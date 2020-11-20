マイルＣＳの枠順決まる　マイルＧ１春秋連覇を狙うグランアレグリアは２枠４番

第３７回マイルチャンピオンシップ・Ｇ１（１１月２２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）に出走する１７頭の枠順が１１月２０日、決まった。
今年は京都競馬場の改修工事により、阪神競馬場で開催される。史上８頭目の春秋マイルＧ１同一年制覇を狙うグランアレグリア（牝４歳、美浦・藤沢和雄厩舎、父ディープインパクト）は２枠４番。昨年の覇者で、史上６頭目のマイルＣＳ連覇を目指すインディチャンプ（牡５歳、栗東・音無秀孝厩舎、父ステイゴールド）は４枠８番に入った。
枠順は次の通り（馬番、馬名、負担重量、騎手の順）
◆第３７回マイルチャンピオンシップ・Ｇ１（１１月２２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）
（１）ベステンダンク ５７ 藤岡 佑介
（２）レシステンシア ５４ 北村 友一
（３）ケイアイノーテック ５７ 津村 明秀
（４）グランアレグリア ５５ クリストフ・ルメール
（５）メイケイダイハード ５７ 酒井 学
（６）ラウダシオン ５６ 武 豊
（７）アドマイヤマーズ ５７ 川田 将雅
（８）インディチャンプ ５７ 福永 祐一
（９）カツジ ５７ 池添 謙一
（１０）ブラックムーン ５７ 幸 英明
（１１）スカーレットカラー ５５ 岩田 康誠
（１２）アウィルアウェイ ５５ 藤岡 康太
（１３）タイセイビジョン ５６ 石橋 脩
（１４）サウンドキアラ ５５ 松山 弘平
（１５）ペルシアンナイト ５７ 大野 拓弥
（１６）ヴァンドギャルド ５７ 戸崎 圭太
（１７）サリオス ５６ ミルコ・デムーロ