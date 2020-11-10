【巨人】坂本勇人、代打で引退試合の藤川球児と真っ向勝負　甲子園白星締め…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神０―４巨人（１０日・甲子園）

巨人・坂本が９回先頭で代打で登場し、引退試合に臨んだ阪神・藤川と真っ向勝負した。見納めとなった球児の「火の玉ストレート」に対し、１ボール２ストライクからの４球目、真ん中１４８キロをフルスイングで空振り三振。甲子園のファンから惜しみない拍手が送られた。試合は２１日に開幕する日本シリーズ先発候補の畠と戸郷がともに３回無安打無失点で勝利に導いた。

【試合経過】

【巨】吉川尚二ゴロ、松原四球、重信の右前安打で松原二進、岡本の二ゴロ失で松原一挙生還、重信一挙三進、丸の左翼線二塁打で重信生還、岡本三進、田中俊の投ゴロで岡本三本間に挟まれタッチアウト、丸三進、若林のとき田中俊二盗、若林の左前安打で丸生還、田中俊三進、岸田四球で満塁、畠三振