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【巨人】初回先制から即逆転被弾　８年ぶり日本一消える…ソフトバンク戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
２年連続でソフトバンクに４連敗で敗れ、ベンチでぼう然とする巨人ナイン（カメラ・二川　雅年）
２年連続でソフトバンクに４連敗で敗れ、ベンチでぼう然とする巨人ナイン（カメラ・二川　雅年）

◆ＳＭＢＣ　日本シリーズ２０２０第４戦　ソフトバンク４―１巨人（２５日・福岡ペイペイドーム）

　巨人が史上初の日本シリーズ２年連続４連敗を喫した。初回に坂本の適時二塁打で今シリーズ初めてリードを奪ったが、先発の畠が柳田、甲斐にそれぞれ２ランを被弾。その後は無得点に終わり、８年ぶりの日本一を逃した。

　圧巻の強さを見せたソフトバンクは４年連続１１度目の日本一に輝いた。

　【試合経過】

　◆１回（巨１、ソ２）

　【巨】若林右中間二塁打、坂本の左越二塁打で若林生還、丸一邪飛、岡本三振、ウィーラー四球、中島三振

  • １回無死二塁、坂本勇人の左越え適時二塁打で二塁から先制のホームを踏んだ若林晃弘（３７番）をベンチで迎える原辰徳監督（左から３人目）（カメラ・泉　貫太）

    １回無死二塁、坂本勇人の左越え適時二塁打で二塁から先制のホームを踏んだ若林晃弘（３７番）をベンチで迎える原辰徳監督（左から３人目）（カメラ・泉　貫太）

　【ソ】周東二ゴロ、中村晃右翼線二塁打、柳田右越１号２ラン、グラシアル一飛、栗原三振

  • １回１死二塁、柳田悠岐（右）の２ラン本塁打であっという間に逆転され、グラウンドを見つめる巨人ベンチ（左端は原辰徳監督）（カメラ・二川　雅年）

    １回１死二塁、柳田悠岐（右）の２ラン本塁打であっという間に逆転され、グラウンドを見つめる巨人ベンチ（左端は原辰徳監督）（カメラ・二川　雅年）

　◆２回（巨０、ソ２）

　【巨】田中俊中前安打、岸田の投前バントで田中俊二進、増田大、若林ともに中飛

　【ソ】デスパイネ三振、牧原右前安打、松田宣三振、甲斐左越２号２ラン、（投手大江）周東一直

  • ２回２死一塁、甲斐拓也が左越えに２ラン本塁打を放ち、バットを持ったまま大喜び（右は中島宏之）（カメラ・二川　雅年）

    ２回２死一塁、甲斐拓也が左越えに２ラン本塁打を放ち、バットを持ったまま大喜び（右は中島宏之）（カメラ・二川　雅年）

　◆３回（両軍０）

　【巨】（投手松本）坂本三振、丸遊ゴロ、岡本三振

  • ３回２死、岡本和真は空振り三振（捕手は甲斐）（カメラ・上村　尚平）

    ３回２死、岡本和真は空振り三振（捕手は甲斐）（カメラ・上村　尚平）

　【ソ】中村晃遊ゴロ、柳田一ゴロ、グラシアル四球、栗原死球でグラシアル二進、（投手戸郷）デスパイネ四球で満塁、牧原一ゴロ

　◆４回（両軍０）

　【巨】ウィーラー三振、中島右前安打、田中俊中飛、岸田のとき暴投で中島二進、岸田三振

　【ソ】松田宣、甲斐、周東三者連続三振

　◆５回（両軍０）

　【巨】増田大投ゴロ、若林右前安打、坂本右飛、（投手嘉弥真）丸右飛

  • ５回１死一塁、右飛に倒れ悔しがる坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    ５回１死一塁、右飛に倒れ悔しがる坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　【ソ】中村晃左飛、柳田三振、グラシアル三ゴロ

　◆６回（両軍０）

　【巨】（投手高橋礼）岡本遊ゴロ、ウィーラー、中島ともに三振

　【ソ】（投手ビエイラ）栗原三振、デスパイネ三ゴロ、牧原三振

  • ６回２死、ビエイラが１６４キロをマーク

    ６回２死、ビエイラが１６４キロをマーク

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手岩崎）田中俊遊ゴロ、岸田の代打重信三振、増田大の代打大城二ゴロ

  • ７回２死、ニゴロに打ち取られた代打・大城卓三（カメラ・竜田　卓）

    ７回２死、ニゴロに打ち取られた代打・大城卓三（カメラ・竜田　卓）

　【ソ】（捕手大城、左翼重信）松田宣左飛、甲斐遊ゴロ、周東死球、（投手中川）中村晃のとき周東二盗失敗

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手モイネロ、三塁牧原、遊撃川瀬）若林、坂本ともに三振、丸二ゴロ

　【ソ】中村晃三振、柳田右前安打、グラシアル右飛、栗原の遊ゴロで柳田二封

　◆９回（巨０、ソＸ）

　【巨】（投手森、左翼栗原、右翼上林）岡本四球（代走吉川尚）、ウィーラー右飛、中島の右前安打で吉川尚二進（中島に代走松原）、田中俊三振、重信の代打亀井二飛

  • ９回２死一、二塁、二飛に倒れた亀井善行（カメラ・中島　傑）

    ９回２死一、二塁、二飛に倒れた亀井善行（カメラ・中島　傑）

試合詳細
２年連続でソフトバンクに４連敗で敗れ、ベンチでぼう然とする巨人ナイン（カメラ・二川　雅年）
１回無死二塁、坂本勇人の左越え適時二塁打で二塁から先制のホームを踏んだ若林晃弘（３７番）をベンチで迎える原辰徳監督（左から３人目）（カメラ・泉　貫太）
１回１死二塁、柳田悠岐（右）の２ラン本塁打であっという間に逆転され、グラウンドを見つめる巨人ベンチ（左端は原辰徳監督）（カメラ・二川　雅年）
２回２死一塁、甲斐拓也が左越えに２ラン本塁打を放ち、バットを持ったまま大喜び（右は中島宏之）（カメラ・二川　雅年）
３回２死、岡本和真は空振り三振（捕手は甲斐）（カメラ・上村　尚平）
５回１死一塁、右飛に倒れ悔しがる坂本勇人（カメラ・中島　傑）
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