ＧＨＣナショナル王者・拳王、３度目の防衛戦で桜庭和志と対戦…１２・６ノア代々木第２大会全カード

プロレスリング・ノアは２７日までに「ＮＯＡＨ ｔｈｅ ＢＥＳＴ ～ＦＩＮＡＬ ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ ２０２０～」（１２月６日、国立代々木競技場第２体育館）の全カードを発表した。
メインイベントのＧＨＣヘビー級選手権は、王者・潮崎豪が杉浦貴と６度目の防衛戦。ＧＨＣナショナル王者の拳王が桜庭和志と３度目の防衛戦に臨む。また、ＧＨＣジュニアタッグは王者組の小川良成、ＨＡＹＡＴＡが鈴木鼓太郎、サルバヘ・デ・オリエンテ組と初防衛戦を行う。
ノア代々木第２大会全カードは以下の通り。
▼ＧＨＣヘビー級選手権
王者・潮崎豪 対 挑戦者・杉浦貴
▼８人タッグマッチ
丸藤正道、武藤敬司、船木誠勝、宮本裕向 対 清宮海斗、谷口周平、稲葉大樹、稲村愛輝
▼ＧＨＣナショナル選手権
王者・拳王 対 挑戦者・桜庭和志
▼ＧＨＣジュニア・ヘビー級タッグ選手権
王者組・小川良成、ＨＡＹＡＴＡ 対 挑戦者組・鈴木鼓太郎、サルバヘ・デ・オリエンテ
▼６人タッグマッチ
大原はじめ、ＹＯ―ＨＥＹ、吉岡世起 対 中嶋勝彦、マサ北宮、征矢学
▼６人タッグマッチ
原田大輔、小峠篤司、宮脇純太 対 覇王、仁王、タダスケ
▼シングルマッチ
岡田欣也 対 矢野安崇