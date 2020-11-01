【巨人】畠プロ初完封で４勝目…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―０ヤクルト（１日・東京ドーム）

巨人は先発の畠世周投手（２６）が、プロ４年目で初完封勝利を挙げ４勝目。打線は１点リードの８回２死二塁。代打の中島宏之内野手（３８）が、左翼線適時打を放ちリードを広げた。

今季中の２０００安打が期待される坂本勇人内野手（３１）は、８回無死から代打で出場。四球を選んで代走が送られ、残り７試合であと４安打となった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【ヤ】塩見三振、坂口一ゴロ、青木二邪飛

【巨】松原の二ゴロを二塁宮本が一塁へ悪送球し松原二進、若林の一ゴロで松原三進、陽三振、岡本四球、丸右飛

◆２回（両軍０）

【ヤ】村上二ゴロ、宮本右前安打、西浦の左前安打で宮本二進、上田遊ゴロ併殺打

【巨】田中俊死球、岸田の遊ゴロで田中俊二封、吉川尚の左翼線二塁打で岸田三進、畠、松原ともに遊ゴロ

◆３回（両軍０）

【ヤ】嶋二ゴロ、スアレス遊ゴロ、塩見三振

【巨】若林投ゴロ、陽、岡本ともに三振

◆４回（両軍０）

【ヤ】坂口四球、青木三塁内野安打で坂口二進、村上中飛、宮本投ゴロ併殺打

◆５回（ヤ０、巨１）

【ヤ】西浦中飛、上田二ゴロ、嶋三振

◆６回（両軍０）

【ヤ】（一塁田中俊、二塁湯浅、左翼若林）スアレスの代打藤井一ゴロ、塩見遊ゴロ、坂口投ゴロ

◆７回（両軍０）

【ヤ】青木左飛、村上二ゴロ、宮本三振

【巨】（一塁村上、三塁広岡）畠三振、松原遊ゴロ、若林二ゴロ

◆８回（ヤ０、巨１）

【ヤ】西浦三振、上田二ゴロ、嶋の代打西田三振