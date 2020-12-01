野球殿堂入り新候補に高橋由伸氏、小笠原道大氏、井端弘和氏ら…全候補者６０人一覧

野球殿堂博物館は１日、２０２１年の野球殿堂入り候補者６０人（プレーヤー表彰３０人、エキスパート表彰２０人、特別表彰１０人）を発表した。プレーヤー表彰では、前巨人監督の高橋由伸氏（４５）ら１１人が新たに加わった。

プレーヤー表彰では昨年得票率３％以上だった１９人に、新たに７人が加わった。投手の新候補者は、通算２１９勝の山本昌氏（５５）、同１８２勝の西口文也氏（４８）、日米通算１１２勝１３９セーブの斎藤隆氏（５０）、通算１１７勝の川上憲伸氏（４５）の４人。野手は、通算３０２１試合出場で２１０８安打の谷繁元信氏（４９）、０４年３冠王の松中信彦氏（４６）、通算１９２８安打の谷佳知氏（４７）、同２１２０安打、３７８本塁打の小笠原道大氏（４７）、同２０５０安打、３１９本塁打の和田一浩氏（４８）、同１７５３安打、３２１本塁打の高橋由伸氏、同１９１２安打の井端弘和氏（４５）の７人が加わり、候補者は計３０人となった。

指導者としての実績も考慮するエキスパート表彰は、昨年の候補者だった１５人に、復帰の５人を加えた２０人が候補者となった。通算２０６４安打で元阪神監督の藤田平氏（７３）、通算２０６２安打、打率３割２厘の谷沢健一氏（７３）、通算２２０４安打、３８２本塁打で元日本ハム監督の大島康徳氏（７０）、通算２０５７安打、３４８本塁打で元ロッテ監督の有藤通世氏（７３）、８４年に外国人初の３冠王に輝いたブーマー・ウェルズ氏（６６）が復帰した。

野球の普及、発展に貢献した人などを対象とする特別表彰では、新たに３人が候補者入り。軟式球の開発に貢献した有田辰三氏、ドラフト制度導入に尽力し、第６代コミッショナーを務めた金子鋭氏、箕島高を率いて全国制覇４度の尾藤公氏が加わった。

殿堂入りは来年１月１４日に発表される。

殿堂入り候補者は以下。★は新候補者。数字は年齢。※は故人。

【プレーヤー表彰】

高津臣吾 ５２ ヤ

Ａ・ラミレス ４６ ヤ、巨、Ｄ

川相昌弘 ５６ 巨、中

宮本慎也 ５０ ヤ

野村謙二郎 ５４ 広

桑田真澄 ５２ 巨

小久保裕紀 ４９ ソ、巨

前田智徳 ４９ 広

Ｔ・ローズ ５２ 近、巨、オ

石井琢朗 ５０ 横、広

稲葉篤紀 ４８ ヤ、日

城島健司 ４４ ソ、神

山崎武司 ５２ 中、オ、楽

佐々岡真司 ５３ 広

田口壮 ５１ オ

赤星憲広 ４４ 神

中村紀洋 ４７ 近、オ、中、楽、Ｄ

桧山進次郎 ５１ 神

石井一久 ４７ ヤ、西

★井端弘和 ４５ 中、巨

★小笠原道大 ４７ 日、巨、中

★川上憲伸 ４５ 中

★斎藤隆 ５０ 横、楽

★高橋由伸氏 ４５ 巨

★谷佳知氏 ４７ オ、巨

★谷繁元信氏 ４９ 横、中

★西口文也 ４８ 西

★松中信彦氏 ４６ ソ

★山本昌 ５５ 中

★和田一浩氏 ４８ 西、中

【エキスパート表彰】

Ｒ・バース ６６ 阪神

掛布雅之 ６５ 阪神２軍監督

大沢啓二 ※ 日本ハム監督

柴田勲 ７６ 巨人コーチ

長池徳士 ７６ ロッテコーチ

加藤秀司 ７２ 中日コーチ

土橋正幸 ※ 日本ハム監督

足立光宏 ８０ 阪急コーチ

高田繁 ７５ ヤクルト監督

梨田昌孝 ６７ 楽天監督

岡田彰布 ６３ オリックス監督

中畑清 ６６ ＤｅＮＡ監督

佐藤義則 ６６ 楽天コーチ

松岡弘 ７３ ヤクルトコーチ

達川光男 ６５ ソフトバンクコーチ

★有藤通世 ７３ ロッテ監督

★大島康徳 ７０ 日本ハム監督

★ブーマー ６６ 阪急

★藤田平 ７３ 阪神監督

★谷沢健一 ７３ 西武コーチ

【特別表彰】

川島勝司 ７７ アトランタ五輪監督

谷村友一 ９３ プロ野球審判

古関裕而 ※ 野球応援歌など作曲

佐山和夫 ８４ ノンフィクション作家

松前重義 ※ 東海大学学長

太田誠 ８４ 駒大野球部監督

近藤兵太郎 ※ 日・台の野球に貢献

★有田辰三 ※ 軟式球開発に貢献

★金子鋭 ※ プロ野球コミッショナー

★尾藤公 ※ 箕島高野球部監督