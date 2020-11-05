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【６日の予告先発】中日・吉見一起ＶＳヤクルト・高橋奎二ほか

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
現役引退の記者会見をする中日の吉見一起投手
現役引退の記者会見をする中日の吉見一起投手

　【セ・リーグ】

　◆中日・吉見一起―ヤクルト・高橋奎二（１８時・ナゴヤドーム）２２

　【パ・リーグ】

　◆楽天・岸孝之―西武・浜屋将太（１８時・楽天生命パーク）

　◆オリックス・宮城大弥―日本ハム・河野竜生

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