１１月６日の釣果速報（関西）

釣果
１１月８日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|22.3
|小潮
|6.25
|16.58
|23.12
|12.47
１１月８日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|15.54
|16.20
|11.55
|11.51
|5.20
|13.13
|-
|-
|22.04
|21.34
|-
|23.49
|干潮
|6.06
|5.24
|4.19
|4.08
|14.14
|5.34
|-
|-
|17.33
|17.18
|-
|19.15
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|マダイ
|26～48
|9～27
|名古屋市の鈴川道男氏４人 餌海の生きエビ
|メジロ
|63～67
|2
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|マダイ
|21～57
|1～7
|多気町の高山氏４人 マアジ３３～４２センチなども
|カイワリ
|18～32
|0～5
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|メジロ
|60～77
|4
|茨木市の豊嶋氏 ハリス１２号 胴突き４本バリ
|マハタ
|81
|1
|沖
|兵庫
| 明石港
神戸沖
| 名田屋
078・912局7211
|タチウオ
|70～110
|45
|神戸の中山氏 タチウオテンヤ５０号 イワシ
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 第二名田屋
078・912局7211
|アオリイカ
|20～30
|5
|神戸市の澤下氏 アオリ重量０．７～１キロ エギ
|ハリイカ
|15～20
|10
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|アジ
|-
|-
|アジ・サバ中心にハマチやイサギにレンコ・チダイなど五目釣り楽しめる
|サバ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|サバ
|40～50
|34
|甲賀市の奥田氏５人 イサギ他 天秤仕掛け
|マダイ
|32～55
|4
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|マサバ
|43～47
|18
|京都市の宮東氏３人 ヒラマサ６８センチ 胴突き
|ハマチ
|44～46
|7
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|メジロ
|67～73
|6
|５日の一日便 他マダイやオキメバルなども
|船
|福井
| 音海
沖合動力ボート
| ウミック
0770・76局1444
|アオリイカ
|15～27
|35
|門真市の石原氏２人 ティップラン 水上氏３人１５匹
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
１３号ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|サヨリ
|23～28
|50
|明石市の守田氏 ４メートル ハリス１号 袖５号 Ｂ サシアミ
|カ
|三重
| 大崎
間崎イカダ
| 大崎筏釣センター
0599・52局1619
|アジ
|25～34
|89
|名古屋市の津田氏２人 サビキ仕掛け 餌オキアミ
|カ
|福井
| 泊
松ケ崎イカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|マアジ
|-
|-
|サビキで良型マアジ、エギでアオリイカ楽しめる ルアーでサゴシなども
|アオリイカ
|-
|-
|カ
|京都
| 久美浜
六本裏カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|31～38
|5
|丹波市の石田氏 ハリス１・７５号チヌ４号 餌アケミ丸貝他
|チヌ
|22～27
|6
|波
|兵庫
| 尼崎魚つり公園
釣台内向中央
| 公園事務所
06・6417局3000
|スズキ
|63
|1
|豊中市の小林氏 ハリス２．５号 グレ５号 ２．５ヒロ 餌シラサ
|ハネ
|47～49
|3
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
８番テント東寄
| 公園事務所
078・753局3973
|メバル
|28.8
|1
|神戸市の岸本氏 ５メートル ハリス２号 チヌ３号 シラサエビ
|渓
|大阪
| 水無瀬川
１３ 番
| 尺代漁協組
075・961局6500
|アマゴ
|18～22
|35
|大阪市の尾崎房喜代氏 ハリス０．２号 アマゴ４号 イクラ他
|池
|堺
| 西池
３８ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|42.4以下
|35
|堺市の佐々木氏 ２．４メートル スレ４号 トントン ５日
|池
|八尾
| 中セ池
東中桟橋中央東向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|40.5以下
|53
|東大阪市の山口氏 ３メートル スレ４号 大助５枚 ４日
|池
|大東
| 阪奈園
２号池中桟橋北向
| 阪奈園
072・869局0015
|ヘラブナ
|36以下
|38
|奈良市の浅田氏 ３．３メートル ハリス０．４号 スレ３号 大助４枚