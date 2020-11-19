前年覇者の諏訪魔、石川修司組が初戦黒星、宮原健斗組はアブドーラ組に不覚…世界最強タッグ波乱の開幕戦全成績

全日本プロレスの年末恒例「２０２０ 世界最強タッグ決定リーグ戦」が１８日、東京・新宿ＦＡＣＥで開幕した。８チーム参加の総当たりリーグ戦は、それぞれが初戦を行い、前年覇者で現世界タッグ王者組の諏訪魔、石川修司組が元ＷＲＥＳＴＬＥ－１で初出場の芦野祥太郎、羆嵐組に敗れる波乱の幕開けとなった。
◆２０２０ 世界最強タッグ決定リーグ戦 開幕戦（１８日、東京・新宿ＦＡＣＥ）
▽第１試合 シングルマッチ
〇児玉裕輔（５分２５秒、マッドスプラッシュ→片エビ固め）岡田佑介●
▽第２試合 ６人タッグマッチ
〇大森隆男、ブラックめんそーれ、本田竜輝（８分２２秒、アックスボンバー→片エビ固め）青柳亮生●、フランシスコ・アキラ、ライジングＨＡＹＡＴＯ
▽第３試合 タッグマッチ
大森北斗、〇土肥こうじ（８分１２秒、南京錠固め）佐藤光留、田村男児●
▽第４試合 ２０２０ 世界最強タッグ決定リーグ戦 公式戦 ３０分１本勝負
ＴＡＪＩＲＩ、〇田中将斗［１勝＝２点］（１０分４９秒、スライディングＤ→片エビ固め）ヨシタツ●、崔領二［１敗＝０点］
▽第５試合 同公式戦
〇ジェイク・リー、岩本煌史［１勝＝２点］（１２分１３秒、バックドロップ→片エビ固め）イザナギ●、入江茂弘［１敗＝０点］
▽第６試合 同公式戦
〇芦野祥太郎、羆嵐［１勝＝２点］（１５分４８秒、ダイビングセントーン→体固め）諏訪魔、石川修司●［１敗＝０点］
▽メインイベント 同公式戦
関本大介、〇アブドーラ・小林［１勝＝２点］（１８分４２秒、ダイビングバカチンガーエルボードロップ→体固め）宮原健斗●、青柳優馬［１敗＝０点］
※観衆＝２３０人