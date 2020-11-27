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ＧＨＣナショナル王者・拳王、３度目の防衛戦で桜庭和志と対戦…１２・６ノア代々木第２大会全カード

スポーツ報知
# 格闘技
拳王
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　プロレスリング・ノアは２７日までに「ＮＯＡＨ　ｔｈｅ　ＢＥＳＴ　～ＦＩＮＡＬ　ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ　２０２０～」（１２月６日、国立代々木競技場第２体育館）の全カードを発表した。

　メインイベントのＧＨＣヘビー級選手権は、王者・潮崎豪が杉浦貴と６度目の防衛戦。ＧＨＣナショナル王者の拳王が桜庭和志と３度目の防衛戦に臨む。また、ＧＨＣジュニアタッグは王者組の小川良成、ＨＡＹＡＴＡが鈴木鼓太郎、サルバヘ・デ・オリエンテ組と初防衛戦を行う。

　

　ノア代々木第２大会全カードは以下の通り。

　▼ＧＨＣヘビー級選手権

王者・潮崎豪　対　挑戦者・杉浦貴

　▼８人タッグマッチ

丸藤正道、武藤敬司、船木誠勝、宮本裕向　対　清宮海斗、谷口周平、稲葉大樹、稲村愛輝

▼ＧＨＣナショナル選手権

王者・拳王　対　挑戦者・桜庭和志

▼ＧＨＣジュニア・ヘビー級タッグ選手権

王者組・小川良成、ＨＡＹＡＴＡ　対　挑戦者組・鈴木鼓太郎、サルバヘ・デ・オリエンテ

　▼６人タッグマッチ

大原はじめ、ＹＯ―ＨＥＹ、吉岡世起　対　中嶋勝彦、マサ北宮、征矢学

　▼６人タッグマッチ

原田大輔、小峠篤司、宮脇純太　対　覇王、仁王、タダスケ

　▼シングルマッチ

岡田欣也　対　矢野安崇

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