【チャンピオンズＣ】無敗のクリソベリルは１５番枠　３歳馬カフェファラオは７番枠

第２１チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月６日、中京競馬場・ダート１８００メートル）に出走する１６頭の枠順が１２月３日、決まった。
国内では８戦８勝を無敗を誇るクリソベリル（牡４歳、栗東・音無秀孝厩舎、父ゴールドアリュール）は８枠１５番に入った。３歳馬のカフェファラオ（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）は４枠７番。
枠順は次の通り（馬番、馬名、負担重量、騎手の順）
◆第２１回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月６日、中京競馬場・ダート１８００メートル）
（１）タイムフライヤー ５７ 藤岡 佑介
（２）ゴールドドリーム ５７ 和田 竜二
（３）メイショウワザシ ５７ 高倉 稜
（４）エアアルマス ５７ 松山 弘平
（５）クリンチャー ５７ 三浦 皇成
（６）エアスピネル ５７ 福永 祐一
（７）カフェファラオ ５６ クリストフ・ルメール
（８）サンライズノヴァ ５７ 松若 風馬
（９）アルクトス ５７ 田辺 裕信
（１０）アナザートゥルース ５７ ミルコ・デムーロ
（１１）チュウワウィザード ５７ 戸崎 圭太
（１２）モズアスコット ５７ 横山 武史
（１３）インティ ５７ 武 豊
（１４）ヨシオ ５７ 亀田 温心
（１５）クリソベリル ５７ 川田 将雅
（１６）サトノティターン ５７ 藤岡 康太