【巨人】初回先制から即逆転被弾　８年ぶり日本一消える…ソフトバンク戦試合経過

◆ＳＭＢＣ 日本シリーズ２０２０第４戦 ソフトバンク４―１巨人（２５日・福岡ペイペイドーム）
巨人が史上初の日本シリーズ２年連続４連敗を喫した。初回に坂本の適時二塁打で今シリーズ初めてリードを奪ったが、先発の畠が柳田、甲斐にそれぞれ２ランを被弾。その後は無得点に終わり、８年ぶりの日本一を逃した。
圧巻の強さを見せたソフトバンクは４年連続１１度目の日本一に輝いた。
【試合経過】
◆１回（巨１、ソ２）
【巨】若林右中間二塁打、坂本の左越二塁打で若林生還、丸一邪飛、岡本三振、ウィーラー四球、中島三振
【ソ】周東二ゴロ、中村晃右翼線二塁打、柳田右越１号２ラン、グラシアル一飛、栗原三振
◆２回（巨０、ソ２）
【巨】田中俊中前安打、岸田の投前バントで田中俊二進、増田大、若林ともに中飛
【ソ】デスパイネ三振、牧原右前安打、松田宣三振、甲斐左越２号２ラン、（投手大江）周東一直
◆３回（両軍０）
【ソ】中村晃遊ゴロ、柳田一ゴロ、グラシアル四球、栗原死球でグラシアル二進、（投手戸郷）デスパイネ四球で満塁、牧原一ゴロ
◆４回（両軍０）
【巨】ウィーラー三振、中島右前安打、田中俊中飛、岸田のとき暴投で中島二進、岸田三振
【ソ】松田宣、甲斐、周東三者連続三振
◆５回（両軍０）
【ソ】中村晃左飛、柳田三振、グラシアル三ゴロ
◆６回（両軍０）
【巨】（投手高橋礼）岡本遊ゴロ、ウィーラー、中島ともに三振
◆７回（両軍０）
【ソ】（捕手大城、左翼重信）松田宣左飛、甲斐遊ゴロ、周東死球、（投手中川）中村晃のとき周東二盗失敗
◆８回（両軍０）
【巨】（投手モイネロ、三塁牧原、遊撃川瀬）若林、坂本ともに三振、丸二ゴロ
【ソ】中村晃三振、柳田右前安打、グラシアル右飛、栗原の遊ゴロで柳田二封
◆９回（巨０、ソＸ）
【巨】（投手森、左翼栗原、右翼上林）岡本四球（代走吉川尚）、ウィーラー右飛、中島の右前安打で吉川尚二進（中島に代走松原）、田中俊三振、重信の代打亀井二飛