【巨人】初回先制から即逆転被弾　８年ぶり日本一消える…ソフトバンク戦試合経過

◆ＳＭＢＣ 日本シリーズ２０２０第４戦 ソフトバンク４―１巨人（２５日・福岡ペイペイドーム）

巨人が史上初の日本シリーズ２年連続４連敗を喫した。初回に坂本の適時二塁打で今シリーズ初めてリードを奪ったが、先発の畠が柳田、甲斐にそれぞれ２ランを被弾。その後は無得点に終わり、８年ぶりの日本一を逃した。

圧巻の強さを見せたソフトバンクは４年連続１１度目の日本一に輝いた。

【試合経過】

◆１回（巨１、ソ２）

◆２回（巨０、ソ２）

【巨】田中俊中前安打、岸田の投前バントで田中俊二進、増田大、若林ともに中飛

◆３回（両軍０）

【ソ】中村晃遊ゴロ、柳田一ゴロ、グラシアル四球、栗原死球でグラシアル二進、（投手戸郷）デスパイネ四球で満塁、牧原一ゴロ

◆４回（両軍０）

【巨】ウィーラー三振、中島右前安打、田中俊中飛、岸田のとき暴投で中島二進、岸田三振

【ソ】松田宣、甲斐、周東三者連続三振

◆５回（両軍０）

【ソ】中村晃左飛、柳田三振、グラシアル三ゴロ

◆６回（両軍０）

【巨】（投手高橋礼）岡本遊ゴロ、ウィーラー、中島ともに三振

◆７回（両軍０）

【ソ】（捕手大城、左翼重信）松田宣左飛、甲斐遊ゴロ、周東死球、（投手中川）中村晃のとき周東二盗失敗

◆８回（両軍０）

【巨】（投手モイネロ、三塁牧原、遊撃川瀬）若林、坂本ともに三振、丸二ゴロ

【ソ】中村晃三振、柳田右前安打、グラシアル右飛、栗原の遊ゴロで柳田二封