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鍵山優真　圧巻フリーで合計２７５・８７点　Ｇｐシリーズ初挑戦でＮＨＫ杯初制覇

スポーツ報知
# スポーツ# 冬スポ# フィギュア
鍵山優真
鍵山優真

◆フィギュアスケート　グランプリ（ＧＰ）シリーズ　第６戦　ＮＨＫ杯　◆最終日（２８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

　男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の鍵山優真（１７）＝星槎国際高横浜＝が１８８・６１点の合計２７５・８７点で初優勝。ＧＰシリーズ初挑戦で最高の結果を残した。ＳＰ２位の友野一希（２２）＝同大＝１４３・３５点の２２６・６２点の２位。ＳＰ３位で全日本ジュニア選手権王者の本田ルーカス剛史（１８）＝木下アカデミー＝が１３８・３４点の合計２１７・５６点で３位となった。

　▽男子成績

【１位】鍵山　優真（星槎国際高横浜）　合計２７５・８７点

【２位】友野　一希（同大）　合計２２６・６２点

【３位】本田ルーカス剛史（木下アカデミー）　合計２１７・５６点

【４位】田中　刑事（倉敷ＦＳＣ）　合計２１５・５２点

【５位】佐藤　駿（フジ・コーポレーション）　合計２１４・７５点

【６位】三浦　佳生（ＫＯＳＥ新横浜プリンスＦＳＣ）　合計２１０・５３点

【７位】木科　雄登（関大）　合計１９９・３４点

【８位】山本　草太（中京大）　合計１９０・１９点

【９位】三宅　星南（関大）　合計１８５・５０点

【１０位】吉岡　希（西宮甲英学院）　合計１６４・７０点

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