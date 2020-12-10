箱根駅伝１３年ぶりＶへ、駒大はエース田沢廉、鈴木芽吹ら順当に登録

来年１月２、３日に行われる第９７回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝、報知新聞社後援）を主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）は１０日、出場２１チームの登録メンバー１６人を発表した。関東学連は新型コロナウイルス感染防止対策として、駅伝ファンに「観戦・応援目的での外出はお控えください」というメッセージを発信。シード１０校、予選会通過１０校、オープン参加の関東学生連合の計２１チームが未曽有の大会に臨む。

前回８位の駒大はエース田沢廉（２年）ら主力が順当にエントリー。ケガで出遅れていた神戸駿介主将（４年）も名を連ねており、選手層の厚みが増した。１１月の全日本大学駅伝では６年ぶりの優勝を果たし、学生３大駅伝単独最多Ｖとなる２２勝を誇る。さらに、鈴木芽吹ら１年生の勢いも圧倒的。最後の箱根Ｖは２００８年大会。平成の常勝軍団から令和の常勝軍団へ、進化の時を迎えている。

駒大の登録メンバー１６人は以下の通り（名前、学年、出身高校）。

伊東颯汰〈４〉（大分東明）

加藤 淳〈４〉（西脇工業）

神戸駿介〈４〉（松が谷）

小林 歩〈４〉（関西北陽）

石川拓慎〈３〉（拓大紅陵）

佃 康平〈３〉（市立船橋）

花崎悠紀〈３〉（富山商業）

酒井亮太〈２〉（西脇工業）

田澤 廉〈２〉（青森山田）

円 健介〈２〉（倉敷）

山野 力〈２〉（宇部鴻城）

青柿 響〈１〉（聖望学園）

唐澤拓海〈１〉（花咲徳栄）

白鳥哲汰〈１〉（埼玉栄）

鈴木芽吹〈１〉（佐久長聖）

花尾恭輔〈１〉（鎮西学院）