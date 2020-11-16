来春センバツの２１世紀枠推薦校４６校が出そろう　連合チームの富山北部・水橋、履正社撃破の大阪・山田など

日本高野連は１６日、来春の第９３回センバツ高校野球大会（２０２１年３月１９～３１日・甲子園）の都府県高野連推薦の２１世紀枠候補校４６校（北海道を除く）が出そろったと発表した。
１２月１１日までに９地区の候補校が決まり、来年１月２９日の選考委員会で３校が決定する。
以下は各都府県の推薦校と今秋の都府県大会成績
青森 八戸西（準優勝）
岩手 花巻農（４強）
秋田 大館桂桜（４強）
山形 山形工（８強）
宮城 柴田（４強）
福島 相馬東（４強）
茨城 境（８強）
栃木 石橋（準優勝）
群馬 館林（４強）
埼玉 大宮東（４強）
山梨 甲府城西（４強）
千葉 ※東京学館（準優勝）
東京 ※日大二（８強）
神奈川 白山（８強）
長野 更級農（１６強）
新潟 ※東京学館新潟（４強）
富山 ★富山北部・水橋（４強）
石川 寺井（４強）
福井 美方（４強）
静岡 三島南（４強）
愛知 国府（１６強）
岐阜 大垣商（準優勝）
三重 松阪商（準優勝）
滋賀 草津（８強）
京都 綾部（８強）
奈良 畝傍（４強）
和歌山 耐久（８強）
大阪 山田（４強）
兵庫 東播磨（準優勝）
岡山 岡山工（１６強）
鳥取 米子工（８強）
広島 舟入（１６強）
島根 矢上（４強）
山口 萩商工（４強）
香川 香川高専高松（８強）
愛媛 川之石（８強）
徳島 名西（４強）
高知 ※土佐塾（４強）
福岡 北筑（４強）
佐賀 ※東明館（優勝）
長崎 長崎西（４強）
熊本 八代（４強）
大分 中津東（８強）
宮崎 妻（８強）
鹿児島 伊集院（８強）
沖縄 具志川商（準優勝）
※は私立、★は連合チーム