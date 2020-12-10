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【神奈川大】横浜商大が来年の入部予定者５５人を発表　花咲徳栄・南雲ら

スポーツ報知
# 野球# アマ野球
花咲徳栄・南雲壱太
花咲徳栄・南雲壱太

　神奈川大学リーグの横浜商大は１０日、来年度の入部予定者として、今夏の甲子園交流試合に出場した花咲徳栄（埼玉）の南雲壱汰内野手、熊見奨投手、鈴木朋也投手、明徳義塾（高知）の玉城琉外野手ら５５人を発表した。

　合格者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場）。

　▽投手

　荒木　勇人　山本学園

　井原　壮志　西武台

○岩瀬　風馬　国士舘

　奥野　雄音　静清

　小沢　啓太　千葉経大付

　金高颯太郎　山村学園

　河野　富大　日南学園

○熊見　　奨　花咲徳栄

　黒田　流聖　静清

　国分　陸人　橘学苑

　佐々木　歩　大森学園

　次郎丸匡峻　つくば秀英

○鈴木　朋也　花咲徳栄

　高根　匠人　文星芸大付

　竹下　奏大　武相

　中島　涼晴　横浜隼人

　星芝　蔵人　藤嶺藤沢

　前島　勇太　昭和第一学園

　棟方　　響　湘南工大付

　村谷　和真　光明学園相模原

　横山　　蒼　浜松学院

　吉村　駿太　山村学園

　▽捕手

　上野　礼央　聖望学園

　小笠原将太　横浜商大高

　勝田　翔雅　鶴見大付

　川口　彰太　興国

　谷岡　翔吾　浜松学院

　増元　　旭　橘学苑

　▽内野手

　青木　健人　山村学園

　遠藤　宝真　橘学苑

　及川　博樹　横浜商

○岡野　誠也　土浦日大

　忍足　貫太　光明学園相模原

　金子　拓実　敦賀気比

　小島　拓大　愛工大名電

　中野　立雅　広島商

　中原　　昴　筑陽学園

○南雲　壱太　花咲徳栄

　橋本　和真　日大三

　福田　　瑛　玉野光南

　松木　　光　西武台

　森　　塁都　柳ケ浦

　山下　　樹　横浜商大高

　▽外野手

　池田颯一郎　秀岳館

　石川　勝大　遠軽

　小山　雄也　国士舘

　杉山　　諒　聖光学院

　平良　一朗　必由館

　竹島　楓斗　八幡商

○　玉城　　琉　明徳義塾

　田村　和希　大商大高

　保科　天汰　静清

　▽学生コーチ

　岡本　航海　創成館

　粒良　優太　作新学院

　▽マネジャー

　徳丸　大幹　日章学園

　また、来年のドラフト候補に挙がる１５４キロ右腕・飯田琉斗（向上）が、来年度の主将を務めることも決まった。

　来年度の新役員は以下の通り。

　▽主将　飯田琉斗（向上、商学部３年）

　▽副将　鳥井蓮（九州国際大付、商学部３年）

　▽同　深津将志（東海大菅生、商学部３年）

　▽同　山崎啓太郎（横浜隼人、商学部３年）

　▽主務　森本亮成（横浜創学館、商学部３年）

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