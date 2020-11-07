注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 マスターズ 芸能 競馬 サッカー スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク
 
 

１１月６日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

１１月８日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
22.3 小潮 6.25 16.58 23.12 12.47

１１月８日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 15.54 16.20 11.55 11.51 5.20 13.13
- - 22.04 21.34 - 23.49
干潮 6.06 5.24 4.19 4.08 14.14 5.34
- - 17.33 17.18 - 19.15
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		マダイ 26～48 9～27 名古屋市の鈴川道男氏４人　餌海の生きエビ
メジロ 63～67 2
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		マダイ 21～57 1～7 多気町の高山氏４人　マアジ３３～４２センチなども
カイワリ 18～32 0～5
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		メジロ 60～77 4 茨木市の豊嶋氏　ハリス１２号　胴突き４本バリ
マハタ 81 1
兵庫 明石港
神戸沖 		名田屋
078・912局7211 		タチウオ 70～110 45 神戸の中山氏　タチウオテンヤ５０号　イワシ
兵庫 明石港
沖　合 		第二名田屋
078・912局7211 		アオリイカ 20～30 5 神戸市の澤下氏　アオリ重量０．７～１キロ　エギ　
ハリイカ 15～20 10
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		アジ - - アジ・サバ中心にハマチやイサギにレンコ・チダイなど五目釣り楽しめる
サバ - -
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		サバ 40～50 34 甲賀市の奥田氏５人　イサギ他　天秤仕掛け
マダイ 32～55 4
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		マサバ 43～47 18 京都市の宮東氏３人　ヒラマサ６８センチ　胴突き
ハマチ 44～46 7
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		メジロ 67～73 6 ５日の一日便　他マダイやオキメバルなども
福井 音海
沖合動力ボート 		ウミック
0770・76局1444 		アオリイカ 15～27 35 門真市の石原氏２人　ティップラン　水上氏３人１５匹
鳴門 堂ノ浦
１３号ヤカタ 		細川渡船
088・688局0401 		サヨリ 23～28 50 明石市の守田氏　４メートル　ハリス１号　袖５号　Ｂ　サシアミ
三重 大崎
間崎イカダ 		大崎筏釣センター
0599・52局1619 		アジ 25～34 89 名古屋市の津田氏２人　サビキ仕掛け　餌オキアミ　
福井
松ケ崎イカダ他 		はとう渡船
0770・52局4345 		マアジ - - サビキで良型マアジ、エギでアオリイカ楽しめる　ルアーでサゴシなども
アオリイカ - -
京都 久美浜
六本裏カセ 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ 31～38 5 丹波市の石田氏　ハリス１・７５号チヌ４号　餌アケミ丸貝他
チヌ 22～27 6
兵庫 尼崎魚つり公園
釣台内向中央 		公園事務所
06・6417局3000 		スズキ 63 1 豊中市の小林氏　ハリス２．５号　グレ５号　２．５ヒロ　餌シラサ
ハネ 47～49 3
神戸 平磯海づり公園
８番テント東寄 		公園事務所
078・753局3973 		メバル 28.8 1 神戸市の岸本氏　５メートル　ハリス２号　チヌ３号　シラサエビ
大阪 水無瀬川
１３　番 		尺代漁協組
075・961局6500 		アマゴ 18～22 35 大阪市の尾崎房喜代氏　ハリス０．２号　アマゴ４号　イクラ他
西池
３８　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 42.4以下 35 堺市の佐々木氏　２．４メートル　スレ４号　トントン　５日
八尾 中セ池
東中桟橋中央東向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 40.5以下 53 東大阪市の山口氏　３メートル　スレ４号　大助５枚　４日
大東 阪奈園
２号池中桟橋北向 		阪奈園
072・869局0015 		ヘラブナ 36以下 38 奈良市の浅田氏　３．３メートル　ハリス０．４号　スレ３号　大助４枚

【関連ニュース】

ライフ

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請