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【６日の予告先発】中日・吉見一起ＶＳヤクルト・高橋奎二ほか
2020年11月5日 22時0分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
現役引退の記者会見をする中日の吉見一起投手
【セ・リーグ】
◆中日・吉見一起―ヤクルト・高橋奎二（１８時・ナゴヤドーム）２２
【パ・リーグ】
◆楽天・岸孝之―西武・浜屋将太（１８時・楽天生命パーク）
◆オリックス・宮城大弥―日本ハム・河野竜生
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