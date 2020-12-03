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１２月２日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１２月２日の関東地方釣果と４日のこよみ

１２月４日のこよみ
月齢
18.9 中潮
日出 日入
6.35 16.28
月出 月入
19.42 9.45
１２月４日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 7.39 7.10 7.41 7.42 8.17 8.11
18.13 17.01 18.08 18.02 18.41 18.46
干潮 0.50 11.52 0.47 0.50 1.14 1.12
13.00 - 12.56 12.56 13.29 13.33
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		マダイ - - 　乗合はテンヤマダイやアカムツに出る。ヒラメやワラサ狙うスロージギング船あり
アカムツ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		ヒラメ 0.5-4.5kg 0-10 ヒラメは計６５尾。マダイは一つテンヤで。５時半集合
マダイ 0.2-0.6kg 1-7
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		ヒラメ 0.3-3.2kg 2-14 ヒラメは常陸大宮市の清水さんが１４尾。サワラなども
マダコ - -
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		ヒラメ 0.2-1.8kg 1-15 強風で浅場狙う。食い好調ソイやマトウ、イナダ等も
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		ヒラメ 0.3-2.3kg 4-10 ヒラメはアタリ多く好調。アイナメやスズキ等交じる
マダイ - -
茨城
波崎港 		波崎沖
信栄丸
0479-44-1224 		ヒラメ 0.5-3.5kg 2-10 水深１０～３０メートル。１～２キロ級が食い好調。１１時早上がり
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ヒラメ - - 　出船せず。ヒラメは１～２キロ主体で大型も食う。ハナダイは良型の数釣り狙える
ハナダイ - -
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ハナダイ 23-40cm 18-42 ハナダイはコマセで大型狙う。メバルやウマヅラも
ヒラメ - -
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ハナダイ 23-32cm 0-9 ハナダイは良型主体で食う黒メバルなども。５時半出
ヒラメ - -
外房
大原港 		大原沖
松栄丸
0470-62-0571 		マハタ 0.6-2.6kg 2-6 マハタが水深２５～３５メートル狙う食い好調。ワラサ等交じる
ヒラメ - -
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		サバ 29-40cm 16-25 リレー。スルメはポツポツ乗る。希望で鬼も狙える
スルメ 27-38cm 8-21
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ 27-43cm 3-13 リレー。黒ムツは良型主体後半キダイやホウボウ等も
アマダイ 25-48cm 2-4
南房
千田港 		和田浦
千田沖 		三喜丸
0470-43-8293 		ヤリイカ 16-37cm 6-23 ヤリイカは水深１６５～１７０メートルで強風で苦戦。６日キンメ船
キンメ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		午後タイ 0.6-1kg 2-3 １日。富津市の山田さんが３尾。イナダや花鯛、鯖も
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		マハタ 0.5-1.3kg 0-1 鰯の泳がせ釣り。波風強く苦戦。カサゴやカンコ等も
洲崎
栄ノ浦 		館山湾
洲崎沖 		早川丸
0470-29-1095 		カワハギ 15-26cm 5-21 カワハギは水深１５～４０メートル狙う。潮の流れ速く数伸びず
ヤリイカ - -
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		半日アジ - - 　出船せず。共に６時半と１３時半出。アジ船でイナダやワラサ、マダイ、甘ダイ等も
半日タイ - -
内房
富津港 		富津沖
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ - - 　出船せず。タチウオは観音崎沖等も狙う浅場で大型が食う。フグは食わせ釣りで
フグ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合は土日祝限定。乗船は要予約。５、６日は休む。水深２０メートル前後で２０センチ級が食う
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　アジは午前、午後出船。ライトタックルで。４～６日マダコ・ＬＴアジリレー予定
金沢
八景 		小柴沖
弁天屋
045-701-9061 		ＬＴアジ 18-28cm 32-74 ハギ船０～１２尾。タチ船１～５尾。マダイ船０～３尾
午後アジ 21-30cm 22-56
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午後アジ 24-36cm 5-40 １日。水深５０～６０メートルを狙う２日午前６～２１尾。サバも
三浦
長井港 		長井沖
辰丸
046-856-2778 		アオリ - - 　水深２０～４５メートル狙いバラシで型見ず。日～水曜しゃくり釣り、木～土曜ティップラン
葉山
あぶずり 		沖ノ瀬
城ケ島 		長三朗丸
046-875-1800 		キンメ - - 　出船せず。キンメは深場の良型狙う。ヤリイカは亀城根も釣る。落し込み船もあり
ヤリイカ - -
逗子
小坪港 		沖ノ瀬
太郎丸
0467-22-7662 		キンメ - - 　乗合はキンメ主体の根魚五目船。水深３００～４００メートル狙いクロムツやメダイも食ってくる
湘南
腰越港 		腰越沖
江の島 		孝太郎丸
0467-31-1344 		マダイ 1.2kg 0-1 マダイは水深２５～７５メートル狙うイナダや平ソウダも交じる
アマダイ - -
湘南
片瀬港 		亀城根
江の島 		島きち丸
0466-25-9642 		イナダ 40-47cm 11-36 カワハギ１５～２６センチ２～１２尾甘ダイ２０～３５センチ２人各４尾
ヤリイカ 25-35cm 7-16
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		アマダイ 20-50cm 1-8 マダイでイナダも。ハギ船５～７尾。ワラサ０～１尾
マダイ 0.4-1.2kg 0-2
小田原
早川港 		二宮沖
小田原 		平安丸
0465-22-0676 		ヤリイカ 23-35cm 3-17 真鯛船１人でイナダも６尾キンメ船２５～３４センチ０～６尾
マダイ 0.3-0.4kg 2
西湘
真鶴港 		真鶴沖
誠いち丸
0465-68-2432 		ヤリイカ 25-35cm 5-12 ヤリイカはマルイカ４割。海況悪く苦戦。バラシ多数
半日タイ - -
東伊豆
網代港 		初島沖
網代沖 		森竜丸
0557-68-1477 		夜ブリ - - 　夜釣りのブリ船はイカ餌で狙う。半日楽らくＦは沖メバル等多彩。泳がせ船も出る
沖メバル - -
東伊豆
伊東港 		伊東沖
はるひら丸
0557-37-4250 		カワハギ - - 　仕立船中心で出る。手石島周りや川奈沖水深２０～４０メートルで２０センチオーバーの大型が食う
南伊豆
須崎港 		新島沖
須崎沖 		ほうえい丸
0558-22-1047 		キンメ - - 　出船せず。キンメ船は２キロオーバーの大型も食う。鬼カサゴ船ではアラも狙える
鬼カサゴ - -
沼津
古宇港 		長根
古宇沖 		吉田丸
055-942-2565 		半日タイ - - 　マダイは午前と午後に出船。１～２キロ主体で良型交じる。午前カワハギ船も出る
カワハギ - -
横浜
山下橋 		川崎堤
山本釣船店
045-622-0997 		シーバス 40-75cm 8 同所で黒メバル８尾。カサゴは新堤でも７尾。Ｄ堤マダコ５杯
カサゴ 15-25cm 15
湘南
茅ケ崎 		エボシ
磯屋
0467-82-7996 		メジナ 30-37cm 5 藤沢市の佐塚さんが沖のトサカをオキアミ餌。サバ島では２尾
箱根
芦ノ湖 		箱根園
神宮 		おおば
0460-84-8984 		ワカサギ 7-12cm 205 ワカサギは紅サシ餌。Ｂバスはポークにヒット。水温１２・４度
Ｂバス 39-44cm 2
山梨
山中湖 		桂川沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ 3-10cm 800 ソーラードーム船。富士吉田市の尾崎さんが水深１１・４メートル狙う
山梨
西湖 		駒形
山路
0555-82-2945 		ヒメマス 17-20cm 8 町田市竹村さんがタナ１６～１８メートルをイクラ餌で。ワカサギも有望
山梨
精進湖 		赤池
赤池
0555-87-2351 		ワカサギ 5-9cm 495 中央市の小林さんがコタツＲの水深６メートルをドーム船で底釣り
群馬
三名湖 		ロープ
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ - - 　浅草へら鮒会(1)小川２９キロ金市田ワンドを４．２メートル竿一杯の宙力玉セット(2)村井田(3)原田
群馬
鮎川湖 		ロープ
桟橋 		鮎川湖
0274-22-0899 		ワカサギ 5-11cm 182 ワカサギは藤岡市野口さんが東ロープのタナ６メートルをサシ餌等で
ヘラブナ 26-39cm -121
野田
幸手園 		桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ 37-47cm 68 野田市大田さんが２号もみじ桟橋を５．４メートル竿で底。新ベラ交じる
神奈川
早戸川 		リヴァＳ早戸
リヴァスポット早戸
042-785-0774 		ニジマス 23-38cm 30 ニジマス３０尾はフライで。イワナやブルックはミノーに好反応
イワナ 20-35cm 5

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