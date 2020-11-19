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前年覇者の諏訪魔、石川修司組が初戦黒星、宮原健斗組はアブドーラ組に不覚…世界最強タッグ波乱の開幕戦全成績

スポーツ報知
# 格闘技
恒例の乱闘劇となった世界最強タッグ決定リーグ戦入場式
恒例の乱闘劇となった世界最強タッグ決定リーグ戦入場式

　全日本プロレスの年末恒例「２０２０　世界最強タッグ決定リーグ戦」が１８日、東京・新宿ＦＡＣＥで開幕した。８チーム参加の総当たりリーグ戦は、それぞれが初戦を行い、前年覇者で現世界タッグ王者組の諏訪魔、石川修司組が元ＷＲＥＳＴＬＥ－１で初出場の芦野祥太郎、羆嵐組に敗れる波乱の幕開けとなった。

　◆２０２０　世界最強タッグ決定リーグ戦　開幕戦（１８日、東京・新宿ＦＡＣＥ）

　▽第１試合　シングルマッチ

　〇児玉裕輔（５分２５秒、マッドスプラッシュ→片エビ固め）岡田佑介●

　▽第２試合　６人タッグマッチ

　〇大森隆男、ブラックめんそーれ、本田竜輝（８分２２秒、アックスボンバー→片エビ固め）青柳亮生●、フランシスコ・アキラ、ライジングＨＡＹＡＴＯ

　▽第３試合　タッグマッチ

　大森北斗、〇土肥こうじ（８分１２秒、南京錠固め）佐藤光留、田村男児●

　▽第４試合　２０２０　世界最強タッグ決定リーグ戦　公式戦　３０分１本勝負

　ＴＡＪＩＲＩ、〇田中将斗［１勝＝２点］（１０分４９秒、スライディングＤ→片エビ固め）ヨシタツ●、崔領二［１敗＝０点］

　▽第５試合　同公式戦

　〇ジェイク・リー、岩本煌史［１勝＝２点］（１２分１３秒、バックドロップ→片エビ固め）イザナギ●、入江茂弘［１敗＝０点］

　▽第６試合　同公式戦

　〇芦野祥太郎、羆嵐［１勝＝２点］（１５分４８秒、ダイビングセントーン→体固め）諏訪魔、石川修司●［１敗＝０点］

　▽メインイベント　同公式戦

　関本大介、〇アブドーラ・小林［１勝＝２点］（１８分４２秒、ダイビングバカチンガーエルボードロップ→体固め）宮原健斗●、青柳優馬［１敗＝０点］

　※観衆＝２３０人

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