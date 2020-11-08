１１月７日の釣果速報（関東）

１１月７日の関東地方釣果と９日のこよみ
|月齢
|潮
|23.3
|小潮
|日出
|日入
|6.11
|16.39
|月出
|月入
|23.58
|13.11
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|12.33
|12.10
|12.37
|12.39
|13.09
|13.01
|22.59
|20.19
|22.46
|22.37
|23.34
|23.51
|干潮
|4.50
|3.38
|4.44
|4.43
|5.12
|5.10
|19.04
|17.52
|19.03
|19.04
|19.24
|19.23
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|マダラ
|1.2-9.8kg
|0-5
|マダラでメヌケも。ワラサはジギングでイナダ等多彩
|ワラサ
|3-4.3kg
|2-10
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|0.2-2.2kg
|1-10
|一つテンヤで狙う。食い順調。交じり多彩。５時集合
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|マダコ
|0.3-2.1kg
|13-43
|マダコは宇都宮市の大根田さんが４３杯。平均３０～３５杯
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 鹿島沖
大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|ヒラメ
|0.3-6.5kg
|3-16
|ヒラメは水深３０メートルで。大型交じり好調。ヒラマサ等も
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|ヒラメ
|0.3-5.8kg
|3-10
|ヒラメでイナダ、カンパチ等。午後鯛６日。水深２０メートル
|午後タイ
|0.3-2kg
|0-2
|船
| 茨城
波崎港
| 神栖沖
| 信栄丸
0479-44-1224
|ヒラメ
|0.5-2kg
|2-9
|水深３０メートルで食い順調。別船仕立てで１～８尾。良型も
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ヒラメ
|0.4-2.1kg
|4-11
|ヒラメは水深１５メートルで。マゴチ、イナダも。花ダイ船有
|ハナダイ
|-
|-
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|マダイ
|0.3-0.8kg
|1-8
|マダイはテンヤ。ハナダイはコマセでイサキ３～１０尾
|ハナダイ
|28-40cm
|3-5
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ヒラメ
|-
|-
|乗合はヒラメ釣り。水深３０メートル前後を狙い３キロ級が食う。イナダやマハタなど多彩
|船
| 外房
大原港
| 大原沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|ヒラメ
|0.6-2.8kg
|0-4
|同船。水深４０メートルで。風強く苦戦。フグ船、マダイ船有
|マハタ
|0.4-2kg
|0-4
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|サバ
|-
|-
|定休日。乗合はリレー。Ｆサビキでアジやサバ。後半はスルメ。希望で鬼カサゴも
|スルメ
|-
|-
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|-
|-
|定休日。リレー船は前半クロムツ、後半五目でハナダイやキントキなど多彩に食う
|船
| 南房
千田港
| 千田沖
白浜沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|イサキ
|22-34cm
|18-50
|イサキは午前。序盤に食う南西風強く希望で１０時まで
|夜クロムツ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|半日タイ
|-
|-
|南西風強く出船中止。集合５時１５分と１２時１５分。マダイは良型が食う。青物も好調
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|マハタ
|-
|-
|出船中止。イワシの泳がせ釣りでマハタやカサゴ、カンコなどが食う。５時半集合
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 館山湾
| 早川丸
0470-29-1095
|カワハギ
|16-25cm
|3-13
|水深１５～２５メートル。南西風強く底荒れで苦戦。別船４～１２
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|半日アジ
|-
|-
|出船せず。ともに水深２５～８０メートル。６時と１３時半出船。アジ船でマダイや甘ダイ等も
|半日タイ
|-
|-
|船
| 内房
富津港
| 猿島沖
富津南
| 浜新丸
0439-87-4967
|タチウオ
|70-106cm
|11-20
|タチウオは本牧沖迄の水深４０～６０メートルを狙う。フグ船有
|フグ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|臨休。乗合船は土日祝限定。要予約。水深２０メートル前後を狙い２０センチ級が食う。７時半出
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|半日アジ
|-
|-
|アジは午前と午後に出船。ライトタックルで狙う。各種リクエスト船にも出る
|船
| 金沢
八景
| 小柴沖
本牧沖
| 弁天屋
045-701-9061
|ＬＴアジ
|18-32cm
|12-73
|ハギ船１～１１尾。午前タチ２～１１尾。午後鯵０～５７尾
|タチウオ
|70-102cm
|0-31
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午後アジ
|23-36cm
|1-35
|午後アジ６日。７日午前アジ１０～３４尾。９、１０日臨休
|午前タチウオ
|61-112cm
|0-19
|船
| 三浦
長井港
| 長井沖
| 辰丸
046-856-2778
|アオリ
|-
|-
|出船中止。アオリ船は木～土ティップラン、日～水しゃくり釣りで。６時半出船
|船
| 葉山
あぶずり
| 城ケ島
葉山沖
| 長三朗丸
046-875-1800
|ヤリイカ
|17-38cm
|1-17
|槍は海悪く苦戦。ワラサでカンパチ等も。メジ０～２
|ワラサ
|2.4-4.7kg
|0-2
|船
| 逗子
小坪港
| 小坪沖
| 太郎丸
0467-22-7662
|イナダ
|38-50cm
|3-12
|水深３０～４０メートルを落とし込みで。マハタ、平ソウダ等も
|船
| 湘南
腰越港
| 腰越沖
江の島
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|マダイ
|-
|-
|マダイに出るが型見ず。イナダやカイワリ、ワラサ等が食う。南西の風強く１２時迄
|アマダイ
|-
|-
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|イナダ
|40-66cm
|11-27
|アマダイ２３～３４センチ０～７尾ヤリイカ船有。１０日定休日
|カワハギ
|15-26cm
|0-8
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|マダイ
|0.4-1.2kg
|0-2
|マダイでイナダ好調、鯵もイナダ船３４～４２センチ１～３０尾
|アマダイ
|16-35cm
|0-5
|船
| 小田原
早川港
| 南沖
小田原
| 平安丸
0465-22-0676
|ヤリイカ
|22-35cm
|4-9
|キハダ船は型見ず。９、１１日にも出船。マダイ船あり
|イナダ
|38-62cm
|0-10
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|ヤリイカ
|25-40cm
|5-10
|南沖までを狙う。潮速く数伸びず。スルメも数交じる
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代南
網代沖
| 森竜丸
0557-68-1477
|カンパチ
|-
|-
|カンパチはルアー船や泳がせで狙う。半日の楽らくＦ船や泳がせ五目船にも出る
|沖メバル
|-
|-
|船
| 東伊豆
伊東港
| 伊東沖
| はるひら丸
0557-37-4250
|カワハギ
|-
|-
|仕立船中心で出る。手石島周りや川奈沖迄を狙う。２０センチ超の大型主体で数釣り期待
|船
| 南伊豆
須崎港
| 銭洲
| ほうえい丸
0558-22-1047
|カンパチ
|3.2-11kg
|0-5
|同船。カンパチは泳がせでウメイロも。キンメ船あり
|シマアジ
|1.5-2.1kg
|0-3
|船
| 沼津
古宇港
| 長根
古宇沖
| 吉田丸
055-942-2565
|半日タイ
|-
|-
|半日タイ船は午前と午後に出船する。イナダ等も交じる。夜釣りのタチウオ船あり
|夜タチウオ
|-
|-
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|イナダ
|50cm
|1
|同所カマス０～５尾。黒鯛は白灯７尾。新堤夜通し鯵１０～４０尾
|カサゴ
|15-25cm
|23
|湖
| 埼玉
円良田湖
| 桟橋
| 円良田湖
048-581-8511
|ワカサギ
|5-11cm
|402
|ワカサギは桐生市の下山さんが梨の木桟橋のタナ４～５メートル狙う
|ヘラブナ
|25-35cm
|7
|湖
| 神奈川
相模湖
| 洞門下
| 小川亭
042-684-2011
|ワカサギ
|6-13cm
|386
|小平市の千葉さんがタナ９～１０メートルを赤虫で。同所で３５０尾の人も
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 箱根園
| おおば
0460-84-8984
|ヒメマス
|24-30cm
|15
|ヒメマスはトローリングで狙った。ワカサギは紅サシ餌で釣る
|ワカサギ
|6-12cm
|205
|湖
| 山梨
山中湖
| 桂川沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|2-12cm
|614
|ソーラードーム船。名古屋市の伊藤さんが水深１２メートルを紅サシで
|湖
| 山梨
西湖
| 浅原沖
鵜の木
| 山路
0555-82-2945
|ヒメマス
|20-23cm
|20
|姫マスはタナ１５～１７メートルをイクラ餌で。ワカサギは８メートルの底釣り
|ワカサギ
|9-13cm
|150
|湖
| 山梨
精進湖
| 赤池
| 赤池
0555-87-2351
|ワカサギ
|5-10cm
|575
|市川市の河野さんが黒岩ロープの水深６メートルを紅サシ餌で底釣り
|湖
| 群馬
三名湖
| ロープ
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|-
|-
|三名クラブの北爪さん３８・４キロ。水神ロープを３メートル竿タナ１メートルの宙。力玉セット
|湖
| 群馬
鮎川湖
| ロープ
東桟橋
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ワカサギ
|6-11cm
|339
|ワカサギは伊勢崎市の永井さんがＢロープで。桟橋では２７０尾
|ヘラブナ
|26-39cm
|110
|湖
| 群馬
榛名湖
| ゆうすげ前
| 榛名湖
027-374-9217
|ワカサギ
|6-12cm
|632
|前橋市の貝瀬さんが水深８メートルをサシ餌で底釣り。少ない人２５尾
|池
| 野田
幸手園
| 桟橋
| 幸手園
04-7127-2300
|ヘラブナ
|-
|-
|チームナツメ(1)國府田広３８キロ１号アカシア桟橋２．７メートル竿いっぱい(2)国府田千２７(3)杉野
|池
| 山梨
鹿留
| 鹿留湖
パイン
| 鹿留
|ニジマス
|20-25cm
|25
|虹鱒は横浜市の福田さんがバイブレーションで。河川山女３尾
|ロックトラウト
|45-50cm
|6