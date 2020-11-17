１１月１６日の釣果速報（関西）

１１月１８日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|2.9
|大潮
|6.35
|16.52
|9.46
|19.36
１１月１８日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|9.17
|9.02
|8.19
|8.12
|3.02
|9.36
|20.06
|19.35
|19.07
|18.52
|17.51
|20.42
|干潮
|2.39
|2.13
|1.23
|1.12
|10.57
|2.38
|14.36
|14.03
|13.44
|13.31
|22.34
|15.12
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|愛媛
| 日振島
１０ 番
| 浜崎渡船
0895・28局0212
|グレ
|30～37
|18
|高知の中沢氏２人 ハリス２号グレ６号 尾長グレ交じる
|イサギ
|25～27
|10
|磯
|和歌山
| 江須崎
ハッカイ
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|グレ
|30～37
|41
|久堀氏の釣果 ハリス１．５号 グレ６号 ２ヒロ 餌ボイル
|イサギ
|30～38
|17
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|ヒラメ
|40～68
|2～8
|１５日の午後便 オオニベ９５センチやシオなども
|沖
|三重
| 賀田
沖 合
| 糸川渡船
０９０３３０３７３９７
|キハダマグロ
|57～61
|24
|鈴鹿市の伊藤氏ら 他マダイやカツオなども
|メジロ
|65～73
|14
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|メジロ
|-
|-
|落とし込みサビキで６０～８０センチが多い人１０尾ほど釣れていた ハマチも交じる
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|メジロ
|-
|-
|半夜や深夜便でハマチ～メジロなど青物と大型サバ食い好調 今後も期待
|サバ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|アオリイカ
|13～28
|2～15
|１５日の福田氏らの釣果五目や青物釣りも順調
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|チダイ・レンコ
|25～35
|26
|大津市の北村氏３人 他にウマヅラ５尾など
|アジ
|40～48
|5
|沖
|福井
| 小浜
浦島グリ
| 直幸丸
0770・52局1739
|メダイ
|60～75
|0～4
|大垣市の塚本洋一氏６人 マダイ２尾も １５日
|メジロ
|66～77
|0～4
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|マダイ
|-
|-
|３５～７０センチのマダイやハマチ～メジロにアジ・サバやイサギなど期待できる
|メジロ
|-
|-
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|メダイ
|68～90
|12
|１５日の一日便 他マダイ３尾やイサギなども
|メジロ
|68～77
|3
|船
|福井
| 音海
沖合動力ボート
| ウミック
0770・76局1444
|サゴシ
|45～55
|3
|京都市の岡村氏３人 加賀氏３人アオリ２０～３０センチ４０匹
|アオハタ
|20～35
|2
|カ
|福井
| 泊
松ケ崎イカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|マアジ
|-
|-
|サビキで良型マアジ、エギでアオリイカ楽しめる ルアーでサゴシなども
|アオリイカ
|-
|-
|カ
|京都
| 久美浜
六本裏カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|31～33
|3
|神戸市の宇埜氏 シラサ他１５日中塚氏１０尾とヒラメ他
|チヌ
|21～27
|5
|波
|兵庫
| 尼崎魚つり公園
釣台内向中央
| 公園事務所
06・6417局3000
|スズキ
|70
|1
|大阪市の加古氏 ５メートル ハリス２号 グレ６号 ２．５ヒロ シラサ
|ハネ
|43～50
|3
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
７番テント前
| 公園事務所
078・753局3973
|グレ
|27～29
|4
|神戸市の前田氏 ハリス２号 チヌ３号 ３ヒロ シラサエビ
|メバル
|22～27
|3
|渓
|大阪
| 水無瀬川
１４ 番
| 尺代漁協組
075・961局6500
|アマゴ
|18～23
|39
|八幡市の叶勇氏 ６．５メートル ハリス３号 アマゴ３号 イクラ
|池
|堺
| 西池
１４ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|43.1以下
|23
|河内長野市の溝上氏 ３．９メートルハリス０．６号 スレ４号 ウドン
|池
|八尾
| 中セ池
北土手中央南向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|41.6以下
|51
|八尾市の十河氏 ３メートル ハリス０．４号 スレ４号 大助７枚
|池
|大東
| 阪奈園
２号池中桟橋北向
| 阪奈園
072・869局0015
|ヘラブナ
|35以下
|32
|奈良市の浅田氏 ３．３メートル ハリス０．４号 スレ３号 大助３枚