【神奈川大】横浜商大が来年の入部予定者５５人を発表　花咲徳栄・南雲ら

神奈川大学リーグの横浜商大は１０日、来年度の入部予定者として、今夏の甲子園交流試合に出場した花咲徳栄（埼玉）の南雲壱汰内野手、熊見奨投手、鈴木朋也投手、明徳義塾（高知）の玉城琉外野手ら５５人を発表した。
合格者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場）。
▽投手
荒木 勇人 山本学園
井原 壮志 西武台
○岩瀬 風馬 国士舘
奥野 雄音 静清
小沢 啓太 千葉経大付
金高颯太郎 山村学園
河野 富大 日南学園
○熊見 奨 花咲徳栄
黒田 流聖 静清
国分 陸人 橘学苑
佐々木 歩 大森学園
次郎丸匡峻 つくば秀英
○鈴木 朋也 花咲徳栄
高根 匠人 文星芸大付
竹下 奏大 武相
中島 涼晴 横浜隼人
星芝 蔵人 藤嶺藤沢
前島 勇太 昭和第一学園
棟方 響 湘南工大付
村谷 和真 光明学園相模原
横山 蒼 浜松学院
吉村 駿太 山村学園
▽捕手
上野 礼央 聖望学園
小笠原将太 横浜商大高
勝田 翔雅 鶴見大付
川口 彰太 興国
谷岡 翔吾 浜松学院
増元 旭 橘学苑
▽内野手
青木 健人 山村学園
遠藤 宝真 橘学苑
及川 博樹 横浜商
○岡野 誠也 土浦日大
忍足 貫太 光明学園相模原
金子 拓実 敦賀気比
小島 拓大 愛工大名電
中野 立雅 広島商
中原 昴 筑陽学園
○南雲 壱太 花咲徳栄
橋本 和真 日大三
福田 瑛 玉野光南
松木 光 西武台
森 塁都 柳ケ浦
山下 樹 横浜商大高
▽外野手
池田颯一郎 秀岳館
石川 勝大 遠軽
小山 雄也 国士舘
杉山 諒 聖光学院
平良 一朗 必由館
竹島 楓斗 八幡商
○ 玉城 琉 明徳義塾
田村 和希 大商大高
保科 天汰 静清
▽学生コーチ
岡本 航海 創成館
粒良 優太 作新学院
▽マネジャー
徳丸 大幹 日章学園
また、来年のドラフト候補に挙がる１５４キロ右腕・飯田琉斗（向上）が、来年度の主将を務めることも決まった。
来年度の新役員は以下の通り。
▽主将 飯田琉斗（向上、商学部３年）
▽副将 鳥井蓮（九州国際大付、商学部３年）
▽同 深津将志（東海大菅生、商学部３年）
▽同 山崎啓太郎（横浜隼人、商学部３年）
▽主務 森本亮成（横浜創学館、商学部３年）