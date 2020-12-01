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野球殿堂入り新候補に高橋由伸氏、小笠原道大氏、井端弘和氏ら…全候補者６０人一覧

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
山本昌氏（左上）高橋由伸氏（右上）井端弘和氏（左下）小笠原道大氏（右下）
山本昌氏（左上）高橋由伸氏（右上）井端弘和氏（左下）小笠原道大氏（右下）

　野球殿堂博物館は１日、２０２１年の野球殿堂入り候補者６０人（プレーヤー表彰３０人、エキスパート表彰２０人、特別表彰１０人）を発表した。プレーヤー表彰では、前巨人監督の高橋由伸氏（４５）ら１１人が新たに加わった。

　プレーヤー表彰では昨年得票率３％以上だった１９人に、新たに７人が加わった。投手の新候補者は、通算２１９勝の山本昌氏（５５）、同１８２勝の西口文也氏（４８）、日米通算１１２勝１３９セーブの斎藤隆氏（５０）、通算１１７勝の川上憲伸氏（４５）の４人。野手は、通算３０２１試合出場で２１０８安打の谷繁元信氏（４９）、０４年３冠王の松中信彦氏（４６）、通算１９２８安打の谷佳知氏（４７）、同２１２０安打、３７８本塁打の小笠原道大氏（４７）、同２０５０安打、３１９本塁打の和田一浩氏（４８）、同１７５３安打、３２１本塁打の高橋由伸氏、同１９１２安打の井端弘和氏（４５）の７人が加わり、候補者は計３０人となった。

　指導者としての実績も考慮するエキスパート表彰は、昨年の候補者だった１５人に、復帰の５人を加えた２０人が候補者となった。通算２０６４安打で元阪神監督の藤田平氏（７３）、通算２０６２安打、打率３割２厘の谷沢健一氏（７３）、通算２２０４安打、３８２本塁打で元日本ハム監督の大島康徳氏（７０）、通算２０５７安打、３４８本塁打で元ロッテ監督の有藤通世氏（７３）、８４年に外国人初の３冠王に輝いたブーマー・ウェルズ氏（６６）が復帰した。

　野球の普及、発展に貢献した人などを対象とする特別表彰では、新たに３人が候補者入り。軟式球の開発に貢献した有田辰三氏、ドラフト制度導入に尽力し、第６代コミッショナーを務めた金子鋭氏、箕島高を率いて全国制覇４度の尾藤公氏が加わった。

　殿堂入りは来年１月１４日に発表される。

　殿堂入り候補者は以下。★は新候補者。数字は年齢。※は故人。

【プレーヤー表彰】

高津臣吾　５２　ヤ

Ａ・ラミレス　４６　ヤ、巨、Ｄ

川相昌弘　５６　巨、中

宮本慎也　５０　ヤ

野村謙二郎　５４　広

桑田真澄　５２　巨

小久保裕紀　４９　ソ、巨

前田智徳　４９　広

Ｔ・ローズ　５２　近、巨、オ

石井琢朗　５０　横、広

稲葉篤紀　４８　ヤ、日

城島健司　４４　ソ、神

山崎武司　５２　中、オ、楽

佐々岡真司　５３　広

田口壮　５１　オ

赤星憲広　４４　神

中村紀洋　　　４７　近、オ、中、楽、Ｄ

桧山進次郎　５１　神

石井一久　４７　ヤ、西

★井端弘和　４５　中、巨

★小笠原道大　４７　日、巨、中

★川上憲伸　４５　中

★斎藤隆　５０　横、楽

★高橋由伸氏　４５　巨

★谷佳知氏　４７　オ、巨

★谷繁元信氏　４９　横、中

★西口文也　４８　西

★松中信彦氏　４６　ソ

★山本昌　５５　中

★和田一浩氏　４８　西、中

【エキスパート表彰】

Ｒ・バース　６６　阪神

掛布雅之　６５　阪神２軍監督

大沢啓二　※　日本ハム監督

柴田勲　７６　巨人コーチ

長池徳士　７６　ロッテコーチ

加藤秀司　７２　中日コーチ

土橋正幸　※　日本ハム監督

足立光宏　８０　阪急コーチ

高田繁　７５　ヤクルト監督

梨田昌孝　６７　楽天監督

岡田彰布　６３　オリックス監督

中畑清　６６　ＤｅＮＡ監督

佐藤義則　６６　楽天コーチ

松岡弘　７３　ヤクルトコーチ

達川光男　６５　ソフトバンクコーチ

★有藤通世　７３　ロッテ監督

★大島康徳　７０　日本ハム監督

★ブーマー　６６　阪急

★藤田平　７３　阪神監督

★谷沢健一　７３　西武コーチ

【特別表彰】

川島勝司　７７　アトランタ五輪監督

谷村友一　９３　プロ野球審判

古関裕而　※　野球応援歌など作曲

佐山和夫　８４　ノンフィクション作家

松前重義　※　東海大学学長

太田誠　８４　駒大野球部監督

近藤兵太郎　※　日・台の野球に貢献

★有田辰三　※　軟式球開発に貢献

★金子鋭　※　プロ野球コミッショナー

★尾藤公　※　箕島高野球部監督

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