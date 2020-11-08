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１１月７日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１１月７日の関東地方釣果と９日のこよみ

１１月９日のこよみ
月齢
23.3 小潮
日出 日入
6.11 16.39
月出 月入
23.58 13.11
１１月９日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 12.33 12.10 12.37 12.39 13.09 13.01
22.59 20.19 22.46 22.37 23.34 23.51
干潮 4.50 3.38 4.44 4.43 5.12 5.10
19.04 17.52 19.03 19.04 19.24 19.23
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		マダラ 1.2-9.8kg 0-5 マダラでメヌケも。ワラサはジギングでイナダ等多彩
ワラサ 3-4.3kg 2-10
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.2-2.2kg 1-10 一つテンヤで狙う。食い順調。交じり多彩。５時集合
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		マダコ 0.3-2.1kg 13-43 マダコは宇都宮市の大根田さんが４３杯。平均３０～３５杯
マダイ - -
茨城
大洗港 		鹿島沖
大洗沖 		昭栄丸
029-267-5396 		ヒラメ 0.3-6.5kg 3-16 ヒラメは水深３０メートルで。大型交じり好調。ヒラマサ等も
マダイ - -
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		ヒラメ 0.3-5.8kg 3-10 ヒラメでイナダ、カンパチ等。午後鯛６日。水深２０メートル
午後タイ 0.3-2kg 0-2
茨城
波崎港 		神栖沖
信栄丸
0479-44-1224 		ヒラメ 0.5-2kg 2-9 水深３０メートルで食い順調。別船仕立てで１～８尾。良型も
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ヒラメ 0.4-2.1kg 4-11 ヒラメは水深１５メートルで。マゴチ、イナダも。花ダイ船有
ハナダイ - -
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		マダイ 0.3-0.8kg 1-8 マダイはテンヤ。ハナダイはコマセでイサキ３～１０尾
ハナダイ 28-40cm 3-5
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ヒラメ - - 　乗合はヒラメ釣り。水深３０メートル前後を狙い３キロ級が食う。イナダやマハタなど多彩
外房
大原港 		大原沖
松栄丸
0470-62-0571 		ヒラメ 0.6-2.8kg 0-4 同船。水深４０メートルで。風強く苦戦。フグ船、マダイ船有
マハタ 0.4-2kg 0-4
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		サバ - - 　定休日。乗合はリレー。Ｆサビキでアジやサバ。後半はスルメ。希望で鬼カサゴも
スルメ - -
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ - - 　定休日。リレー船は前半クロムツ、後半五目でハナダイやキントキなど多彩に食う
南房
千田港 		千田沖
白浜沖 		三喜丸
0470-43-8293 		イサキ 22-34cm 18-50 イサキは午前。序盤に食う南西風強く希望で１０時まで
夜クロムツ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		半日タイ - - 　南西風強く出船中止。集合５時１５分と１２時１５分。マダイは良型が食う。青物も好調
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		マハタ - - 　出船中止。イワシの泳がせ釣りでマハタやカサゴ、カンコなどが食う。５時半集合
洲崎
栄ノ浦 		館山湾
早川丸
0470-29-1095 		カワハギ 16-25cm 3-13 水深１５～２５メートル。南西風強く底荒れで苦戦。別船４～１２
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		半日アジ - - 　出船せず。ともに水深２５～８０メートル。６時と１３時半出船。アジ船でマダイや甘ダイ等も
半日タイ - -
内房
富津港 		猿島沖
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		タチウオ 70-106cm 11-20 タチウオは本牧沖迄の水深４０～６０メートルを狙う。フグ船有
フグ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　臨休。乗合船は土日祝限定。要予約。水深２０メートル前後を狙い２０センチ級が食う。７時半出
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　アジは午前と午後に出船。ライトタックルで狙う。各種リクエスト船にも出る
金沢
八景 		小柴沖
本牧沖 		弁天屋
045-701-9061 		ＬＴアジ 18-32cm 12-73 ハギ船１～１１尾。午前タチ２～１１尾。午後鯵０～５７尾
タチウオ 70-102cm 0-31
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午後アジ 23-36cm 1-35 午後アジ６日。７日午前アジ１０～３４尾。９、１０日臨休
午前タチウオ 61-112cm 0-19
三浦
長井港 		長井沖
辰丸
046-856-2778 		アオリ - - 　出船中止。アオリ船は木～土ティップラン、日～水しゃくり釣りで。６時半出船
葉山
あぶずり 		城ケ島
葉山沖 		長三朗丸
046-875-1800 		ヤリイカ 17-38cm 1-17 槍は海悪く苦戦。ワラサでカンパチ等も。メジ０～２
ワラサ 2.4-4.7kg 0-2
逗子
小坪港 		小坪沖
太郎丸
0467-22-7662 		イナダ 38-50cm 3-12 水深３０～４０メートルを落とし込みで。マハタ、平ソウダ等も
湘南
腰越港 		腰越沖
江の島 		孝太郎丸
0467-31-1344 		マダイ - - 　マダイに出るが型見ず。イナダやカイワリ、ワラサ等が食う。南西の風強く１２時迄
アマダイ - -
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		イナダ 40-66cm 11-27 アマダイ２３～３４センチ０～７尾ヤリイカ船有。１０日定休日
カワハギ 15-26cm 0-8
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		マダイ 0.4-1.2kg 0-2 マダイでイナダ好調、鯵もイナダ船３４～４２センチ１～３０尾
アマダイ 16-35cm 0-5
小田原
早川港 		南沖
小田原 		平安丸
0465-22-0676 		ヤリイカ 22-35cm 4-9 キハダ船は型見ず。９、１１日にも出船。マダイ船あり
イナダ 38-62cm 0-10
西湘
真鶴港 		真鶴沖
誠いち丸
0465-68-2432 		ヤリイカ 25-40cm 5-10 南沖までを狙う。潮速く数伸びず。スルメも数交じる
東伊豆
網代港 		網代南
網代沖 		森竜丸
0557-68-1477 		カンパチ - - 　カンパチはルアー船や泳がせで狙う。半日の楽らくＦ船や泳がせ五目船にも出る
沖メバル - -
東伊豆
伊東港 		伊東沖
はるひら丸
0557-37-4250 		カワハギ - - 　仕立船中心で出る。手石島周りや川奈沖迄を狙う。２０センチ超の大型主体で数釣り期待
南伊豆
須崎港 		銭洲
ほうえい丸
0558-22-1047 		カンパチ 3.2-11kg 0-5 同船。カンパチは泳がせでウメイロも。キンメ船あり
シマアジ 1.5-2.1kg 0-3
沼津
古宇港 		長根
古宇沖 		吉田丸
055-942-2565 		半日タイ - - 　半日タイ船は午前と午後に出船する。イナダ等も交じる。夜釣りのタチウオ船あり
夜タチウオ - -
横浜
山下橋 		川崎堤
山本釣船店
045-622-0997 		イナダ 50cm 1 同所カマス０～５尾。黒鯛は白灯７尾。新堤夜通し鯵１０～４０尾
カサゴ 15-25cm 23
埼玉
円良田湖 		桟橋
円良田湖
048-581-8511 		ワカサギ 5-11cm 402 ワカサギは桐生市の下山さんが梨の木桟橋のタナ４～５メートル狙う
ヘラブナ 25-35cm 7
神奈川
相模湖 		洞門下
小川亭
042-684-2011 		ワカサギ 6-13cm 386 小平市の千葉さんがタナ９～１０メートルを赤虫で。同所で３５０尾の人も
箱根
芦ノ湖 		箱根園
おおば
0460-84-8984 		ヒメマス 24-30cm 15 ヒメマスはトローリングで狙った。ワカサギは紅サシ餌で釣る
ワカサギ 6-12cm 205
山梨
山中湖 		桂川沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ 2-12cm 614 ソーラードーム船。名古屋市の伊藤さんが水深１２メートルを紅サシで
山梨
西湖 		浅原沖
鵜の木 		山路
0555-82-2945 		ヒメマス 20-23cm 20 姫マスはタナ１５～１７メートルをイクラ餌で。ワカサギは８メートルの底釣り
ワカサギ 9-13cm 150
山梨
精進湖 		赤池
赤池
0555-87-2351 		ワカサギ 5-10cm 575 市川市の河野さんが黒岩ロープの水深６メートルを紅サシ餌で底釣り
群馬
三名湖 		ロープ
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ - - 　三名クラブの北爪さん３８・４キロ。水神ロープを３メートル竿タナ１メートルの宙。力玉セット
群馬
鮎川湖 		ロープ
東桟橋 		鮎川湖
0274-22-0899 		ワカサギ 6-11cm 339 ワカサギは伊勢崎市の永井さんがＢロープで。桟橋では２７０尾
ヘラブナ 26-39cm 110
群馬
榛名湖 		ゆうすげ前
榛名湖
027-374-9217 		ワカサギ 6-12cm 632 前橋市の貝瀬さんが水深８メートルをサシ餌で底釣り。少ない人２５尾
野田
幸手園 		桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ - - 　チームナツメ(1)國府田広３８キロ１号アカシア桟橋２．７メートル竿いっぱい(2)国府田千２７(3)杉野
山梨
鹿留 		鹿留湖
パイン 		鹿留
ニジマス 20-25cm 25 虹鱒は横浜市の福田さんがバイブレーションで。河川山女３尾
ロックトラウト 45-50cm 6

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