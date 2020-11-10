【巨人】坂本勇人、代打で引退試合の藤川球児と真っ向勝負　甲子園白星締め…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神０―４巨人（１０日・甲子園）
巨人・坂本が９回先頭で代打で登場し、引退試合に臨んだ阪神・藤川と真っ向勝負した。見納めとなった球児の「火の玉ストレート」に対し、１ボール２ストライクからの４球目、真ん中１４８キロをフルスイングで空振り三振。甲子園のファンから惜しみない拍手が送られた。試合は２１日に開幕する日本シリーズ先発候補の畠と戸郷がともに３回無安打無失点で勝利に導いた。
【試合経過】
◆１回（巨３、神０）
【巨】吉川尚二ゴロ、松原四球、重信の右前安打で松原二進、岡本の二ゴロ失で松原一挙生還、重信一挙三進、丸の左翼線二塁打で重信生還、岡本三進、田中俊の投ゴロで岡本三本間に挟まれタッチアウト、丸三進、若林のとき田中俊二盗、若林の左前安打で丸生還、田中俊三進、岸田四球で満塁、畠三振
◆２回（両軍０）
【巨】吉川尚二ゴロ、松原遊ゴロ、重信三振
【神】サンズ三ゴロ、マルテ四球、陽川の二ゴロでマルテ二封、坂本四球で陽川二進、小幡三邪飛
◆３回（両軍０）
【巨】岡本左飛、丸三振、田中俊三ゴロ
【神】青柳二ゴロ、大山捕邪飛、木浪四球、近本遊飛
◆４回（両軍０）
◆５回（両軍０）
【巨】松原二ゴロ、重信、岡本ともに三振
◆６回（両軍０）
【巨】（投手馬場）丸二ゴロ、田中俊中飛、若林遊ゴロ
【神】（左翼陽岱鋼、中堅重信）木浪三振、近本一ゴロ失、サンズ三振のとき近本二盗失敗
◇７回（巨１、神０）
【巨】（投手守屋）岸田中前安打、戸郷の代打石川右飛、吉川尚の二ゴロで岸田二封、松原四球で吉川尚二進、重信四球で満塁、岡本押し出し四球で吉川尚生還、なお満塁、陽岱鋼二ゴロ
◇８回（両軍０）
【巨】（投手小川、一塁陽川、右翼中谷）田中俊三振、若林左前安打、岸田の三ゴロで若林二進、桜井三振
【神】（投手高橋）小幡の代打熊谷遊飛、中谷中前安打、大山のとき暴投で中谷二進、大山三ゴロ、木浪のとき捕逸で中谷三進、木浪四球、近本二ゴロ
◇９回（両軍０）