【巨人】長野久義に９号ソロ＆適時打浴びた…写真で振り返る広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島５―１巨人（４日・マツダスタジアム）
巨人は先発の高橋が５回５安打１失点と粘投したものの、援護がなく今季２勝目を逃した。打線は５点差の９回に１点を返すのがやっとで、広島・遠藤に散発４安打で完投を許した。
通算２０００安打まであと３本に迫っている坂本は４打数無安打に終わった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【広】長野四球、田中広のとき長野二盗、田中広の中飛で長野三進、鈴木誠三振、西川四球、会沢のとき暴投で西川二進、会沢三振
◆２回（両軍０）
◆３回（両軍０）
【巨】高橋三振、松原左前安打、重信の二ゴロで松原二進、坂本二飛
【広】長野四球、田中広の右飛で長野飛び出し併殺、鈴木誠右前安打、西川右飛
◆４回（両軍０）
【巨】岡本左飛、丸中飛、陽岱鋼右飛
【広】会沢中前安打、堂林三振、ピレラ二飛、菊池涼の三ゴロで会沢二封
◆５回（巨０、広１）
【巨】吉川尚三振、岸田、高橋ともに遊ゴロ
【広】遠藤左前安打、長野三振、田中広の左前安打で遠藤二進、鈴木誠四球で満塁、西川の遊ゴロで遠藤生還、田中広三進、鈴木誠二封、会沢二飛
◆６回（両軍０）
【広】（投手ディプラン、左翼若林）堂林三ゴロ、ピレラ左前安打、菊池涼の右前安打でピレラ一挙三進、遠藤バント投ゴロ併殺打
◆７回（巨０、広２）
【巨】丸一ゴロ、陽岱鋼中飛、吉川尚左飛
【広】長野右越９号本塁打、田中広四球、鈴木誠死球で田中広二進、西川三振、会沢の左前安打で田中広一挙生還、鈴木誠一挙三進（投手田中豊）、堂林二ゴロ併殺打
◆８回（巨０、広２）
【巨】（中堅大盛）岸田の代打田中俊中飛、若林遊ゴロ、松原中飛
【広】（投手大竹、捕手炭谷、一塁田中俊、右翼陽岱鋼）ピレラ左前安打、菊池涼の三ゴロ失でピレラ一挙三進、菊池涼二進、遠藤二ゴロ、長野の左前安打でピレラ、菊池涼ともに生還（投手横川、代走野間）、田中広中飛、鈴木誠の左前安打で野間二進（一塁代走曽根）、大盛三振
◆９回（巨１、広Ｘ）
【巨】（一塁堂林、三塁三好、左翼野間、右翼曽根）横川の代打ウィーラー左中間二塁打（代走湯浅）、坂本の右飛で湯浅三進、岡本の二ゴロで湯浅生還、丸遊ゴロ