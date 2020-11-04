注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 マスターズ 芸能 競馬 サッカー スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク
 
 

【巨人】長野久義に９号ソロ＆適時打浴びた…写真で振り返る広島戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
８回１死二、三塁、長野久義（右）に左前適時打を許す大竹寛（カメラ・宮崎　亮太）
８回１死二、三塁、長野久義（右）に左前適時打を許す大竹寛（カメラ・宮崎　亮太）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　広島５―１巨人（４日・マツダスタジアム）

　巨人は先発の高橋が５回５安打１失点と粘投したものの、援護がなく今季２勝目を逃した。打線は５点差の９回に１点を返すのがやっとで、広島・遠藤に散発４安打で完投を許した。

　通算２０００安打まであと３本に迫っている坂本は４打数無安打に終わった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】松原四球、重信のとき会沢が二塁悪送球し松原二進、重信三振、坂本の遊ゴロで松原三進、岡本三振

  • １回１死二塁、坂本勇人は遊ゴロに倒れた（カメラ・橋口　真）

    １回１死二塁、坂本勇人は遊ゴロに倒れた（カメラ・橋口　真）

　【広】長野四球、田中広のとき長野二盗、田中広の中飛で長野三進、鈴木誠三振、西川四球、会沢のとき暴投で西川二進、会沢三振

　◆２回（両軍０）

　【巨】丸右飛、陽岱鋼三振、吉川尚左前安打、岸田三振

  • ２回２死、左前安打を放つ吉川尚輝（カメラ・宮崎　亮太）

    ２回２死、左前安打を放つ吉川尚輝（カメラ・宮崎　亮太）

　【広】堂林一ゴロ、ピレラ右前安打、菊池涼のときピレラ二盗、菊池涼四球、遠藤のバント捕邪飛でピレラ飛び出し併殺

  • ２回、岸田行倫とタッチを交わす巨人先発の高橋優貴（右）（カメラ・橋口　真）

    ２回、岸田行倫とタッチを交わす巨人先発の高橋優貴（右）（カメラ・橋口　真）

　◆３回（両軍０）

　【巨】高橋三振、松原左前安打、重信の二ゴロで松原二進、坂本二飛

　【広】長野四球、田中広の右飛で長野飛び出し併殺、鈴木誠右前安打、西川右飛

　◆４回（両軍０）

　【巨】岡本左飛、丸中飛、陽岱鋼右飛

　【広】会沢中前安打、堂林三振、ピレラ二飛、菊池涼の三ゴロで会沢二封

　◆５回（巨０、広１）

　【巨】吉川尚三振、岸田、高橋ともに遊ゴロ

　【広】遠藤左前安打、長野三振、田中広の左前安打で遠藤二進、鈴木誠四球で満塁、西川の遊ゴロで遠藤生還、田中広三進、鈴木誠二封、会沢二飛

  • ５回１死満塁、マウンドの高橋優貴（中）のもとに集まる巨人ナイン（カメラ・宮崎　亮太）

    ５回１死満塁、マウンドの高橋優貴（中）のもとに集まる巨人ナイン（カメラ・宮崎　亮太）

　◆６回（両軍０）

　【巨】松原一ゴロ失、重信のとき松原二盗失敗、重信右翼線二塁打、坂本の右飛で重信三進、岡本三振

  • ６回１死、右翼線二塁打を放つ重信慎之介（カメラ・宮崎　亮太）

    ６回１死、右翼線二塁打を放つ重信慎之介（カメラ・宮崎　亮太）

　【広】（投手ディプラン、左翼若林）堂林三ゴロ、ピレラ左前安打、菊池涼の右前安打でピレラ一挙三進、遠藤バント投ゴロ併殺打

　◆７回（巨０、広２）

　【巨】丸一ゴロ、陽岱鋼中飛、吉川尚左飛

　【広】長野右越９号本塁打、田中広四球、鈴木誠死球で田中広二進、西川三振、会沢の左前安打で田中広一挙生還、鈴木誠一挙三進（投手田中豊）、堂林二ゴロ併殺打

  • ７回無死、長野久義（左）に右越えソロ本塁打を許すディプラン（カメラ・宮崎　亮太）

    ７回無死、長野久義（左）に右越えソロ本塁打を許すディプラン（カメラ・宮崎　亮太）

　◆８回（巨０、広２）

　【巨】（中堅大盛）岸田の代打田中俊中飛、若林遊ゴロ、松原中飛

　【広】（投手大竹、捕手炭谷、一塁田中俊、右翼陽岱鋼）ピレラ左前安打、菊池涼の三ゴロ失でピレラ一挙三進、菊池涼二進、遠藤二ゴロ、長野の左前安打でピレラ、菊池涼ともに生還（投手横川、代走野間）、田中広中飛、鈴木誠の左前安打で野間二進（一塁代走曽根）、大盛三振

  • ８回１死二、三塁、長野久義（左）に左前適時打を許す大竹寛（カメラ・宮崎　亮太）

    ８回１死二、三塁、長野久義（左）に左前適時打を許す大竹寛（カメラ・宮崎　亮太）

　◆９回（巨１、広Ｘ）

　【巨】（一塁堂林、三塁三好、左翼野間、右翼曽根）横川の代打ウィーラー左中間二塁打（代走湯浅）、坂本の右飛で湯浅三進、岡本の二ゴロで湯浅生還、丸遊ゴロ

  • ９回１死三塁、岡本和真の二ゴロで１点を返す（カメラ・宮崎　亮太）

    ９回１死三塁、岡本和真の二ゴロで１点を返す（カメラ・宮崎　亮太）

試合詳細
８回１死二、三塁、長野久義（右）に左前適時打を許す大竹寛（カメラ・宮崎　亮太）
１回１死二塁、坂本勇人は遊ゴロに倒れた（カメラ・橋口　真）
２回２死、左前安打を放つ吉川尚輝（カメラ・宮崎　亮太）
２回、岸田行倫とタッチを交わす巨人先発の高橋優貴（右）（カメラ・橋口　真）
５回１死満塁、マウンドの高橋優貴（中）のもとに集まる巨人ナイン（カメラ・宮崎　亮太）
６回１死、右翼線二塁打を放つ重信慎之介（カメラ・宮崎　亮太）
すべての写真を見る 9枚

【関連ニュース】

プロ野球特集

巨人

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請