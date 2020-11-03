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【巨人】延長１０回引き分け　坂本勇人２０００安打へ残り３本…広島戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
４回１死一、二塁、丸佳浩の右翼線先制適時二塁打で生還した坂本勇人（カメラ・橋口　真）
４回１死一、二塁、丸佳浩の右翼線先制適時二塁打で生還した坂本勇人（カメラ・橋口　真）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　広島２―２巨人＝延長１０回規定により引き分け＝（３日・マツダスタジアム）

　巨人は先発の戸郷が９回２死まで無失点投球も、菊池涼に同点２ランを被弾。延長１０回２－２の引き分けに終わった。

　戸郷はプロ初完投初完封まで「あと１人」まで迫ったが、２死一塁から菊池涼に１０号２ランを浴び、９月２７日の中日戦（東京Ｄ）以来、１か月ぶりの白星はつかめなかった。

　打線は４回に丸の適時二塁打で先制、６回には陽が１軍復帰後初タイムリーで加点した。今季中の２０００安打が期待される坂本は４回１死から中前打を放ち、偉業達成へ残り３本とした。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】松原三振、重信左前安打、坂本二ゴロ併殺打

  • 初回１死、左前安打を放つ重信慎之介（カメラ・宮崎　亮太）

    初回１死、左前安打を放つ重信慎之介（カメラ・宮崎　亮太）

　【広】大盛三振、田中広中前安打、鈴木誠四球で田中広二進、西川中飛、松山遊ゴロ

  • 巨人先発の戸郷翔征（カメラ・橋口　真）

    巨人先発の戸郷翔征（カメラ・橋口　真）

　◆２回（両軍０）

　【巨】岡本三振、丸四球、若林二ゴロ併殺打

　【広】堂林中前安打、坂倉三振、菊池涼遊ゴロ併殺打

　◆３回（両軍０）

　【巨】岸田中飛、吉川尚左中間二塁打、戸郷の三ゴロで吉川尚三進、松原左飛

  • ３回１死二塁、戸郷翔征の三ゴロの間に進塁した二塁走者の吉川尚輝（カメラ・橋口　真）

    ３回１死二塁、戸郷翔征の三ゴロの間に進塁した二塁走者の吉川尚輝（カメラ・橋口　真）

　【広】九里右飛、大盛一ゴロ、田中広二ゴロ

　◆４回（巨１、広０）

　【巨】重信三振、坂本中前安打、岡本四球で坂本二進、丸の右翼線二塁打で坂本生還、岡本三進、若林三振、岸田遊ゴロ

  • ４回１死一、二塁、先制二塁打を放ち、塁上で手を叩く丸佳浩（カメラ・橋口　真）

    ４回１死一、二塁、先制二塁打を放ち、塁上で手を叩く丸佳浩（カメラ・橋口　真）

　【広】（一塁陽岱鋼）鈴木誠右飛、西川一ゴロ、松山右飛

　◆５回（両軍０）

　【巨】吉川尚中飛、戸郷三振、松原二ゴロ

　【広】堂林三振、坂倉一ゴロ、菊池涼左翼線二塁打、九里の遊撃内野安打で菊池涼三進、大盛三振

　◆６回（巨１、広０）

　【巨】重信左飛、坂本三振、岡本四球、丸の中前安打で岡本一挙三進、陽岱鋼の左前安打で岡本生還、丸二進、岸田三振

  • ６回２死一、三塁、陽岱鋼が左前に適時打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ６回２死一、三塁、陽岱鋼が左前に適時打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【広】田中広二ゴロ、鈴木誠右中間二塁打、西川四球で一、二塁、松山右飛、堂林二飛

　◆７回（両軍０）

　【巨】吉川尚一ゴロ、戸郷二ゴロ、松原遊撃内野安打、重信左飛

　【広】坂倉四球、菊池涼三振、九里の三前バントで坂倉二進、大盛二ゴロ

　◆８回（両軍０）

　【巨】坂本右飛、岡本中飛、丸三振

　【広】（二塁田中俊、三塁湯浅、遊撃吉川尚）田中広三振、鈴木誠右飛、西川三ゴロ

　◆９回（巨０、広２）

　【巨】陽岱鋼左前安打、岸田の投前バントで陽岱鋼二進、吉川尚の一ゴロで陽岱鋼三進、戸郷三振

  • ９回無死、左前安打を放つ陽岱鋼（カメラ・宮崎　亮太）

    ９回無死、左前安打を放つ陽岱鋼（カメラ・宮崎　亮太）

　【広】松山三ゴロ、堂林右前安打、坂倉中飛、菊池涼右越１０号２ラン、九里の代打長野四球（代走曽根）、大盛の代打会沢二飛

  • ９回２死一塁、菊池涼（左）に右越え２ランを浴び、ぼう然とする戸郷（カメラ・宮崎　亮太）

    ９回２死一塁、菊池涼（左）に右越え２ランを浴び、ぼう然とする戸郷（カメラ・宮崎　亮太）

　◆１０回（両軍０）

　【巨】（投手フランスア、左翼曽根）松原左飛、重信の代打中島二飛、田中俊の代打ウィーラー三振

　【広】（投手田口、一塁中島、二塁吉川尚、遊撃増田大、左翼陽岱鋼）田中広の代打ピレラ三振、鈴木誠中飛、西川三邪飛

  • 広島と引き分け、タッチする（右から）湯浅大、増田大輝、岸田行倫、田口麗斗、中島宏之、吉川尚輝ら巨人ナイン（カメラ・宮崎　亮太）

    広島と引き分け、タッチする（右から）湯浅大、増田大輝、岸田行倫、田口麗斗、中島宏之、吉川尚輝ら巨人ナイン（カメラ・宮崎　亮太）

試合詳細
４回１死一、二塁、丸佳浩の右翼線先制適時二塁打で生還した坂本勇人（カメラ・橋口　真）
初回１死、左前安打を放つ重信慎之介（カメラ・宮崎　亮太）
巨人先発の戸郷翔征（カメラ・橋口　真）
３回１死二塁、戸郷翔征の三ゴロの間に進塁した二塁走者の吉川尚輝（カメラ・橋口　真）
４回１死一、二塁、先制二塁打を放ち、塁上で手を叩く丸佳浩（カメラ・橋口　真）
６回２死一、三塁、陽岱鋼が左前に適時打を放つ（カメラ・橋口　真）
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