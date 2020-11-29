１１月２８日の釣果速報（関東）

１１月２８日の関東地方釣果と３０日のこよみ
|月齢
|潮
|14.9
|大潮
|日出
|日入
|6.31
|16.28
|月出
|月入
|16.26
|6.03
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|5.14
|4.37
|5.14
|5.15
|5.49
|5.44
|16.24
|15.12
|16.20
|16.14
|16.47
|16.52
|干潮
|10.53
|9.47
|10.50
|10.49
|11.18
|11.21
|23.11
|22.14
|23.09
|23.11
|23.34
|23.32
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|マダイ
|-
|-
|乗合船はテンヤのマダイや深場の赤ムツヒラメやイナダ狙うスロージギング船あり
|アカムツ
|-
|-
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|0.2-0.8kg
|1-9
|順調に食う。５時集合。１２月１日～日立沖ヒラメ解禁
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|マダコ
|-
|-
|マダコ船はタコ餌木やテンヤで大型の渡りダコも交じる。１２月１日からヒラメ解禁
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|-
|-
|マダイはテンヤで水深３０メートル狙う。ハナダイ等多彩に食う。１２日１日からヒラメ解禁
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|ヒラメ
|-
|-
|ヒラメはライトタックルで狙い１～２キロ級主体で食う。半日タイ船はテンヤなどで
|半日タイ
|-
|-
|船
| 茨城
波崎港
| 神栖沖
寒猫根
| 信栄丸
0479-44-1224
|ヒラメ
|-
|-
|ヒラメは水深３０メートル前後で良型が食う。数釣りも狙える。アカムツは水深１３０メートルを狙う
|アカムツ
|-
|-
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ハナダイ
|15-23cm
|0-10
|同船。ヒラメは便乗で１人マハタも５尾。水深３０メートルで
|ヒラメ
|0.6-1.3kg
|5
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ハナダイ
|20-38cm
|15-48
|ハナダイはコマセで。ヒラメ船でイナダも。真鯛船有
|ヒラメ
|0.5-2kg
|0-2
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ヒラメ
|-
|-
|乗合はヒラメかハナダイに出る。ヒラメは１～２キロが食う。花ダイはコマセで狙う
|ハナダイ
|-
|-
|船
| 外房
大原港
| 大原沖
太東沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|マハタ
|0.4-2.5kg
|0-4
|マハタ船は水深３０～５０メートルでヒラメ船でマハタ０～５尾
|ヒラメ
|1.1-3.1kg
|0-1
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|サバ
|28-39cm
|24-50
|リレー。Ｆサビキでサバは良型主体。スルメでヤリも
|スルメ
|28-39cm
|1-5
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|27-45cm
|0-15
|リレー。黒ムツは良型主体後半キダイ、ハナダイ等も
|アマダイ
|25-40cm
|0-2
|船
| 南房
千田港
| 千田沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|アコウ
|-
|-
|乗合船は深場を狙うアコウ・キンメ釣り潮の流れがよければキンメの数釣り有望
|キンメ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|半日タイ
|-
|-
|予報悪く出船中止。マダイは午前、午後に出る。中深場を狙う。オモリ６０号と８０号
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|マハタ
|-
|-
|出船中止。乗合船はイワシの泳がせ釣りで狙う。マハタやカサゴ、カンコ等も食う
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 館山湾
洲崎沖
| 早川丸
0470-29-1095
|カワハギ
|15-26cm
|3-15
|カワハギは水深１２～３５メートルで前半に食う。別船１～１１尾
|ヤリイカ
|-
|-
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|半日アジ
|-
|-
|出船せず。ともに水深２５～８０メートル前後で。６時半と１３時半出。アジ船で真鯛や甘鯛も
|半日タイ
|-
|-
|船
| 内房
富津港
| 富津沖
富津南
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|78-105cm
|3-19
|タチウオは良型主体。フグは水深１０メートル狙いカワハギも
|フグ
|13-31cm
|2-11
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|臨休。乗合船は土日祝限定。要予約。水深２０メートル前後狙い良型主体で食う。７時半出
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|半日アジ
|-
|-
|半日のアジ船はライトタックルで狙う。２９日マダコ・アジリレーが出る。７時半出
|船
| 金沢
八景
| 観音崎
富岡沖
| 弁天屋
045-701-9061
|マダイ
|0.4-3.7kg
|0-4
|カワハギ０～１２尾。午前鯵４～２８尾。同タチ０～１２尾
|午後アジ
|20-28cm
|15-35
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
下浦沖
| 関義丸
046-841-7154
|午後アジ
|25-36cm
|15-33
|午後鯵２７日。２８日午前鯵４～２５尾。共にサバ、真鯛も
|午前タチウオ
|61-98cm
|0-13
|船
| 三浦
長井港
| 長井沖
| 辰丸
046-856-2778
|アオリ
|0.2-0.6kg
|1-3
|水深２０～４２メートルをティップランで狙った。６時半出船
|船
| 葉山
あぶずり
| 沖ノ瀬
城ケ島
| 長三朗丸
046-875-1800
|キンメ
|34-45cm
|0-12
|キンメは後半良型交じりで食う。落し込み船も出る
|ヤリイカ
|24-45cm
|2-17
|船
| 逗子
小坪港
| 沖ノ瀬
| 太郎丸
0467-22-7662
|キンメ
|-
|-
|予報悪く出船中止。１２日１日キンメ主体の根魚船開始。クロムツ等食う。６時出船
|船
| 湘南
腰越港
| 腰越沖
江の島
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|マダイ
|0.4-1kg
|0-1
|マダイは水深２５～７５メートル狙うイナダ、カイワリも交じる
|アマダイ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|イナダ
|40-45cm
|1-16
|槍イカ船２５～３５センチ２～１２杯甘ダイ船２０～３８センチ１～６尾
|カワハギ
|15-27cm
|1-15
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|マダイ
|0.5-1.6kg
|0-2
|マダイでヒラソウダなどもＬＴ五目でイナダ５～２１尾
|アマダイ
|20-42cm
|1-6
|船
| 小田原
早川港
| 二宮沖
小田原
| 平安丸
0465-22-0676
|ヤリイカ
|23-35cm
|7-14
|イナダ仕立船３８～６０センチ１～１２尾。アジも。根魚船あり
|マダイ
|0.3-1.2kg
|0-2
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴東
真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|ヤリイカ
|25-32cm
|8-15
|ヤリイカは序盤風強く苦戦３杯掛けあり。５時半集合
|半日タイ
|-
|-
|船
| 東伊豆
網代港
| 初島沖
| 森竜丸
0557-68-1477
|ワラサ
|3-4kg
|0-3
|午前同船。イナダは４人で計５７尾。花ダイも０～２尾
|イナダ
|40-45cm
|8-31
|船
| 東伊豆
伊東港
| 伊東沖
| はるひら丸
0557-37-4250
|カワハギ
|-
|-
|仕立船中心で出る。手石島周りや川奈沖水深２０～４０メートルで２０センチオーバーの大型が食う
|船
| 南伊豆
須崎港
| 新島沖
下田沖
| ほうえい丸
0558-22-1047
|キンメ
|-
|-
|キンメは深場の大型が食う。ワラサはコマセでマダイ等も狙う。鬼カサゴ船も出る
|ワラサ
|-
|-
|船
| 沼津
古宇港
| 長根
古宇沖
| 吉田丸
055-942-2565
|半日タイ
|-
|-
|マダイは午前と午後に出船。１～２キロ主体で良型交じる。午前カワハギ船も出る
|カワハギ
|-
|-
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|40-66cm
|4
|同所でカサゴも０～２０尾、イシモチ０～１０尾。新堤黒ダイ４尾
|アジ
|15-25cm
|20
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| エボシ
| 磯屋
0467-82-7996
|メジナ
|-
|-
|共に型見ず。波の影響で釣り場限定。クロダイや赤ハタも狙える。渡船始発６時半
|イシダイ
|-
|-
|湖
| 埼玉
円良田湖
| 桟橋
| 円良田湖
048-581-8511
|ワカサギ
|6-11cm
|209
|ワカサギは寄居町の山本さんが梨の木桟橋でタナ５～６メートル狙う
|ヘラブナ
|25-37cm
|147
|湖
| 神奈川
相模湖
| 嵐山下
| 小川亭
042-684-2011
|ワカサギ
|6-13cm
|225
|所沢市の佐久間さんがタナ２～３メートルを狙った。Ｂバスも有望
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 箱根園
| おおば
0460-84-8984
|ワカサギ
|6-12cm
|204
|ワカサギは紅サシ餌で。Ｂバスはポークで狙う。水温１３・４度
|Ｂバス
|35-40cm
|3
|湖
| 山梨
山中湖
| 桂川沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|3-10cm
|353
|ドーム船。富士吉田市の渡辺さんが水深１０・３メートルを紅サシ餌で
|湖
| 山梨
西湖
| 前浜沖
| 山路
0555-82-2945
|ワカサギ
|8-13cm
|305
|甲府市数野さんがタナ８～１１メートルを紅サシ餌で。姫マスも狙える
|湖
| 群馬
三名湖
| ロープ
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|-
|-
|三名湖好友会(1)工藤２５キロ新石切ロープ６・７５メートル竿いっぱいの宙(2)小野里２３(3)矢野１６
|湖
| 群馬
鮎川湖
| ロープ
桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ワカサギ
|6-11cm
|817
|ワカサギは高崎市の石橋さんが東ロープのタナ５メートルをサシ等で
|ヘラブナ
|26-39cm
|98
|池
| 野田
幸手園
| 桟橋
| 幸手園
04-7127-2300
|ヘラブナ
|37-47cm
|62
|国立市山内さん１号アカシア桟橋を４．８メートル竿で底。昼前から暴風
|池
| 山梨
鹿留
| 鹿留湖
パイン
| 鹿留
|ニジマス
|20-25cm
|30
|虹鱒は相模原市の上野さんがクランクＢで。河川でイワナ５尾
|ロックトラウト
|45-50cm
|5
|渓
| 神奈川
早戸川
| リヴァＳ早戸
| リヴァスポット早戸
042-785-0774
|ニジマス
|20-45cm
|40
|相模原市の小方さんが４５センチロックトラウトをマラブー１０番で
|ヤマメ
|20-25cm
|3