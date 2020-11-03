【巨人】延長１０回引き分け　坂本勇人２０００安打へ残り３本…広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島２―２巨人＝延長１０回規定により引き分け＝（３日・マツダスタジアム）

巨人は先発の戸郷が９回２死まで無失点投球も、菊池涼に同点２ランを被弾。延長１０回２－２の引き分けに終わった。

戸郷はプロ初完投初完封まで「あと１人」まで迫ったが、２死一塁から菊池涼に１０号２ランを浴び、９月２７日の中日戦（東京Ｄ）以来、１か月ぶりの白星はつかめなかった。

打線は４回に丸の適時二塁打で先制、６回には陽が１軍復帰後初タイムリーで加点した。今季中の２０００安打が期待される坂本は４回１死から中前打を放ち、偉業達成へ残り３本とした。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

◆２回（両軍０）

【巨】岡本三振、丸四球、若林二ゴロ併殺打

【広】堂林中前安打、坂倉三振、菊池涼遊ゴロ併殺打

◆３回（両軍０）

【広】九里右飛、大盛一ゴロ、田中広二ゴロ

◆４回（巨１、広０）

【広】（一塁陽岱鋼）鈴木誠右飛、西川一ゴロ、松山右飛

◆５回（両軍０）

【巨】吉川尚中飛、戸郷三振、松原二ゴロ

【広】堂林三振、坂倉一ゴロ、菊池涼左翼線二塁打、九里の遊撃内野安打で菊池涼三進、大盛三振

◆６回（巨１、広０）

【広】田中広二ゴロ、鈴木誠右中間二塁打、西川四球で一、二塁、松山右飛、堂林二飛

◆７回（両軍０）

【巨】吉川尚一ゴロ、戸郷二ゴロ、松原遊撃内野安打、重信左飛

【広】坂倉四球、菊池涼三振、九里の三前バントで坂倉二進、大盛二ゴロ

◆８回（両軍０）

【巨】坂本右飛、岡本中飛、丸三振

【広】（二塁田中俊、三塁湯浅、遊撃吉川尚）田中広三振、鈴木誠右飛、西川三ゴロ

◆９回（巨０、広２）

◆１０回（両軍０）