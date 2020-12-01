野球殿堂入り新候補に高橋由伸氏、小笠原道大氏、井端弘和氏ら…全候補者６０人一覧

野球殿堂博物館は１日、２０２１年の野球殿堂入り候補者６０人（プレーヤー表彰３０人、エキスパート表彰２０人、特別表彰１０人）を発表した。プレーヤー表彰では、前巨人監督の高橋由伸氏（４５）ら１１人が新たに加わった。
プレーヤー表彰では昨年得票率３％以上だった１９人に、新たに７人が加わった。投手の新候補者は、通算２１９勝の山本昌氏（５５）、同１８２勝の西口文也氏（４８）、日米通算１１２勝１３９セーブの斎藤隆氏（５０）、通算１１７勝の川上憲伸氏（４５）の４人。野手は、通算３０２１試合出場で２１０８安打の谷繁元信氏（４９）、０４年３冠王の松中信彦氏（４６）、通算１９２８安打の谷佳知氏（４７）、同２１２０安打、３７８本塁打の小笠原道大氏（４７）、同２０５０安打、３１９本塁打の和田一浩氏（４８）、同１７５３安打、３２１本塁打の高橋由伸氏、同１９１２安打の井端弘和氏（４５）の７人が加わり、候補者は計３０人となった。
指導者としての実績も考慮するエキスパート表彰は、昨年の候補者だった１５人に、復帰の５人を加えた２０人が候補者となった。通算２０６４安打で元阪神監督の藤田平氏（７３）、通算２０６２安打、打率３割２厘の谷沢健一氏（７３）、通算２２０４安打、３８２本塁打で元日本ハム監督の大島康徳氏（７０）、通算２０５７安打、３４８本塁打で元ロッテ監督の有藤通世氏（７３）、８４年に外国人初の３冠王に輝いたブーマー・ウェルズ氏（６６）が復帰した。
野球の普及、発展に貢献した人などを対象とする特別表彰では、新たに３人が候補者入り。軟式球の開発に貢献した有田辰三氏、ドラフト制度導入に尽力し、第６代コミッショナーを務めた金子鋭氏、箕島高を率いて全国制覇４度の尾藤公氏が加わった。
殿堂入りは来年１月１４日に発表される。
殿堂入り候補者は以下。★は新候補者。数字は年齢。※は故人。
【プレーヤー表彰】
高津臣吾 ５２ ヤ
Ａ・ラミレス ４６ ヤ、巨、Ｄ
川相昌弘 ５６ 巨、中
宮本慎也 ５０ ヤ
野村謙二郎 ５４ 広
桑田真澄 ５２ 巨
小久保裕紀 ４９ ソ、巨
前田智徳 ４９ 広
Ｔ・ローズ ５２ 近、巨、オ
石井琢朗 ５０ 横、広
稲葉篤紀 ４８ ヤ、日
城島健司 ４４ ソ、神
山崎武司 ５２ 中、オ、楽
佐々岡真司 ５３ 広
田口壮 ５１ オ
赤星憲広 ４４ 神
中村紀洋 ４７ 近、オ、中、楽、Ｄ
桧山進次郎 ５１ 神
石井一久 ４７ ヤ、西
★井端弘和 ４５ 中、巨
★小笠原道大 ４７ 日、巨、中
★川上憲伸 ４５ 中
★斎藤隆 ５０ 横、楽
★高橋由伸氏 ４５ 巨
★谷佳知氏 ４７ オ、巨
★谷繁元信氏 ４９ 横、中
★西口文也 ４８ 西
★松中信彦氏 ４６ ソ
★山本昌 ５５ 中
★和田一浩氏 ４８ 西、中
【エキスパート表彰】
Ｒ・バース ６６ 阪神
掛布雅之 ６５ 阪神２軍監督
大沢啓二 ※ 日本ハム監督
柴田勲 ７６ 巨人コーチ
長池徳士 ７６ ロッテコーチ
加藤秀司 ７２ 中日コーチ
土橋正幸 ※ 日本ハム監督
足立光宏 ８０ 阪急コーチ
高田繁 ７５ ヤクルト監督
梨田昌孝 ６７ 楽天監督
岡田彰布 ６３ オリックス監督
中畑清 ６６ ＤｅＮＡ監督
佐藤義則 ６６ 楽天コーチ
松岡弘 ７３ ヤクルトコーチ
達川光男 ６５ ソフトバンクコーチ
★有藤通世 ７３ ロッテ監督
★大島康徳 ７０ 日本ハム監督
★ブーマー ６６ 阪急
★藤田平 ７３ 阪神監督
★谷沢健一 ７３ 西武コーチ
【特別表彰】
川島勝司 ７７ アトランタ五輪監督
谷村友一 ９３ プロ野球審判
古関裕而 ※ 野球応援歌など作曲
佐山和夫 ８４ ノンフィクション作家
松前重義 ※ 東海大学学長
太田誠 ８４ 駒大野球部監督
近藤兵太郎 ※ 日・台の野球に貢献
★有田辰三 ※ 軟式球開発に貢献
★金子鋭 ※ プロ野球コミッショナー
★尾藤公 ※ 箕島高野球部監督