帝京大、エース星岳、遠藤大地ら順当にメンバー入り　箱根駅伝登録メンバー発表

来年１月２、３日に行われる第９７回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝、報知新聞社後援）を主催する関東学生陸上競技連盟は１０日、出場２１チームの登録メンバー１６人を発表した。主催の関東学生陸上競技連盟（関東学連）は新型コロナウイルス感染防止対策として、駅伝ファンに「観戦・応援目的での外出はお控えください」というメッセージを発信。シード１０校、予選会通過１０校、オープン参加の関東学生連合の計２１チームが未曽有の大会に臨む。

前回４位の帝京大は、前回２区９位の星岳（４年）、同３区２位の遠藤大地（３年）ら主力が順当にメンバー入りした。チーム最高成績の４位（２０００年、１３年、２０年）を超える３位を目指す。

帝京大の登録メンバー１６人は以下の通り（名前、学年、出身高校）。

小野寺悠〈４〉（加藤学園）

鳥飼悠生〈４〉（市立船橋）

星 岳〈４〉（明成）

増田 空〈４〉（小豆島）

山根昂希〈４〉（和歌山北）

遠藤大地〈３〉（古川工業）

寺嶌渓一〈３〉（前橋育英）

中村風馬〈３〉（草津東）

橋本尚斗〈３〉（鳴門）

細谷翔馬〈３〉（東北）

三原魁人〈３〉（洛南）

森田瑛介〈３〉（前橋育英）

新井大貴〈２〉（前橋育英）

北野開平〈２〉（須磨学園）

山田一輝〈２〉（白石）

小野隆一朗〈１〉（北海道栄）