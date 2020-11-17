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１１月１６日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１１月１８日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
2.9 大潮 6.35 16.52 9.46 19.36

１１月１８日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 9.17 9.02 8.19 8.12 3.02 9.36
20.06 19.35 19.07 18.52 17.51 20.42
干潮 2.39 2.13 1.23 1.12 10.57 2.38
14.36 14.03 13.44 13.31 22.34 15.12
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
愛媛 日振島
１０　番 		浜崎渡船
0895・28局0212 		グレ 30～37 18 高知の中沢氏２人　ハリス２号グレ６号　尾長グレ交じる
イサギ 25～27 10
和歌山 江須崎
ハッカイ 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		グレ 30～37 41 久堀氏の釣果　ハリス１．５号　グレ６号　２ヒロ　餌ボイル
イサギ 30～38 17
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		ヒラメ 40～68 2～8 １５日の午後便　オオニベ９５センチやシオなども
三重 賀田
沖　合 		糸川渡船
０９０３３０３７３９７ 		キハダマグロ 57～61 24 鈴鹿市の伊藤氏ら　他マダイやカツオなども
メジロ 65～73 14
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		メジロ - - 落とし込みサビキで６０～８０センチが多い人１０尾ほど釣れていた　ハマチも交じる
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		メジロ - - 半夜や深夜便でハマチ～メジロなど青物と大型サバ食い好調　今後も期待
サバ - -
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		アオリイカ 13～28 2～15 １５日の福田氏らの釣果五目や青物釣りも順調　
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		チダイ・レンコ 25～35 26 大津市の北村氏３人　他にウマヅラ５尾など
アジ 40～48 5
福井 小浜
浦島グリ 		直幸丸
0770・52局1739 		メダイ 60～75 0～4 大垣市の塚本洋一氏６人　マダイ２尾も　１５日
メジロ 66～77 0～4
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		マダイ - - ３５～７０センチのマダイやハマチ～メジロにアジ・サバやイサギなど期待できる
メジロ - -
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		メダイ 68～90 12 １５日の一日便　他マダイ３尾やイサギなども
メジロ 68～77 3
福井 音海
沖合動力ボート 		ウミック
0770・76局1444 		サゴシ 45～55 3 京都市の岡村氏３人　加賀氏３人アオリ２０～３０センチ４０匹
アオハタ 20～35 2
福井
松ケ崎イカダ他 		はとう渡船
0770・52局4345 		マアジ - - サビキで良型マアジ、エギでアオリイカ楽しめる　ルアーでサゴシなども
アオリイカ - -
京都 久美浜
六本裏カセ 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ 31～33 3 神戸市の宇埜氏　シラサ他１５日中塚氏１０尾とヒラメ他
チヌ 21～27 5
兵庫 尼崎魚つり公園
釣台内向中央 		公園事務所
06・6417局3000 		スズキ 70 1 大阪市の加古氏　５メートル　ハリス２号　グレ６号　２．５ヒロ　シラサ
ハネ 43～50 3
神戸 平磯海づり公園
７番テント前 		公園事務所
078・753局3973 		グレ 27～29 4 神戸市の前田氏　ハリス２号　チヌ３号　３ヒロ　シラサエビ
メバル 22～27 3
大阪 水無瀬川
１４　番 		尺代漁協組
075・961局6500 		アマゴ 18～23 39 八幡市の叶勇氏　６．５メートル　ハリス３号　アマゴ３号　イクラ
西池
１４　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 43.1以下 23 河内長野市の溝上氏　３．９メートルハリス０．６号　スレ４号　ウドン
八尾 中セ池
北土手中央南向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 41.6以下 51 八尾市の十河氏　３メートル　ハリス０．４号　スレ４号　大助７枚
大東 阪奈園
２号池中桟橋北向 		阪奈園
072・869局0015 		ヘラブナ 35以下 32 奈良市の浅田氏　３．３メートル　ハリス０．４号　スレ３号　大助３枚

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