【巨人】リクエスト成功で一度はサヨナラ阻止するも…写真で振り返る広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦 広島５ｘ―４巨人＝延長１０回＝（５日・マツダ）
巨人・坂本がプロ野球史上５３人目の通算２０００安打まで残り２本とした。２点を追う６回無死一塁で広島・藪田の内角寄り直球を左中間席に運んだ。１３試合ぶりの一発は同点の１８号２ラン。大記録達成へ勢いを付け、７日からの本拠地・東京Ｄでのヤクルト２連戦で決める。
◇１回（両軍０）
【巨】松原中前安打、吉川尚右飛、坂本の投ゴロで松原二進、岡本三振
◇２回（巨０、広１）
【巨】丸三振、中島遊ゴロ、大城二ゴロ
◇３回（巨０、広１）
【巨】ウィーラー四球、サンチェスの捕前バントでウィーラー二進、松原の二ゴロでウィーラー三進、吉川尚一ゴロ
◇４回（両軍０）
【巨】坂本四球、岡本三振、丸中飛、中島の左前安打で坂本二進、大城三振
【広】西川三振、会沢四球、松山遊飛、堂林の中前安打で会沢一挙三進、羽月三振
◇５回（両軍０）
【巨】ウィーラー中飛、サンチェス、松原ともに三振
◇６回（巨２、広０）
【広】（投手桜井）鈴木誠二飛、西川二ゴロ、会沢三振
◇７回（巨２、広０）
【広】（投手大江、一塁ウィーラー、左翼陽岱鋼、中堅重信）松山二ゴロ、堂林三振、羽月の代打上本死球、塹江の代打ピレラ三邪飛
◇８回（巨０、広２）
【巨】（投手島内、二塁上本）大城二ゴロ、ウィーラー二飛、陽岱鋼右前安打、松原三振
【巨】（投手フランスア）吉川尚一邪飛、坂本四球（代走増田大）、岡本のとき増田大二盗失敗、岡本三振
【広】（投手田中豊、遊撃増田大）堂林右飛、上本の代打大盛、フランスアの代打坂倉ともに三振
◇１０回（巨０、広１Ｘ）
【巨】（投手ケムナ、二塁三好）重信左前安打、田中豊の代打若林遊ゴロ併殺打、炭谷遊ゴロ
【広】（投手田口、一塁若林、三塁湯浅）長野右前安打（代走曽根）、田中広のバント投飛で田口が一塁悪送球し曽根二進、鈴木誠申告敬遠、西川の右前安打で曽根一挙本塁狙うもタッチアウト、鈴木誠二進、（捕手岸田）会沢申告敬遠で満塁（二塁走者西川に代走野間、一塁走会沢に代走菊池涼）、松山の中前安打で鈴木誠生還サヨナラ