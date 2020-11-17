【巨人】菅野智之「東京ドームＭＶＰ賞」受賞　松井、阿部、坂本超え球団最多４度目

菅野智之

東京ドームを本拠地とする巨人選手で、シーズン最も顕著な活躍をした選手に贈られる「東京ドームＭＶＰ賞」（副賞３００万円）が１７日に発表され、菅野智之投手（３１）が受賞した。

今季は東京Ｄで１２試合に先発して８勝２敗、２完封、防御率２・１０。６イニング以上自責点３以下のクオリティー・スタート（ＱＳ）を１１試合でマークする安定感だった。東京ドームＭＶＰ賞は２年ぶり４度目の受賞。松井秀喜、阿部慎之助、坂本勇人の３度を超え、球団最多受賞回数となった。

◇東京ドームＭＶＰ Ｇ歴代受賞者

２０１９年 坂本勇人

２０１８年 菅野智之

２０１７年 菅野智之

２０１６年 坂本勇人

２０１５年 マイコラス

２０１４年 菅野智之

２０１３年 西村健太朗

２０１２年 阿部慎之助

２０１１年 阿部慎之助

２０１０年 ラミレス

２００９年 坂本勇人

２００８年 小笠原道大

２００７年 上原浩治

２００６年 李承ヨプ

２００５年 阿部慎之助

２００４年 小久保裕紀

２００３年 二岡智宏

２００２年 松井秀喜

２００１年 清原和博

２０００年 仁志敏久

１９９９年 上原浩治

１９９８年 高橋由伸

１９９７年 松井秀喜

１９９６年 松井秀喜

１９９５年 木田優夫

１９９４年 斎藤雅樹

１９９３年 川相昌弘

１９９２年 石毛博史

１９９１年 川相昌弘

１９９０年 吉村禎章

１９８９年 クロマティ

１９８８年 ガリクソン

１９８７年 原辰徳

１９８６年 クロマティ

１９８５年 吉村禎章

１９８４年 篠塚利夫

１９８３年 原辰徳

１９８２年 松本匡史

１９８１年 角三男

１９８０年 江川卓

※名前は当時。８０～８７年は後楽園ＭＶＰ