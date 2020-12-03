１２月２日の釣果速報（関東）

１２月２日の関東地方釣果と４日のこよみ
|月齢
|潮
|18.9
|中潮
|日出
|日入
|6.35
|16.28
|月出
|月入
|19.42
|9.45
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|7.39
|7.10
|7.41
|7.42
|8.17
|8.11
|18.13
|17.01
|18.08
|18.02
|18.41
|18.46
|干潮
|0.50
|11.52
|0.47
|0.50
|1.14
|1.12
|13.00
|-
|12.56
|12.56
|13.29
|13.33
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|マダイ
|-
|-
|乗合はテンヤマダイやアカムツに出る。ヒラメやワラサ狙うスロージギング船あり
|アカムツ
|-
|-
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|ヒラメ
|0.5-4.5kg
|0-10
|ヒラメは計６５尾。マダイは一つテンヤで。５時半集合
|マダイ
|0.2-0.6kg
|1-7
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|ヒラメ
|0.3-3.2kg
|2-14
|ヒラメは常陸大宮市の清水さんが１４尾。サワラなども
|マダコ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|ヒラメ
|0.2-1.8kg
|1-15
|強風で浅場狙う。食い好調ソイやマトウ、イナダ等も
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|ヒラメ
|0.3-2.3kg
|4-10
|ヒラメはアタリ多く好調。アイナメやスズキ等交じる
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
波崎港
| 波崎沖
| 信栄丸
0479-44-1224
|ヒラメ
|0.5-3.5kg
|2-10
|水深１０～３０メートル。１～２キロ級が食い好調。１１時早上がり
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ヒラメ
|-
|-
|出船せず。ヒラメは１～２キロ主体で大型も食う。ハナダイは良型の数釣り狙える
|ハナダイ
|-
|-
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ハナダイ
|23-40cm
|18-42
|ハナダイはコマセで大型狙う。メバルやウマヅラも
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ハナダイ
|23-32cm
|0-9
|ハナダイは良型主体で食う黒メバルなども。５時半出
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
大原港
| 大原沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|マハタ
|0.6-2.6kg
|2-6
|マハタが水深２５～３５メートル狙う食い好調。ワラサ等交じる
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|サバ
|29-40cm
|16-25
|リレー。スルメはポツポツ乗る。希望で鬼も狙える
|スルメ
|27-38cm
|8-21
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|27-43cm
|3-13
|リレー。黒ムツは良型主体後半キダイやホウボウ等も
|アマダイ
|25-48cm
|2-4
|船
| 南房
千田港
| 和田浦
千田沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|ヤリイカ
|16-37cm
|6-23
|ヤリイカは水深１６５～１７０メートルで強風で苦戦。６日キンメ船
|キンメ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|午後タイ
|0.6-1kg
|2-3
|１日。富津市の山田さんが３尾。イナダや花鯛、鯖も
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|マハタ
|0.5-1.3kg
|0-1
|鰯の泳がせ釣り。波風強く苦戦。カサゴやカンコ等も
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 館山湾
洲崎沖
| 早川丸
0470-29-1095
|カワハギ
|15-26cm
|5-21
|カワハギは水深１５～４０メートル狙う。潮の流れ速く数伸びず
|ヤリイカ
|-
|-
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|半日アジ
|-
|-
|出船せず。共に６時半と１３時半出。アジ船でイナダやワラサ、マダイ、甘ダイ等も
|半日タイ
|-
|-
|船
| 内房
富津港
| 富津沖
富津南
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|-
|-
|出船せず。タチウオは観音崎沖等も狙う浅場で大型が食う。フグは食わせ釣りで
|フグ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合は土日祝限定。乗船は要予約。５、６日は休む。水深２０メートル前後で２０センチ級が食う
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|半日アジ
|-
|-
|アジは午前、午後出船。ライトタックルで。４～６日マダコ・ＬＴアジリレー予定
|船
| 金沢
八景
| 小柴沖
| 弁天屋
045-701-9061
|ＬＴアジ
|18-28cm
|32-74
|ハギ船０～１２尾。タチ船１～５尾。マダイ船０～３尾
|午後アジ
|21-30cm
|22-56
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午後アジ
|24-36cm
|5-40
|１日。水深５０～６０メートルを狙う２日午前６～２１尾。サバも
|船
| 三浦
長井港
| 長井沖
| 辰丸
046-856-2778
|アオリ
|-
|-
|水深２０～４５メートル狙いバラシで型見ず。日～水曜しゃくり釣り、木～土曜ティップラン
|船
| 葉山
あぶずり
| 沖ノ瀬
城ケ島
| 長三朗丸
046-875-1800
|キンメ
|-
|-
|出船せず。キンメは深場の良型狙う。ヤリイカは亀城根も釣る。落し込み船もあり
|ヤリイカ
|-
|-
|船
| 逗子
小坪港
| 沖ノ瀬
| 太郎丸
0467-22-7662
|キンメ
|-
|-
|乗合はキンメ主体の根魚五目船。水深３００～４００メートル狙いクロムツやメダイも食ってくる
|船
| 湘南
腰越港
| 腰越沖
江の島
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|マダイ
|1.2kg
|0-1
|マダイは水深２５～７５メートル狙うイナダや平ソウダも交じる
|アマダイ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 亀城根
江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|イナダ
|40-47cm
|11-36
|カワハギ１５～２６センチ２～１２尾甘ダイ２０～３５センチ２人各４尾
|ヤリイカ
|25-35cm
|7-16
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|アマダイ
|20-50cm
|1-8
|マダイでイナダも。ハギ船５～７尾。ワラサ０～１尾
|マダイ
|0.4-1.2kg
|0-2
|船
| 小田原
早川港
| 二宮沖
小田原
| 平安丸
0465-22-0676
|ヤリイカ
|23-35cm
|3-17
|真鯛船１人でイナダも６尾キンメ船２５～３４センチ０～６尾
|マダイ
|0.3-0.4kg
|2
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|ヤリイカ
|25-35cm
|5-12
|ヤリイカはマルイカ４割。海況悪く苦戦。バラシ多数
|半日タイ
|-
|-
|船
| 東伊豆
網代港
| 初島沖
網代沖
| 森竜丸
0557-68-1477
|夜ブリ
|-
|-
|夜釣りのブリ船はイカ餌で狙う。半日楽らくＦは沖メバル等多彩。泳がせ船も出る
|沖メバル
|-
|-
|船
| 東伊豆
伊東港
| 伊東沖
| はるひら丸
0557-37-4250
|カワハギ
|-
|-
|仕立船中心で出る。手石島周りや川奈沖水深２０～４０メートルで２０センチオーバーの大型が食う
|船
| 南伊豆
須崎港
| 新島沖
須崎沖
| ほうえい丸
0558-22-1047
|キンメ
|-
|-
|出船せず。キンメ船は２キロオーバーの大型も食う。鬼カサゴ船ではアラも狙える
|鬼カサゴ
|-
|-
|船
| 沼津
古宇港
| 長根
古宇沖
| 吉田丸
055-942-2565
|半日タイ
|-
|-
|マダイは午前と午後に出船。１～２キロ主体で良型交じる。午前カワハギ船も出る
|カワハギ
|-
|-
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|40-75cm
|8
|同所で黒メバル８尾。カサゴは新堤でも７尾。Ｄ堤マダコ５杯
|カサゴ
|15-25cm
|15
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| エボシ
| 磯屋
0467-82-7996
|メジナ
|30-37cm
|5
|藤沢市の佐塚さんが沖のトサカをオキアミ餌。サバ島では２尾
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 箱根園
神宮
| おおば
0460-84-8984
|ワカサギ
|7-12cm
|205
|ワカサギは紅サシ餌。Ｂバスはポークにヒット。水温１２・４度
|Ｂバス
|39-44cm
|2
|湖
| 山梨
山中湖
| 桂川沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|3-10cm
|800
|ソーラードーム船。富士吉田市の尾崎さんが水深１１・４メートル狙う
|湖
| 山梨
西湖
| 駒形
| 山路
0555-82-2945
|ヒメマス
|17-20cm
|8
|町田市竹村さんがタナ１６～１８メートルをイクラ餌で。ワカサギも有望
|湖
| 山梨
精進湖
| 赤池
| 赤池
0555-87-2351
|ワカサギ
|5-9cm
|495
|中央市の小林さんがコタツＲの水深６メートルをドーム船で底釣り
|湖
| 群馬
三名湖
| ロープ
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|-
|-
|浅草へら鮒会(1)小川２９キロ金市田ワンドを４．２メートル竿一杯の宙力玉セット(2)村井田(3)原田
|湖
| 群馬
鮎川湖
| ロープ
桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ワカサギ
|5-11cm
|182
|ワカサギは藤岡市野口さんが東ロープのタナ６メートルをサシ餌等で
|ヘラブナ
|26-39cm
|-121
|池
| 野田
幸手園
| 桟橋
| 幸手園
04-7127-2300
|ヘラブナ
|37-47cm
|68
|野田市大田さんが２号もみじ桟橋を５．４メートル竿で底。新ベラ交じる
|渓
| 神奈川
早戸川
| リヴァＳ早戸
| リヴァスポット早戸
042-785-0774
|ニジマス
|23-38cm
|30
|ニジマス３０尾はフライで。イワナやブルックはミノーに好反応
|イワナ
|20-35cm
|5