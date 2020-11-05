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【巨人】リクエスト成功で一度はサヨナラ阻止するも…写真で振り返る広島戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
延長１０回２死満塁、松山竜平にサヨナラ打を許し、立ち尽くす田口麗斗
延長１０回２死満塁、松山竜平にサヨナラ打を許し、立ち尽くす田口麗斗

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦　広島５ｘ―４巨人＝延長１０回＝（５日・マツダ）

　　巨人・坂本がプロ野球史上５３人目の通算２０００安打まで残り２本とした。２点を追う６回無死一塁で広島・藪田の内角寄り直球を左中間席に運んだ。１３試合ぶりの一発は同点の１８号２ラン。大記録達成へ勢いを付け、７日からの本拠地・東京Ｄでのヤクルト２連戦で決める。

　◇１回（両軍０）

　【巨】松原中前安打、吉川尚右飛、坂本の投ゴロで松原二進、岡本三振

　【広】長野中飛、田中広三振、鈴木誠一邪飛

  • 先発したサンチェス

    先発したサンチェス

　◇２回（巨０、広１）

　【巨】丸三振、中島遊ゴロ、大城二ゴロ

　【広】西川左中間二塁打、会沢の遊ゴロで西川三進、松山の中犠飛で西川生還、堂林右飛

  • ２回１死三塁、松山竜平に先制中犠飛を打たれた先発のサンチェス

    ２回１死三塁、松山竜平に先制中犠飛を打たれた先発のサンチェス

　◇３回（巨０、広１）

　【巨】ウィーラー四球、サンチェスの捕前バントでウィーラー二進、松原の二ゴロでウィーラー三進、吉川尚一ゴロ

　【広】羽月三飛、薮田三振、長野左中間１０号本塁打、田中広四球、鈴木誠の遊ゴロで田中広二封

  • ３回２死、長野久義（後方）に左中間へソロ本塁打を許すサンチェス

    ３回２死、長野久義（後方）に左中間へソロ本塁打を許すサンチェス

　◇４回（両軍０）

　【巨】坂本四球、岡本三振、丸中飛、中島の左前安打で坂本二進、大城三振

　【広】西川三振、会沢四球、松山遊飛、堂林の中前安打で会沢一挙三進、羽月三振

　◇５回（両軍０）

　【巨】ウィーラー中飛、サンチェス、松原ともに三振

　【広】薮田投ゴロ、長野遊ゴロ、田中広遊飛

  • ５回の守備を終え、ベンチに戻る坂本

    ５回の守備を終え、ベンチに戻る坂本

　◇６回（巨２、広０）

　【巨】吉川尚右前安打、坂本左中間１８号２ラン、岡本四球、丸の右前安打で岡本一挙三進、中島右飛、（投手中村恭）大城四球で満塁、（投手中田）ウィーラー三振、サンチェスの代打田中俊二ゴロ

  • ６回無死

    ６回無死

　【広】（投手桜井）鈴木誠二飛、西川二ゴロ、会沢三振

　◇７回（巨２、広０）

　【巨】（投手塹江）松原三振、吉川尚遊ゴロ、坂本四球、岡本の右中間二塁打で坂本一挙生還丸の左前安打で岡本一挙生還（代走重信）、中島三振

  • ７回２死２塁、丸が適時打を放つ

    ７回２死２塁、丸が適時打を放つ

　【広】（投手大江、一塁ウィーラー、左翼陽岱鋼、中堅重信）松山二ゴロ、堂林三振、羽月の代打上本死球、塹江の代打ピレラ三邪飛

　◇８回（巨０、広２）

　【巨】（投手島内、二塁上本）大城二ゴロ、ウィーラー二飛、陽岱鋼右前安打、松原三振

　【広】（投手高梨、捕手炭谷）長野中飛、田中広四球、鈴木誠四球で田中広二進、西川死球で満塁、会沢の左前安打で田中広、鈴木誠ともに生還、西川二進、松山投ゴロ併殺打

  • ８回に登板し２失点を喫した高梨雄平

    ８回に登板し２失点を喫した高梨雄平

　◇９回（両軍０）

  • ９回１死一塁、一塁走者・増田大輝が盗塁失敗

    ９回１死一塁、一塁走者・増田大輝が盗塁失敗

　【巨】（投手フランスア）吉川尚一邪飛、坂本四球（代走増田大）、岡本のとき増田大二盗失敗、岡本三振

　【広】（投手田中豊、遊撃増田大）堂林右飛、上本の代打大盛、フランスアの代打坂倉ともに三振

　◇１０回（巨０、広１Ｘ）

　【巨】（投手ケムナ、二塁三好）重信左前安打、田中豊の代打若林遊ゴロ併殺打、炭谷遊ゴロ

　【広】（投手田口、一塁若林、三塁湯浅）長野右前安打（代走曽根）、田中広のバント投飛で田口が一塁悪送球し曽根二進、鈴木誠申告敬遠、西川の右前安打で曽根一挙本塁狙うもタッチアウト、鈴木誠二進、（捕手岸田）会沢申告敬遠で満塁（二塁走者西川に代走野間、一塁走会沢に代走菊池涼）、松山の中前安打で鈴木誠生還サヨナラ

  • １０回１死一、二塁、西川龍馬の右前打で本塁アウトになる代走の曽根海成

    １０回１死一、二塁、西川龍馬の右前打で本塁アウトになる代走の曽根海成

試合詳細
延長１０回２死満塁、松山竜平にサヨナラ打を許し、立ち尽くす田口麗斗
先発したサンチェス
２回１死三塁、松山竜平に先制中犠飛を打たれた先発のサンチェス
３回２死、長野久義（後方）に左中間へソロ本塁打を許すサンチェス
５回の守備を終え、ベンチに戻る坂本
６回無死
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