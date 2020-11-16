注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 マスターズ 芸能 競馬 サッカー スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク
 
 

来春センバツの２１世紀枠推薦校４６校が出そろう　連合チームの富山北部・水橋、履正社撃破の大阪・山田など

スポーツ報知
# 野球# 高校野球
甲子園球場
甲子園球場

　日本高野連は１６日、来春の第９３回センバツ高校野球大会（２０２１年３月１９～３１日・甲子園）の都府県高野連推薦の２１世紀枠候補校４６校（北海道を除く）が出そろったと発表した。

　１２月１１日までに９地区の候補校が決まり、来年１月２９日の選考委員会で３校が決定する。

以下は各都府県の推薦校と今秋の都府県大会成績

青森　八戸西（準優勝）

岩手　花巻農（４強）

秋田　大館桂桜（４強）

山形　山形工（８強）

宮城　柴田（４強）

福島　相馬東（４強）

茨城　境（８強）

栃木　石橋（準優勝）

群馬　館林（４強）

埼玉　大宮東（４強）

山梨　甲府城西（４強）

千葉　※東京学館（準優勝）

東京　※日大二（８強）

神奈川　白山（８強）

長野　更級農（１６強）

新潟　※東京学館新潟（４強）

富山　★富山北部・水橋（４強）

石川　寺井（４強）

福井　美方（４強）

静岡　三島南（４強）

愛知　国府（１６強）

岐阜　大垣商（準優勝）

三重　松阪商（準優勝）

滋賀　草津（８強）

京都　綾部（８強）

奈良　畝傍（４強）

和歌山　耐久（８強）

大阪　山田（４強）

兵庫　東播磨（準優勝）

岡山　岡山工（１６強）

鳥取　米子工（８強）

広島　舟入（１６強）

島根　矢上（４強）

山口　萩商工（４強）

香川　香川高専高松（８強）

愛媛　川之石（８強）

徳島　名西（４強）

高知　※土佐塾（４強）

福岡　北筑（４強）

佐賀　※東明館（優勝）

長崎　長崎西（４強）

熊本　八代（４強）

大分　中津東（８強）

宮崎　妻（８強）

鹿児島　伊集院（８強）

沖縄　具志川商（準優勝）

※は私立、★は連合チーム

【関連ニュース】

プロ野球特集

ＭＬＢ特集

高校野球特集

準硬式野球特集

野球

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請