岡崎 黎人 石岡一
堀 晃大 八幡商
柳舘 憲吾 日大三
小林 優吾 常総学院
新名 凌馬 大分舞鶴
▽捕手
○神里 陸 東海大相模
室木 太陽 金沢商
▽内野手
田中 大貴 観音寺一
○仲村 光陽 尽誠学園
○伊東 光亮 大阪桐蔭
○橋本 脩生 高崎健康福祉大高崎
土山 翔生 岡山理大付
▽外野手
馬庭 大器 都城商
○高木 和真 札幌第一
○冨田 進悟 横浜
また、来年のドラフト候補に挙がる福永奨捕手（横浜）が来年度の主将を務めることも決まった。
来年度の新役員は以下の通り。
▽主将 福永奨（横浜、人間開発学部３年）
▽副将 瀬戸成一郎（鳥取城北、文学部３年）
▽同 和地 新太（日大豊山、経済学部３年）
▽主務 高山匠（修徳、人間開発学部３年）