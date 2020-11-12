日本代表オーストリア遠征の背番号発表　１０番は前回に続き南野、橋本は１３番、浅野は１８番

前回遠征に続き１０番を背負う南野

日本協会は１２日、オーストリアで行われる国際親善試合のパナマ戦（１３日）とメキシコ戦（１７日）に臨む日本代表の背番号を発表した。ＭＦ南野拓実が今回も１０番。前回不参加のＭＦ橋本拳人は１３番、ＦＷ浅野拓磨は１８番。今回不参加となったＭＦ堂安律のつけていた１１番をＦＷ鈴木武蔵が背負う。

背番号は以下の通り。

▽ＧＫ

【１】川島永嗣（ストラスブール／フランス）

【１２】権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）

【２３】シュミット・ダニエル（シントトロイデン／ベルギー）

▽ＤＦ

【５】長友佑都（マルセイユ／フランス）

【２２】吉田麻也（サンプドリア／イタリア）

【１９】酒井宏樹（マルセイユ／フランス）

【３】室屋成（ハノーバー／ドイツ）

【２】植田直通（セルクル・ブリュージュ／ベルギー）

【２０】板倉滉（フローニンゲン／オランダ）

【１６】冨安健洋（ボローニャ／イタリア）

【２４】菅原由勢（ＡＺ／オランダ）

▽ＭＦ

【８】原口元気（ハノーバー／ドイツ）

【７】柴崎岳（レガネス／スペイン）

【６】遠藤航（シュツットガルト／ドイツ）

【１４】伊東純也（ゲンク／ベルギー）

【１３】橋本拳人（ロストフ／ロシア）

【１０】南野拓実（リバプール／イングランド）

【９】鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）

【４】中山雄太（ズウォレ／オランダ）

【２５】三好康児（アントワープ／ベルギー）

【１７】久保建英（ビリャレアル／スペイン）

▽ＦＷ

【１１】鈴木武蔵（ベールスホット／ベルギー）

【１８】浅野拓磨（パルチザン／セルビア）