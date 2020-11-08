プロ野球２０００安打達成者一覧…第１号は「神様」川上哲治氏

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ヤクルト（８日・東京ドーム）

巨人の坂本勇人内野手（３１）が、プロ野球５３人目となる通算２０００安打を達成した。本拠地・東京ドームでの達成は、球団生え抜きでは初めて。３１歳１０か月での達成は、歴代２位の若さ。右打者に限れば最年少だ。

プロ１年目の０７年９月６日、中日戦（ナゴヤＤ）の延長１２回にプロ初安打を放ち、常に「チームの勝利のための一本を」と安打を積み重ねてきた。

◆プロ野球の２０００安打達成者一覧（ＭＬＢとの合算は除く）

＜１＞川上哲治（巨人）３６歳２か月＝１６４６試合

＜２＞山内一弘（阪神）３５歳５か月＝１９２２試合

＜３＞榎本喜八（東京）３１歳７か月＝１８３０試合

＜４＞野村克也（南海）３５歳３か月＝１９８３試合

＜５＞長嶋茂雄（巨人）３５歳３か月＝１７０８試合

＜６＞広瀬叔功（南海）３５歳１０か月＝１８９６試合

＜７＞張本勲（東映）３２歳２か月＝１７３３試合

＜８＞王貞治（巨人）３４歳２か月＝２０１９試合

＜９＞江藤慎一（太平洋）３７歳１０か月＝２００６試合

＜１０＞土井正博（クラウン）３３歳６か月＝１９５６試合

＜１１＞高木守道（中日）３６歳８か月＝１９９８試合

＜１２＞松原誠（大洋）３６歳３か月＝２０５５試合

＜１３＞柴田勲（巨人）３６歳５か月＝２１４３試合

＜１４＞大杉勝男（ヤクルト）３６歳４か月＝１９９７試合

＜１５＞藤田平（阪神）３５歳６か月＝１８７５試合

＜１６＞衣笠祥雄（広島）３６歳６か月＝２１０６試合

＜１７＞福本豊（阪急）３５歳９か月＝１７９０試合

＜１８＞山崎裕之（西武）３６歳８か月＝２１４０試合

＜１９＞山本浩二（広島）３７歳６か月＝１９４４試合

＜２０＞有藤道世（ロッテ）３８歳６か月＝１９４４試合

＜２１＞若松勉（ヤクルト）３８歳５か月＝１７５７試合

＜２２＞谷沢健一（中日）３８歳１か月＝１８３５試合

＜２３＞加藤英司（南海）３８歳１１か月＝１９３９試合

＜２４＞門田博光（南海）３９歳６か月＝１９８９試合

＜２５＞大島康徳（日本ハム）３９歳１０か月＝２２９０試合

＜２６＞新井宏昌（近鉄）４０歳２か月＝２０２７試合

＜２７＞落合博満（巨人）４１歳４か月＝１８４９試合

＜２８＞秋山幸二（ダイエー）３８歳４か月＝２０００試合

＜２９＞駒田徳広（横浜）３７歳１１か月＝２０５５試合

＜３０＞立浪和義（中日）３３歳１０か月＝１８７４試合

＜３１＞清原和博（巨人）３６歳９か月＝２１４１試合

＜３２＞古田敦也（ヤクルト）３９歳８か月＝１８８４試合

＜３３＞野村謙二郎（広島）３８歳９か月＝１８８０試合

＜３４＞石井琢朗（横浜）３５歳８か月＝１８３９試合

＜３５＞田中幸雄（日本ハム）３９歳５か月＝２２０５試合

＜３６＞前田智徳（広島）３６歳２か月＝１８９５試合

＜３７＞金本知憲（阪神）４０歳０か月＝１９１１試合

＜３８＞小笠原道大（巨人）３７歳６か月＝１７３６試合

＜３９＞稲葉篤紀（日本ハム）３９歳８か月＝１９７６試合

＜４０＞宮本慎也（ヤクルト）４１歳５か月＝１９７６試合

＜４１＞小久保裕紀（ソフトバンク）４０歳８か月＝１９９７試合

＜４２＞ラミレス（ＤｅＮＡ）３８歳６か月＝１６９５試合

＜４３＞中村紀洋（ＤｅＮＡ）３９歳９か月＝２１６２試合

＜４４＞谷繁元信（中日）４２歳４か月＝２８０３試合

＜４５＞和田一浩（中日）４２歳１１か月＝１９０３試合

＜４６＞松井稼頭央（楽天）３９歳９か月＝１７４２試合

＜４７＞新井貴浩（広島）３９歳２か月＝２１１２試合

＜４８＞荒木雅博（中日）３９歳８か月＝２１２５試合

＜４９＞阿部慎之助（巨人）３８歳４か月＝２０５６試合

＜５０＞鳥谷敬（阪神）３６歳２か月＝１９５６試合

＜５１＞内川聖一（ソフトバンク）３５歳９か月＝１８００試合

＜５２＞福浦和也（ロッテ）４２歳９か月＝２２３４試合

＜５３＞坂本勇人（巨人）３１歳１０か月＝１７８３試合