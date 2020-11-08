プロ野球２０００安打達成者一覧…第１号は「神様」川上哲治氏

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ヤクルト（８日・東京ドーム）
巨人の坂本勇人内野手（３１）が、プロ野球５３人目となる通算２０００安打を達成した。本拠地・東京ドームでの達成は、球団生え抜きでは初めて。３１歳１０か月での達成は、歴代２位の若さ。右打者に限れば最年少だ。
プロ１年目の０７年９月６日、中日戦（ナゴヤＤ）の延長１２回にプロ初安打を放ち、常に「チームの勝利のための一本を」と安打を積み重ねてきた。
◆プロ野球の２０００安打達成者一覧（ＭＬＢとの合算は除く）
＜１＞川上哲治（巨人）３６歳２か月＝１６４６試合
＜２＞山内一弘（阪神）３５歳５か月＝１９２２試合
＜３＞榎本喜八（東京）３１歳７か月＝１８３０試合
＜４＞野村克也（南海）３５歳３か月＝１９８３試合
＜５＞長嶋茂雄（巨人）３５歳３か月＝１７０８試合
＜６＞広瀬叔功（南海）３５歳１０か月＝１８９６試合
＜７＞張本勲（東映）３２歳２か月＝１７３３試合
＜８＞王貞治（巨人）３４歳２か月＝２０１９試合
＜９＞江藤慎一（太平洋）３７歳１０か月＝２００６試合
＜１０＞土井正博（クラウン）３３歳６か月＝１９５６試合
＜１１＞高木守道（中日）３６歳８か月＝１９９８試合
＜１２＞松原誠（大洋）３６歳３か月＝２０５５試合
＜１３＞柴田勲（巨人）３６歳５か月＝２１４３試合
＜１４＞大杉勝男（ヤクルト）３６歳４か月＝１９９７試合
＜１５＞藤田平（阪神）３５歳６か月＝１８７５試合
＜１６＞衣笠祥雄（広島）３６歳６か月＝２１０６試合
＜１７＞福本豊（阪急）３５歳９か月＝１７９０試合
＜１８＞山崎裕之（西武）３６歳８か月＝２１４０試合
＜１９＞山本浩二（広島）３７歳６か月＝１９４４試合
＜２０＞有藤道世（ロッテ）３８歳６か月＝１９４４試合
＜２１＞若松勉（ヤクルト）３８歳５か月＝１７５７試合
＜２２＞谷沢健一（中日）３８歳１か月＝１８３５試合
＜２３＞加藤英司（南海）３８歳１１か月＝１９３９試合
＜２４＞門田博光（南海）３９歳６か月＝１９８９試合
＜２５＞大島康徳（日本ハム）３９歳１０か月＝２２９０試合
＜２６＞新井宏昌（近鉄）４０歳２か月＝２０２７試合
＜２７＞落合博満（巨人）４１歳４か月＝１８４９試合
＜２８＞秋山幸二（ダイエー）３８歳４か月＝２０００試合
＜２９＞駒田徳広（横浜）３７歳１１か月＝２０５５試合
＜３０＞立浪和義（中日）３３歳１０か月＝１８７４試合
＜３１＞清原和博（巨人）３６歳９か月＝２１４１試合
＜３２＞古田敦也（ヤクルト）３９歳８か月＝１８８４試合
＜３３＞野村謙二郎（広島）３８歳９か月＝１８８０試合
＜３４＞石井琢朗（横浜）３５歳８か月＝１８３９試合
＜３５＞田中幸雄（日本ハム）３９歳５か月＝２２０５試合
＜３６＞前田智徳（広島）３６歳２か月＝１８９５試合
＜３７＞金本知憲（阪神）４０歳０か月＝１９１１試合
＜３８＞小笠原道大（巨人）３７歳６か月＝１７３６試合
＜３９＞稲葉篤紀（日本ハム）３９歳８か月＝１９７６試合
＜４０＞宮本慎也（ヤクルト）４１歳５か月＝１９７６試合
＜４１＞小久保裕紀（ソフトバンク）４０歳８か月＝１９９７試合
＜４２＞ラミレス（ＤｅＮＡ）３８歳６か月＝１６９５試合
＜４３＞中村紀洋（ＤｅＮＡ）３９歳９か月＝２１６２試合
＜４４＞谷繁元信（中日）４２歳４か月＝２８０３試合
＜４５＞和田一浩（中日）４２歳１１か月＝１９０３試合
＜４６＞松井稼頭央（楽天）３９歳９か月＝１７４２試合
＜４７＞新井貴浩（広島）３９歳２か月＝２１１２試合
＜４８＞荒木雅博（中日）３９歳８か月＝２１２５試合
＜４９＞阿部慎之助（巨人）３８歳４か月＝２０５６試合
＜５０＞鳥谷敬（阪神）３６歳２か月＝１９５６試合
＜５１＞内川聖一（ソフトバンク）３５歳９か月＝１８００試合
＜５２＞福浦和也（ロッテ）４２歳９か月＝２２３４試合
＜５３＞坂本勇人（巨人）３１歳１０か月＝１７８３試合