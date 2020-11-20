マイルＣＳの枠順決まる　マイルＧ１春秋連覇を狙うグランアレグリアは２枠４番

マイルＧ１春秋連覇を狙うグランアレグリア

第３７回マイルチャンピオンシップ・Ｇ１（１１月２２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）に出走する１７頭の枠順が１１月２０日、決まった。

今年は京都競馬場の改修工事により、阪神競馬場で開催される。史上８頭目の春秋マイルＧ１同一年制覇を狙うグランアレグリア（牝４歳、美浦・藤沢和雄厩舎、父ディープインパクト）は２枠４番。昨年の覇者で、史上６頭目のマイルＣＳ連覇を目指すインディチャンプ（牡５歳、栗東・音無秀孝厩舎、父ステイゴールド）は４枠８番に入った。

枠順は次の通り（馬番、馬名、負担重量、騎手の順）

◆第３７回マイルチャンピオンシップ・Ｇ１（１１月２２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

（１）ベステンダンク ５７ 藤岡 佑介

（２）レシステンシア ５４ 北村 友一

（３）ケイアイノーテック ５７ 津村 明秀

（４）グランアレグリア ５５ クリストフ・ルメール

（５）メイケイダイハード ５７ 酒井 学

（６）ラウダシオン ５６ 武 豊

（７）アドマイヤマーズ ５７ 川田 将雅

（８）インディチャンプ ５７ 福永 祐一

（９）カツジ ５７ 池添 謙一

（１０）ブラックムーン ５７ 幸 英明

（１１）スカーレットカラー ５５ 岩田 康誠

（１２）アウィルアウェイ ５５ 藤岡 康太

（１３）タイセイビジョン ５６ 石橋 脩

（１４）サウンドキアラ ５５ 松山 弘平

（１５）ペルシアンナイト ５７ 大野 拓弥

（１６）ヴァンドギャルド ５７ 戸崎 圭太

（１７）サリオス ５６ ミルコ・デムーロ