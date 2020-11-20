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マイルＣＳの枠順決まる　マイルＧ１春秋連覇を狙うグランアレグリアは２枠４番

スポーツ報知
# 競馬
マイルＧ１春秋連覇を狙うグランアレグリア
マイルＧ１春秋連覇を狙うグランアレグリア

　第３７回マイルチャンピオンシップ・Ｇ１（１１月２２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）に出走する１７頭の枠順が１１月２０日、決まった。

　今年は京都競馬場の改修工事により、阪神競馬場で開催される。史上８頭目の春秋マイルＧ１同一年制覇を狙うグランアレグリア（牝４歳、美浦・藤沢和雄厩舎、父ディープインパクト）は２枠４番。昨年の覇者で、史上６頭目のマイルＣＳ連覇を目指すインディチャンプ（牡５歳、栗東・音無秀孝厩舎、父ステイゴールド）は４枠８番に入った。

　枠順は次の通り（馬番、馬名、負担重量、騎手の順）

　◆第３７回マイルチャンピオンシップ・Ｇ１（１１月２２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

（１）ベステンダンク　　　５７　藤岡　佑介

（２）レシステンシア　　　５４　北村　友一

（３）ケイアイノーテック　５７　津村　明秀

（４）グランアレグリア　　５５　クリストフ・ルメール

（５）メイケイダイハード　５７　酒井　学

（６）ラウダシオン　　　　５６　武　豊

（７）アドマイヤマーズ　　５７　川田　将雅

（８）インディチャンプ　　５７　福永　祐一

（９）カツジ　　　　　　　５７　池添　謙一

（１０）ブラックムーン　　　５７　幸　英明

（１１）スカーレットカラー　５５　岩田　康誠

（１２）アウィルアウェイ　　５５　藤岡　康太

（１３）タイセイビジョン　　５６　石橋　脩

（１４）サウンドキアラ　　　５５　松山　弘平

（１５）ペルシアンナイト　　５７　大野　拓弥

（１６）ヴァンドギャルド　　５７　戸崎　圭太

（１７）サリオス　　　　　　５６　ミルコ・デムーロ

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