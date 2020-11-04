【巨人】長野久義に９号ソロ＆適時打浴びた…写真で振り返る広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島５―１巨人（４日・マツダスタジアム）

巨人は先発の高橋が５回５安打１失点と粘投したものの、援護がなく今季２勝目を逃した。打線は５点差の９回に１点を返すのがやっとで、広島・遠藤に散発４安打で完投を許した。

通算２０００安打まであと３本に迫っている坂本は４打数無安打に終わった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【広】長野四球、田中広のとき長野二盗、田中広の中飛で長野三進、鈴木誠三振、西川四球、会沢のとき暴投で西川二進、会沢三振

◆２回（両軍０）

◆３回（両軍０）

【巨】高橋三振、松原左前安打、重信の二ゴロで松原二進、坂本二飛

【広】長野四球、田中広の右飛で長野飛び出し併殺、鈴木誠右前安打、西川右飛

◆４回（両軍０）

【巨】岡本左飛、丸中飛、陽岱鋼右飛

【広】会沢中前安打、堂林三振、ピレラ二飛、菊池涼の三ゴロで会沢二封

◆５回（巨０、広１）

【巨】吉川尚三振、岸田、高橋ともに遊ゴロ

◆６回（両軍０）

【広】（投手ディプラン、左翼若林）堂林三ゴロ、ピレラ左前安打、菊池涼の右前安打でピレラ一挙三進、遠藤バント投ゴロ併殺打

◆７回（巨０、広２）

【巨】丸一ゴロ、陽岱鋼中飛、吉川尚左飛

◆８回（巨０、広２）

【巨】（中堅大盛）岸田の代打田中俊中飛、若林遊ゴロ、松原中飛