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【ＮＰＢ公示】巨人・黒田響生、楽天・則本佳樹ら５４人…２０２１年度育成選手保留者名簿

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
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　日本野球機構（ＮＰＢ）は３０日、２０２１年度の育成選手保留者名簿（来年も継続して契約を結ぶ予定の育成選手）を発表した。

　１２球団の選手は、以下の通り。

　▽ソフトバンク　大関友久投手、岡本直也投手、重田倫明投手、村上舜投手、石塚綜一郎捕手、渡邉陸捕手、伊藤大将内野手、勝連大稀内野手、荒木翔太内野手、舟越秀虎外野手、中村宜聖外野手

　▽ロッテ　本前郁也投手、アコスタ投手、植田将太捕手

　▽西武　出井敏博投手、東野葵投手、大窪士夢投手、中熊大智捕手

　▽楽天　王彦程投手、池田隆英投手、清宮虎多朗投手、則本佳樹投手、小峯新陸投手、江川侑斗捕手、山崎真彰内野手、澤野聖悠内野手

　▽日本ハム　長谷川凌汰投手、宮田輝星外野手、海老原一佳外野手

　▽オリックス　佐藤一磨投手、谷岡楓太投手、中田惟斗投手、松山真之投手、黒木優太投手、山崎颯一郎投手、鶴見凌也捕手、平野大和外野手、佐藤優悟外野手

　▽巨人　平井快青投手、平間隼人内野手、黒田響生内野手、加藤壮太外野手

　▽阪神　小野寺暖外野手、奥山皓太外野手

　▽中日　松田亘哲投手

　▽ＤｅＮＡ　宮城滝太投手、コルデロ投手、ディアス投手、デラロサ内野手

　▽広島　畝章真投手、コルニエル投手、持丸泰輝捕手、木下元秀外野手

　▽ヤクルト　内山太嗣捕手

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