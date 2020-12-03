第１００回全国高校ラグビーの出場全６３校一覧　盛岡工高は１２大会ぶり、初出場は４校

第１００回の記念大会となる全国高校ラグビー（１２月２７日から７日間、東大阪市花園ラグビー場、東大阪市多目的球技広場）の開催が３日、決まった。出場校概要と出場校は以下の通り。
▼最多出場 秋田工（６８回）
▼最多連続 佐賀工（３９大会連続）
▼連続出場 ３７校
▼初出場４校 川越東、開志国際、四日市工、創志学園（昨年２校））
▼１２大会ぶり出場 盛岡工（２大会以上ぶり出場２２校）
▼公立…２４校、私立…３９校
以下はシード校と出場校。
【シード校】目黒学院、桐蔭学園、京都成章、東海大大阪仰星、大阪朝鮮高級、御所実業、関西学院、東福岡。
【出場校…全６３】
〈１〉北北海道 旭川龍谷（３大会連続５回目）
〈２〉南北海道 札幌山の手（３大会連続１９回目）
〈３〉北海道ブロック 函館ラ・サール（３大会ぶり３回目）
〈４〉青森 青森山田（２大会連続２回目）
〈５〉岩手 盛岡工（１２大会ぶり３５回目）
〈６〉東北ブロック 黒沢尻北（６大会ぶり６回目）
〈７〉宮城 仙台育英（２５大会連続２７回目）
〈８〉秋田 秋田工（３大会ぶり６８回目）
〈９〉山形 山形中央（３大会連続２７回目）
〈１０〉福島 松韻学園福島（６大会ぶり２回目）
〈１１〉茨城 茗溪学園（９大会連続２６回目）
〈１２〉栃木 国学院栃木（２１大会連続２６回目）
〈１３〉群馬 明和県央（３大会ぶり８回目）
〈１４〉埼玉第１ 川越東（初出場）
〈１５〉埼玉第２ 昌平（３大会ぶり２回目）
〈１６〉千葉 流経大柏（２６大会連続２８回目）
〈１７〉東京第１ 目黒学院（３大会ぶり１９回目）
〈１８〉東京第２ 早稲田実業（２大会ぶり７回目）
〈１９〉神奈川 桐蔭学園（６大会連続１９回目）
〈２０〉関東ブロック 東海大相模（５大会ぶり９回目）
〈２１〉山梨 日川（１５大会連続５０回目）
〈２２〉新潟 新潟工（１７大会連続４５回目）
〈２３〉北信越ブロック 開志国際（初出場）
〈２４〉長野 岡谷工（２大会ぶり３１回目）
〈２５〉富山 富山第一（２大会連続１２回目）
〈２６〉石川 日本航空石川（１６大会連続１６回目）
〈２７〉福井 若狭東（５大会連続３２回目）
〈２８〉静岡 東海大静岡翔洋（３大会ぶり１１回目）
〈２９〉愛知第１ 中部大春日丘（８大会連続１０回目）
〈３０〉愛知第２ 西陵（８大会ぶり４０回目）
〈３１〉岐阜 関商工（３大会連続４０回目）
〈３２〉三重 朝明（９大会連続１１回目）
〈３３〉東海ブロック 四日市工（初出場）
〈３４〉滋賀 光泉カトリック（２大会連続１０回目）
〈３５〉京都 京都成章（７大会連続１３回目）
〈３６〉大阪第１ 東海大大阪仰星（２大会連続２０回目）
〈３７〉大阪第２ 大阪朝鮮（２大会ぶり１１回目）
〈３８〉大阪第３ 常翔学園（６大会連続３９回目）
〈３９〉兵庫 関西学院（５大会ぶり７回目）
〈４０〉近畿ブロック 報徳学園（５大会連続４６回目）
〈４１〉奈良 御所実業（２大会連続１３回目）
〈４２〉和歌山 熊野（７大会ぶり１３回目）
〈４３〉鳥取 米子工（３大会連続１０回目）
〈４４〉島根 石見智翠館（３０大会連続３０回目）
〈４５〉岡山 玉島（３大会連続４回目）
〈４６〉中国ブロック 創志学園（初出場）
〈４７〉広島 尾道（１４大会連続１５回目）
〈４８〉山口 大津緑洋（２大会ぶり３０回目）
〈４９〉香川 坂出第一（２大会連続３回目）
〈５０〉徳島 城東（４大会連続１４回目）
〈５１〉愛媛 松山聖陵（２大会連続５回目）
〈５２〉四国ブロック 新田（２大会ぶり４６回目）
〈５３〉高知 高知中央（２大会連続６回目）
〈５４〉福岡第１ 東福岡（２１大会連続３１回目）
〈５５〉福岡第２ 筑紫（５大会ぶり６回目）
〈５６〉佐賀 佐賀工（３９大会連続４９回目）
〈５７〉長崎 長崎北陽台（３大会連続１９回目）
〈５８〉九州ブロック 長崎南山（３大会ぶり６回目）
〈５９〉大分 大分東明（２大会連続２回目）
〈６０〉熊本 熊本西（２大会ぶり１２回目）
〈６１〉宮崎 高鍋（１０大会連続２８回目）
〈６２〉鹿児島 鹿児島実業（２大会ぶり２０回目）
〈６３〉６沖縄 名護（３大会連続１９回目）