【巨人】リクエスト成功で一度はサヨナラ阻止するも…写真で振り返る広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦 広島５ｘ―４巨人＝延長１０回＝（５日・マツダ）

巨人・坂本がプロ野球史上５３人目の通算２０００安打まで残り２本とした。２点を追う６回無死一塁で広島・藪田の内角寄り直球を左中間席に運んだ。１３試合ぶりの一発は同点の１８号２ラン。大記録達成へ勢いを付け、７日からの本拠地・東京Ｄでのヤクルト２連戦で決める。

◇１回（両軍０）

【巨】松原中前安打、吉川尚右飛、坂本の投ゴロで松原二進、岡本三振

【広】長野中飛、田中広三振、鈴木誠一邪飛 先発したサンチェス

◇２回（巨０、広１）

【巨】丸三振、中島遊ゴロ、大城二ゴロ

◇３回（巨０、広１）

【巨】ウィーラー四球、サンチェスの捕前バントでウィーラー二進、松原の二ゴロでウィーラー三進、吉川尚一ゴロ

◇４回（両軍０）

【巨】坂本四球、岡本三振、丸中飛、中島の左前安打で坂本二進、大城三振

【広】西川三振、会沢四球、松山遊飛、堂林の中前安打で会沢一挙三進、羽月三振

◇５回（両軍０）

【巨】ウィーラー中飛、サンチェス、松原ともに三振

◇６回（巨２、広０）

【巨】吉川尚右前安打、坂本左中間１８号２ラン、岡本四球、丸の右前安打で岡本一挙三進、中島右飛、（投手中村恭）大城四球で満塁、（投手中田）ウィーラー三振、サンチェスの代打田中俊二ゴロ ６回無死

【広】（投手桜井）鈴木誠二飛、西川二ゴロ、会沢三振

◇７回（巨２、広０）

【広】（投手大江、一塁ウィーラー、左翼陽岱鋼、中堅重信）松山二ゴロ、堂林三振、羽月の代打上本死球、塹江の代打ピレラ三邪飛

◇８回（巨０、広２）

【巨】（投手島内、二塁上本）大城二ゴロ、ウィーラー二飛、陽岱鋼右前安打、松原三振

【広】（投手高梨、捕手炭谷）長野中飛、田中広四球、鈴木誠四球で田中広二進、西川死球で満塁、会沢の左前安打で田中広、鈴木誠ともに生還、西川二進、松山投ゴロ併殺打 ８回に登板し２失点を喫した高梨雄平

【巨】（投手フランスア）吉川尚一邪飛、坂本四球（代走増田大）、岡本のとき増田大二盗失敗、岡本三振

【広】（投手田中豊、遊撃増田大）堂林右飛、上本の代打大盛、フランスアの代打坂倉ともに三振

◇１０回（巨０、広１Ｘ）