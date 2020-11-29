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１１月２８日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１１月２８日の関東地方釣果と３０日のこよみ

１１月３０日のこよみ
月齢
14.9 大潮
日出 日入
6.31 16.28
月出 月入
16.26 6.03
１１月３０日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 5.14 4.37 5.14 5.15 5.49 5.44
16.24 15.12 16.20 16.14 16.47 16.52
干潮 10.53 9.47 10.50 10.49 11.18 11.21
23.11 22.14 23.09 23.11 23.34 23.32
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		マダイ - - 　乗合船はテンヤのマダイや深場の赤ムツヒラメやイナダ狙うスロージギング船あり
アカムツ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.2-0.8kg 1-9 順調に食う。５時集合。１２月１日～日立沖ヒラメ解禁
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		マダコ - - 　マダコ船はタコ餌木やテンヤで大型の渡りダコも交じる。１２月１日からヒラメ解禁
マダイ - -
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ - - 　マダイはテンヤで水深３０メートル狙う。ハナダイ等多彩に食う。１２日１日からヒラメ解禁
ヒラメ - -
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		ヒラメ - - 　ヒラメはライトタックルで狙い１～２キロ級主体で食う。半日タイ船はテンヤなどで
半日タイ - -
茨城
波崎港 		神栖沖
寒猫根 		信栄丸
0479-44-1224 		ヒラメ - - 　ヒラメは水深３０メートル前後で良型が食う。数釣りも狙える。アカムツは水深１３０メートルを狙う
アカムツ - -
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ハナダイ 15-23cm 0-10 同船。ヒラメは便乗で１人マハタも５尾。水深３０メートルで
ヒラメ 0.6-1.3kg 5
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ハナダイ 20-38cm 15-48 ハナダイはコマセで。ヒラメ船でイナダも。真鯛船有
ヒラメ 0.5-2kg 0-2
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ヒラメ - - 　乗合はヒラメかハナダイに出る。ヒラメは１～２キロが食う。花ダイはコマセで狙う
ハナダイ - -
外房
大原港 		大原沖
太東沖 		松栄丸
0470-62-0571 		マハタ 0.4-2.5kg 0-4 マハタ船は水深３０～５０メートルでヒラメ船でマハタ０～５尾
ヒラメ 1.1-3.1kg 0-1
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		サバ 28-39cm 24-50 リレー。Ｆサビキでサバは良型主体。スルメでヤリも
スルメ 28-39cm 1-5
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ 27-45cm 0-15 リレー。黒ムツは良型主体後半キダイ、ハナダイ等も
アマダイ 25-40cm 0-2
南房
千田港 		千田沖
三喜丸
0470-43-8293 		アコウ - - 　乗合船は深場を狙うアコウ・キンメ釣り潮の流れがよければキンメの数釣り有望
キンメ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		半日タイ - - 　予報悪く出船中止。マダイは午前、午後に出る。中深場を狙う。オモリ６０号と８０号
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		マハタ - - 　出船中止。乗合船はイワシの泳がせ釣りで狙う。マハタやカサゴ、カンコ等も食う
洲崎
栄ノ浦 		館山湾
洲崎沖 		早川丸
0470-29-1095 		カワハギ 15-26cm 3-15 カワハギは水深１２～３５メートルで前半に食う。別船１～１１尾
ヤリイカ - -
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		半日アジ - - 　出船せず。ともに水深２５～８０メートル前後で。６時半と１３時半出。アジ船で真鯛や甘鯛も
半日タイ - -
内房
富津港 		富津沖
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ 78-105cm 3-19 タチウオは良型主体。フグは水深１０メートル狙いカワハギも
フグ 13-31cm 2-11
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　臨休。乗合船は土日祝限定。要予約。水深２０メートル前後狙い良型主体で食う。７時半出
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　半日のアジ船はライトタックルで狙う。２９日マダコ・アジリレーが出る。７時半出
金沢
八景 		観音崎
富岡沖 		弁天屋
045-701-9061 		マダイ 0.4-3.7kg 0-4 カワハギ０～１２尾。午前鯵４～２８尾。同タチ０～１２尾
午後アジ 20-28cm 15-35
横須賀
走水港 		走水沖
下浦沖 		関義丸
046-841-7154 		午後アジ 25-36cm 15-33 午後鯵２７日。２８日午前鯵４～２５尾。共にサバ、真鯛も
午前タチウオ 61-98cm 0-13
三浦
長井港 		長井沖
辰丸
046-856-2778 		アオリ 0.2-0.6kg 1-3 水深２０～４２メートルをティップランで狙った。６時半出船
葉山
あぶずり 		沖ノ瀬
城ケ島 		長三朗丸
046-875-1800 		キンメ 34-45cm 0-12 キンメは後半良型交じりで食う。落し込み船も出る
ヤリイカ 24-45cm 2-17
逗子
小坪港 		沖ノ瀬
太郎丸
0467-22-7662 		キンメ - - 　予報悪く出船中止。１２日１日キンメ主体の根魚船開始。クロムツ等食う。６時出船
湘南
腰越港 		腰越沖
江の島 		孝太郎丸
0467-31-1344 		マダイ 0.4-1kg 0-1 マダイは水深２５～７５メートル狙うイナダ、カイワリも交じる
アマダイ - -
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		イナダ 40-45cm 1-16 槍イカ船２５～３５センチ２～１２杯甘ダイ船２０～３８センチ１～６尾
カワハギ 15-27cm 1-15
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		マダイ 0.5-1.6kg 0-2 マダイでヒラソウダなどもＬＴ五目でイナダ５～２１尾
アマダイ 20-42cm 1-6
小田原
早川港 		二宮沖
小田原 		平安丸
0465-22-0676 		ヤリイカ 23-35cm 7-14 イナダ仕立船３８～６０センチ１～１２尾。アジも。根魚船あり
マダイ 0.3-1.2kg 0-2
西湘
真鶴港 		真鶴東
真鶴沖 		誠いち丸
0465-68-2432 		ヤリイカ 25-32cm 8-15 ヤリイカは序盤風強く苦戦３杯掛けあり。５時半集合
半日タイ - -
東伊豆
網代港 		初島沖
森竜丸
0557-68-1477 		ワラサ 3-4kg 0-3 午前同船。イナダは４人で計５７尾。花ダイも０～２尾
イナダ 40-45cm 8-31
東伊豆
伊東港 		伊東沖
はるひら丸
0557-37-4250 		カワハギ - - 　仕立船中心で出る。手石島周りや川奈沖水深２０～４０メートルで２０センチオーバーの大型が食う
南伊豆
須崎港 		新島沖
下田沖 		ほうえい丸
0558-22-1047 		キンメ - - 　キンメは深場の大型が食う。ワラサはコマセでマダイ等も狙う。鬼カサゴ船も出る
ワラサ - -
沼津
古宇港 		長根
古宇沖 		吉田丸
055-942-2565 		半日タイ - - 　マダイは午前と午後に出船。１～２キロ主体で良型交じる。午前カワハギ船も出る
カワハギ - -
横浜
山下橋 		川崎堤
山本釣船店
045-622-0997 		シーバス 40-66cm 4 同所でカサゴも０～２０尾、イシモチ０～１０尾。新堤黒ダイ４尾
アジ 15-25cm 20
湘南
茅ケ崎 		エボシ
磯屋
0467-82-7996 		メジナ - - 　共に型見ず。波の影響で釣り場限定。クロダイや赤ハタも狙える。渡船始発６時半
イシダイ - -
埼玉
円良田湖 		桟橋
円良田湖
048-581-8511 		ワカサギ 6-11cm 209 ワカサギは寄居町の山本さんが梨の木桟橋でタナ５～６メートル狙う
ヘラブナ 25-37cm 147
神奈川
相模湖 		嵐山下
小川亭
042-684-2011 		ワカサギ 6-13cm 225 所沢市の佐久間さんがタナ２～３メートルを狙った。Ｂバスも有望
箱根
芦ノ湖 		箱根園
おおば
0460-84-8984 		ワカサギ 6-12cm 204 ワカサギは紅サシ餌で。Ｂバスはポークで狙う。水温１３・４度
Ｂバス 35-40cm 3
山梨
山中湖 		桂川沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ 3-10cm 353 ドーム船。富士吉田市の渡辺さんが水深１０・３メートルを紅サシ餌で
山梨
西湖 		前浜沖
山路
0555-82-2945 		ワカサギ 8-13cm 305 甲府市数野さんがタナ８～１１メートルを紅サシ餌で。姫マスも狙える
群馬
三名湖 		ロープ
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ - - 　三名湖好友会(1)工藤２５キロ新石切ロープ６・７５メートル竿いっぱいの宙(2)小野里２３(3)矢野１６
群馬
鮎川湖 		ロープ
桟橋 		鮎川湖
0274-22-0899 		ワカサギ 6-11cm 817 ワカサギは高崎市の石橋さんが東ロープのタナ５メートルをサシ等で
ヘラブナ 26-39cm 98
野田
幸手園 		桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ 37-47cm 62 国立市山内さん１号アカシア桟橋を４．８メートル竿で底。昼前から暴風
山梨
鹿留 		鹿留湖
パイン 		鹿留
ニジマス 20-25cm 30 虹鱒は相模原市の上野さんがクランクＢで。河川でイワナ５尾
ロックトラウト 45-50cm 5
神奈川
早戸川 		リヴァＳ早戸
リヴァスポット早戸
042-785-0774 		ニジマス 20-45cm 40 相模原市の小方さんが４５センチロックトラウトをマラブー１０番で
ヤマメ 20-25cm 3

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