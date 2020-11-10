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【巨人】坂本勇人、代打で引退試合の藤川球児と真っ向勝負　甲子園白星締め…阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
今シーズンで引退する藤川球児（手前）に花束を渡す坂本勇人（カメラ・岩崎　龍一）
今シーズンで引退する藤川球児（手前）に花束を渡す坂本勇人（カメラ・岩崎　龍一）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　阪神０―４巨人（１０日・甲子園）

　巨人・坂本が９回先頭で代打で登場し、引退試合に臨んだ阪神・藤川と真っ向勝負した。見納めとなった球児の「火の玉ストレート」に対し、１ボール２ストライクからの４球目、真ん中１４８キロをフルスイングで空振り三振。甲子園のファンから惜しみない拍手が送られた。試合は２１日に開幕する日本シリーズ先発候補の畠と戸郷がともに３回無安打無失点で勝利に導いた。

　【試合経過】

　◆１回（巨３、神０）

　【巨】吉川尚二ゴロ、松原四球、重信の右前安打で松原二進、岡本の二ゴロ失で松原一挙生還、重信一挙三進、丸の左翼線二塁打で重信生還、岡本三進、田中俊の投ゴロで岡本三本間に挟まれタッチアウト、丸三進、若林のとき田中俊二盗、若林の左前安打で丸生還、田中俊三進、岸田四球で満塁、畠三振

  • １回１死一、三塁、左へ適時二塁打を放つ丸佳浩（カメラ・中島　傑）

    １回１死一、三塁、左へ適時二塁打を放つ丸佳浩（カメラ・中島　傑）

　【神】大山遊飛、木浪遊ゴロ、近本遊飛

  • 巨人先発投手の畠世周（カメラ・馬場　秀則）

    巨人先発投手の畠世周（カメラ・馬場　秀則）

　◆２回（両軍０）

　【巨】吉川尚二ゴロ、松原遊ゴロ、重信三振

　【神】サンズ三ゴロ、マルテ四球、陽川の二ゴロでマルテ二封、坂本四球で陽川二進、小幡三邪飛

　◆３回（両軍０）

　【巨】岡本左飛、丸三振、田中俊三ゴロ

　【神】青柳二ゴロ、大山捕邪飛、木浪四球、近本遊飛

　◆４回（両軍０）

　【巨】若林遊撃内野安打、岸田遊ゴロ併殺打、畠の代打ウィーラー中前安打、吉川尚二ゴロ

  • ４回２死、バットを折りながらも中前安打を放ちガッツポーズをするウィーラー（カメラ・中島　傑）

    ４回２死、バットを折りながらも中前安打を放ちガッツポーズをするウィーラー（カメラ・中島　傑）

　【神】（投手戸郷）サンズ左飛、マルテ中飛、陽川死球、坂本中飛

  • ４回から２番手でマウンドに上がった戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

    ４回から２番手でマウンドに上がった戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

　◆５回（両軍０）

　【巨】松原二ゴロ、重信、岡本ともに三振

　【神】小幡二ゴロ、青柳の代打島田三振、大山捕邪飛

  • ５回２死、大山悠輔の捕邪飛の打球を好捕する岸田行倫（カメラ・中島　傑）

    ５回２死、大山悠輔の捕邪飛の打球を好捕する岸田行倫（カメラ・中島　傑）

　◆６回（両軍０）

　【巨】（投手馬場）丸二ゴロ、田中俊中飛、若林遊ゴロ

　【神】（左翼陽岱鋼、中堅重信）木浪三振、近本一ゴロ失、サンズ三振のとき近本二盗失敗

　◇７回（巨１、神０）

　【巨】（投手守屋）岸田中前安打、戸郷の代打石川右飛、吉川尚の二ゴロで岸田二封、松原四球で吉川尚二進、重信四球で満塁、岡本押し出し四球で吉川尚生還、なお満塁、陽岱鋼二ゴロ

　【神】（投手桜井）マルテ三振、陽川中飛、坂本三振

  • ７回から３番手でマウンドに上がった桜井俊貴（カメラ・中島　傑）

    ７回から３番手でマウンドに上がった桜井俊貴（カメラ・中島　傑）

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手小川、一塁陽川、右翼中谷）田中俊三振、若林左前安打、岸田の三ゴロで若林二進、桜井三振

　【神】（投手高橋）小幡の代打熊谷遊飛、中谷中前安打、大山のとき暴投で中谷二進、大山三ゴロ、木浪のとき捕逸で中谷三進、木浪四球、近本二ゴロ

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手藤川、捕手梅野、二塁熊谷）吉川尚の代打坂本、松原の代打中島ともに三振、重信二飛

  • ９回無死、藤川球児との対戦で空振り三振に倒れる代打・坂本勇人（カメラ・石田　順平）

    ９回無死、藤川球児との対戦で空振り三振に倒れる代打・坂本勇人（カメラ・石田　順平）

　【神】（投手高梨、遊撃湯浅、右翼増田大）サンズ遊ゴロ、藤川の代打原口一ゴロ、陽川三振

  • ９回から１回を投げ無失点に抑えた藤川球児は笑顔で歓声に応えた（カメラ・中島　傑）

    ９回から１回を投げ無失点に抑えた藤川球児は笑顔で歓声に応えた（カメラ・中島　傑）

試合詳細
今シーズンで引退する藤川球児（手前）に花束を渡す坂本勇人（カメラ・岩崎　龍一）
１回１死一、三塁、左へ適時二塁打を放つ丸佳浩（カメラ・中島　傑）
巨人先発投手の畠世周（カメラ・馬場　秀則）
４回２死、バットを折りながらも中前安打を放ちガッツポーズをするウィーラー（カメラ・中島　傑）
４回から２番手でマウンドに上がった戸郷翔征（カメラ・中島　傑）
５回２死、大山悠輔の捕邪飛の打球を好捕する岸田行倫（カメラ・中島　傑）
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