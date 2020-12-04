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ラグビー対抗戦早明戦メンバー発表　明大ＳＯは森　優勝かけ６日激突

スポーツ報知
# スポーツ# ラグビー

　関東ラグビー協会は４日、６日に秩父宮で対抗戦優勝をかけて行われる早大―明大のメンバーを発表した。６戦全勝の早大は１１月２３日の慶大戦から１人変更し、１２番に中西を入れた。慶大戦で後半３３分から出場した期待のルーキー伊藤大祐（桐蔭学園出身）はリザーブに入っている。

　５勝１敗の明大も２２日の帝京大戦から１人変更し１４番に石川が入った。ＳＯは２試合連続で森勇登（東福岡出身）が務める。

【早大】

プロップ久保優（４）

フッカー宮武海人（３）

プロップ小林賢太（３）

ロック山崎哲徳（３）

ロック下川甲嗣（４）

フランカー相良昌彦（２）

フランカー村田陣悟（１）

ＮＯ８丸尾崇真（４）

ＳＨ小西泰聖（２）

ＳＯ吉村紘（２）

ウィング古賀由教（４）

センター中西亮太朗（３）

センター長田智希（２）

ウィング槙瑛人（２）

ＦＢ河瀬諒介（３）

【明大】

プロップ中村公星（２）

フッカー田森海音（３）

プロップ村上慎（３）

ロック片倉康瑛（４）

ロック高橋広大（４）

フランカー福田陸人（３）

フランカー繁松哲大（４）

ＮＯ８箸本龍雅（４）

ＳＨ飯沼蓮（３）

ＳＯ森勇登（４）

ウィング石田吉平（２）

センター広瀬雄也（１）

センター児玉樹（３）

ウィング石川貴大（４）

ＦＢ雲山弘貴（３）

※カッコ内は学年

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