鍵山優真　圧巻フリーで合計２７５・８７点　Ｇｐシリーズ初挑戦でＮＨＫ杯初制覇

◆フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）シリーズ 第６戦 ＮＨＫ杯 ◆最終日（２８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）
男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の鍵山優真（１７）＝星槎国際高横浜＝が１８８・６１点の合計２７５・８７点で初優勝。ＧＰシリーズ初挑戦で最高の結果を残した。ＳＰ２位の友野一希（２２）＝同大＝１４３・３５点の２２６・６２点の２位。ＳＰ３位で全日本ジュニア選手権王者の本田ルーカス剛史（１８）＝木下アカデミー＝が１３８・３４点の合計２１７・５６点で３位となった。
▽男子成績
【１位】鍵山 優真（星槎国際高横浜） 合計２７５・８７点
【２位】友野 一希（同大） 合計２２６・６２点
【３位】本田ルーカス剛史（木下アカデミー） 合計２１７・５６点
【４位】田中 刑事（倉敷ＦＳＣ） 合計２１５・５２点
【５位】佐藤 駿（フジ・コーポレーション） 合計２１４・７５点
【６位】三浦 佳生（ＫＯＳＥ新横浜プリンスＦＳＣ） 合計２１０・５３点
【７位】木科 雄登（関大） 合計１９９・３４点
【８位】山本 草太（中京大） 合計１９０・１９点
【９位】三宅 星南（関大） 合計１８５・５０点
【１０位】吉岡 希（西宮甲英学院） 合計１６４・７０点