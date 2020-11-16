１２月の侍ジャパン大学代表候補強化合宿参加４３人が決定　早大・蛭間、慶大・正木ら

全日本大学野球連盟は１６日、来年８月中旬に開催される第１回アジア大学選手権（中国・西安）に向けた侍ジャパン大学代表候補の強化合宿を１２月４日から３日間、愛媛・松山の坊ちゃんスタジアムで開催することを発表。参加する４３選手は以下の通り（※は昨年７月の日米大学野球代表メンバー、○は今年３月に開催予定だった代表選考合宿メンバー）。
▽投手
椋木蓮（東北福祉大３年＝高川学園、右右）
○古田島成龍（中央学院大３年＝取手松陽、右右）
竹田祐（明大３年＝履正社、右右）
○徳山壮磨（早大３年＝大阪桐蔭、右右）
○森田晃介（慶大３年＝慶応、右右）
下村海翔（青学大１年＝九州国際大付、右右）
赤星優志（日大３年＝日大鶴ケ丘、右右）
筒井恒匡（日体大３年＝松本工、右右）
西舘 洸希（筑波大２年＝盛岡三、右右）
飯田琉斗（横浜商大３年＝向上、右右）
松本 凌人（名城大１年＝神戸国際大付、右右）
大石将斗（環太平洋大３年＝創成館、右右）
三浦瑞樹（東北福祉大３年＝盛岡大付、左右）
原田桂吾（国際武道大２年＝北照、左左）
増居翔太（慶大２年＝彦根東、左左）
※○佐藤隼輔（筑波大３年＝仙台、左左）
長谷川威展（金沢学院大３年＝花咲徳栄、左左）
井奥勘太（天理大３年＝立正大淞南、左左）
▽捕手
進藤勇也（上武大１年＝筑陽学園、右右）
植田理久都（明大３年＝高松商、右右）
○岩本久重（早大３年＝大阪桐蔭、右右）
福永奨（国学院大３年＝横浜、右右）
野口泰司（名城大２年＝栄徳、右右）
久保田拓真（関大３年＝津田学園、右右）
▽内野手
広瀬隆太（慶大１年＝慶応、右右）
○山田健太（立大２年＝大阪桐蔭、右右）
池田来翔（国士舘大３年＝習志野、右右）
新宅真弥（高知工大３年＝広島新庄、右左）
中山誠吾（白鴎大３年＝青藍泰斗、右左）
小中健蔵（西南学院大２年＝九産大九州、右左）
木村翔大（東洋大３年＝霞ケ浦、右右）
峯村貴希（日大３年＝木更津総合、右左）
○野口智哉（関大３年＝鳴門渦潮、右左）
永江大樹（福岡大３年＝東福岡、右右）
▽外野手
川村友斗（仙台大３年＝北海、右左）
※丸山和郁（明大３年＝前橋育英、左左）
蛭間拓哉（早大２年＝浦和学院、左左）
○正木智也（慶大２年＝慶応、右左）
川村啓真（国学院大３年＝日本文理、右左）
瀬戸成一郎（国学院大３年＝鳥取城北、右左）
鵜飼航丞（駒大３年＝中京大中京、右右）
○矢沢宏太（日体大２年＝藤嶺藤沢、左左）
野口恭祐（九産大２年＝創成館、右右）