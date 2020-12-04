ラグビー対抗戦早明戦メンバー発表　明大ＳＯは森　優勝かけ６日激突

関東ラグビー協会は４日、６日に秩父宮で対抗戦優勝をかけて行われる早大―明大のメンバーを発表した。６戦全勝の早大は１１月２３日の慶大戦から１人変更し、１２番に中西を入れた。慶大戦で後半３３分から出場した期待のルーキー伊藤大祐（桐蔭学園出身）はリザーブに入っている。
５勝１敗の明大も２２日の帝京大戦から１人変更し１４番に石川が入った。ＳＯは２試合連続で森勇登（東福岡出身）が務める。
【早大】
プロップ久保優（４）
フッカー宮武海人（３）
プロップ小林賢太（３）
ロック山崎哲徳（３）
ロック下川甲嗣（４）
フランカー相良昌彦（２）
フランカー村田陣悟（１）
ＮＯ８丸尾崇真（４）
ＳＨ小西泰聖（２）
ＳＯ吉村紘（２）
ウィング古賀由教（４）
センター中西亮太朗（３）
センター長田智希（２）
ウィング槙瑛人（２）
ＦＢ河瀬諒介（３）
【明大】
プロップ中村公星（２）
フッカー田森海音（３）
プロップ村上慎（３）
ロック片倉康瑛（４）
ロック高橋広大（４）
フランカー福田陸人（３）
フランカー繁松哲大（４）
ＮＯ８箸本龍雅（４）
ＳＨ飯沼蓮（３）
ＳＯ森勇登（４）
ウィング石田吉平（２）
センター広瀬雄也（１）
センター児玉樹（３）
ウィング石川貴大（４）
ＦＢ雲山弘貴（３）
※カッコ内は学年