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【巨人】畠プロ初完封で４勝目…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
完封勝利し笑顔を見せる畠世周は吉川尚輝とハイタッチ（カメラ・小泉　洋樹）
完封勝利し笑顔を見せる畠世周は吉川尚輝とハイタッチ（カメラ・小泉　洋樹）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人２―０ヤクルト（１日・東京ドーム）

　巨人は先発の畠世周投手（２６）が、プロ４年目で初完封勝利を挙げ４勝目。打線は１点リードの８回２死二塁。代打の中島宏之内野手（３８）が、左翼線適時打を放ちリードを広げた。

　今季中の２０００安打が期待される坂本勇人内野手（３１）は、８回無死から代打で出場。四球を選んで代走が送られ、残り７試合であと４安打となった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【ヤ】塩見三振、坂口一ゴロ、青木二邪飛

　【巨】松原の二ゴロを二塁宮本が一塁へ悪送球し松原二進、若林の一ゴロで松原三進、陽三振、岡本四球、丸右飛

　◆２回（両軍０）

　【ヤ】村上二ゴロ、宮本右前安打、西浦の左前安打で宮本二進、上田遊ゴロ併殺打

　【巨】田中俊死球、岸田の遊ゴロで田中俊二封、吉川尚の左翼線二塁打で岸田三進、畠、松原ともに遊ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【ヤ】嶋二ゴロ、スアレス遊ゴロ、塩見三振

　【巨】若林投ゴロ、陽、岡本ともに三振

　◆４回（両軍０）

　【ヤ】坂口四球、青木三塁内野安打で坂口二進、村上中飛、宮本投ゴロ併殺打

　【巨】丸、田中俊、岸田三者連続三振

  • ４回１死一、二塁、　宮本丈を投ゴロ併殺打に打ち取り雄たけびを上げる畠世周（カメラ・中島　傑）

    ４回１死一、二塁、　宮本丈を投ゴロ併殺打に打ち取り雄たけびを上げる畠世周（カメラ・中島　傑）

　◆５回（ヤ０、巨１）

　【ヤ】西浦中飛、上田二ゴロ、嶋三振

　【巨】吉川尚二塁内野安打、畠の捕前バントで吉川尚二進、松原三振、若林の三ゴロを三塁村上が一塁へ悪送球し吉川尚生還、若林二進、陽のとき捕逸で若林三進、陽死球（代走湯浅）、岡本三振

  • ５回２死二塁、　　死球を受ける陽岱鋼（カメラ・小泉　洋樹）

    ５回２死二塁、　　死球を受ける陽岱鋼（カメラ・小泉　洋樹）

　◆６回（両軍０）

　【ヤ】（一塁田中俊、二塁湯浅、左翼若林）スアレスの代打藤井一ゴロ、塩見遊ゴロ、坂口投ゴロ

　【巨】（投手大下）丸三ゴロ、田中俊中飛、岸田右前安打、吉川尚二ゴロ

  • ６回２死、右前安打を放つ岸田行倫（カメラ・中島　傑）

    ６回２死、右前安打を放つ岸田行倫（カメラ・中島　傑）

　◆７回（両軍０）

　【ヤ】青木左飛、村上二ゴロ、宮本三振

　【巨】（一塁村上、三塁広岡）畠三振、松原遊ゴロ、若林二ゴロ

　◆８回（ヤ０、巨１）

　【ヤ】西浦三振、上田二ゴロ、嶋の代打西田三振

　【巨】（投手梅野、捕手西田）湯浅の代打坂本四球（代走増田大）、岡本のとき増田二盗、岡本三直、丸左飛、田中俊の代打中島の左翼線二塁打で増田大生還（代走重信）、岸田三邪飛

  • ８回２死二塁、代打・中島宏之が左翼線適時二塁打を放つ（カメラ・竜田　卓）

    ８回２死二塁、代打・中島宏之が左翼線適時二塁打を放つ（カメラ・竜田　卓）

　◆９回（ヤ０、巨Ｘ）

　【ヤ】（一塁若林、二塁吉川尚、遊撃増田大、左翼重信）梅野の代打山崎四球、塩見中飛、広岡三振、青木のとき野選で山崎二進、青木一ゴロ

  • 完封勝利し原辰徳監督（左）とハイタッチをする畠世周（カメラ・中島　傑）

    完封勝利し原辰徳監督（左）とハイタッチをする畠世周（カメラ・中島　傑）

試合詳細
完封勝利し笑顔を見せる畠世周は吉川尚輝とハイタッチ（カメラ・小泉　洋樹）
４回１死一、二塁、　宮本丈を投ゴロ併殺打に打ち取り雄たけびを上げる畠世周（カメラ・中島　傑）
５回２死二塁、　　死球を受ける陽岱鋼（カメラ・小泉　洋樹）
６回２死、右前安打を放つ岸田行倫（カメラ・中島　傑）
８回２死二塁、代打・中島宏之が左翼線適時二塁打を放つ（カメラ・竜田　卓）
完封勝利し原辰徳監督（左）とハイタッチをする畠世周（カメラ・中島　傑）
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