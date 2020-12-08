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宮原健斗、青柳優馬組が世界最強タッグ初優勝…優勝決定戦全試合結果

スポーツ報知
# 格闘技
世界最強タッグリーグを制した宮原健斗、青柳優馬組
世界最強タッグリーグを制した宮原健斗、青柳優馬組

　全日本プロレスの年末恒例「２０２０　世界最強タッグ決定リーグ戦」優勝決定戦（最終戦）が７日、東京・後楽園ホールで開催された。８チーム参加の総当たりリーグ戦は、最終戦までもつれ、チーム初出場の宮原健斗、青柳優馬組が勝ち点１０で初優勝した。前年覇者で現世界タッグ王者組の諏訪魔、石川修司組は４組いる勝ち点８の次点だった。

　◆２０２０　世界最強タッグ決定リーグ戦　優勝決定戦（７日、東京・後楽園ホール）

　▽第１試合　６人タッグマッチ

〇大森隆男、ブラックめんそーれ、青柳亮生（８分２３秒、アックスボンバー→片エビ固め）岡田佑介●、力、植木嵩行

　▽第２試合　６人タッグマッチ

　大森北斗、〇土肥こうじ、児玉裕輔（７分５２秒、ラリアット→片エビ固め）渕正信、長井満也、本田竜輝●

　▽第３試合　６人タッグマッチ

〇佐藤光留、田村男児、西村修（８分５４秒、捕獲式腕ひしぎ逆十字固め）土方隆司、フランシスコ・アキラ、ライジングＨＡＹＡＴＯ●

　▽第４試合　２０２０　世界最強タッグ決定リーグ戦　公式戦　３０分１本勝負

　ＴＡＪＩＲＩ、〇田中将斗［４勝３敗＝８点］（９分４１秒、スライディングＤ→片エビ固め）イザナギ●、入江茂弘［１勝６敗＝２点］

　▽第５試合　同公式戦

〇ヨシタツ、崔領二［３勝４敗＝６点］（１１分０２秒、ヨシタツ狂想曲）芦野祥太郎、羆嵐●［３勝４敗＝６点］

　▽第６試合　同公式戦

〇諏訪魔、石川修司［４勝３敗＝８点］（１４分２７秒、万力スリーパー）関本大介、アブドーラ・小林●［４勝３敗＝８点］

　▽メインイベント　同公式戦

　宮原健斗、〇青柳優馬［５勝２敗＝１０点］（２８分３４秒、エンドゲーム）ジェイク・リー●、岩本煌史［４勝３敗＝８点］

　★宮原健斗＆青柳優馬組が「２０２０世界最強タッグ決定リーグ戦」優勝

※観衆＝６４６人

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