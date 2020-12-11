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【東都大学】国学院大に東海大相模・神里、日大三・柳舘ら１８人が合格

スポーツ報知
# 野球# アマ野球
国学院大に東海大相模・神里陸捕手ら１８人が合格
国学院大に東海大相模・神里陸捕手ら１８人が合格

　東都大学リーグの国学院大は１１日、ＤｅＮＡ・神里和毅外野手の実弟で、今夏の甲子園交流試合に出場した東海大相模（神奈川）の神里陸捕手や、日大三（東京）の柳舘憲吾三塁手兼投手ら１８人が来年度のスポーツ推薦入試に合格したと発表した。

　合格者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場）。

　▽投手

　坂口　翔颯　報徳学園

○長谷川　秀　高崎健康福祉大高崎

　松村　智昌　平塚学園

○岡崎　黎人　石岡一

　堀　　晃大　八幡商

　柳舘　憲吾　日大三

　小林　優吾　常総学院

　新名　凌馬　大分舞鶴

　▽捕手

○神里　　陸　東海大相模

　室木　太陽　金沢商

　▽内野手

　田中　大貴　観音寺一

○仲村　光陽　尽誠学園

○伊東　光亮　大阪桐蔭

○橋本　脩生　高崎健康福祉大高崎

　土山　翔生　岡山理大付

　▽外野手

　馬庭　大器　都城商

○高木　和真　札幌第一

○冨田　進悟　横浜

　また、来年のドラフト候補に挙がる福永奨捕手（横浜）が来年度の主将を務めることも決まった。

　来年度の新役員は以下の通り。

　▽主将　福永奨（横浜、人間開発学部３年）

　▽副将　瀬戸成一郎（鳥取城北、文学部３年）

　▽同　和地　新太（日大豊山、経済学部３年）

　▽主務　高山匠（修徳、人間開発学部３年）

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