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１０月３０日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

１０月３０日の関東地方釣果と１１月１日のこよみ

１１月１日のこよみ
月齢
15.3 大潮
日出 日入
6.03 16.46
月出 月入
17.19 6.14
１１月１日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 5.19 4.35 5.19 5.19 5.55 5.52
16.59 15.53 16.57 16.53 17.25 17.28
干潮 11.18 10.13 11.15 11.15 11.39 11.42
23.34 22.33 23.31 23.32 23.54 23.51
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		アカムツ - - 　アカムツとマダラは大型狙う。１１月１日はスロージギング船と午後のマダイ船予定
マダラ - -
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.3-6.6kg 1-15 テンヤで狙う。４．４キロマダイやヒラメなども。５時集合
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		マダコ 0.3-1.6kg 6-12 マダコは水深２６メートルで。バラシ多く数伸びず。５時半出
マダイ - -
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ 0.2-1.5kg 4-14 水深３０メートルをテンヤで狙う。ハナダイやヒラメも交じる
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		ヒラメ - - 　３１日まで臨休。１１月１日ヒラメ解禁。ライトタックルで狙う。オモリ５０～６０号使用
茨城
波崎港 		寒猫根
神栖沖 		信栄丸
0479-44-1224 		アカムツ 25-35cm 0-3 アカムツは後半にポツポツ食う。１１月１日ヒラメ解禁
ヒラメ - -
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ハナダイ 18-33cm 11-45 花ダイは水深３５メートル狙う。マハタ等も。１１月～５時半出
ヒラメ - -
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ハナダイ - - 　ハナダイはコマセ五目でイサキなども。ヒラメは１～２キロ級が食う。マダイ船あり
ヒラメ - -
外房
片貝港 		片貝沖
源七丸
0475-76-2002 		ヒラメ 0.3-1.5kg 1-4 水深３０メートル前後を狙う。序盤好調に食う。マハタ交じる
外房
大原港 		太東沖
松栄丸
0470-62-0571 		マハタ 0.5-1.5kg 0-3 水深３５メートル。キントキ、イナダも。１１月ヒラメ全面解禁
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		スルメ 27-36cm 5-6 リレー。序盤サバ、スルメ後半根魚でイシナギなども
鬼カサゴ 0.7-1.8kg 1-2
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ 25-38cm 5-23 リレー。黒ムツは好調。後半花ダイ等多彩に５～３５尾
南房
千田港 		千田沖
白浜沖 		三喜丸
0470-43-8293 		イサキ - - 　乗合はイサキ、夜クロムツ。イサキは港前の近場で数釣り期待。夜クロムツも有望
夜クロムツ - -
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		午後タイ 0.5-2.7kg 1-3 ２９日。石鯛等も。３０日午前タイ１～３尾、イナダ等も
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		マダイ 0.5kg 1 １人。前半根魚好調。後半コマセで。１１月～鰯泳がせ
洲崎
栄ノ浦 		館山湾
洲崎沖 		早川丸
0470-29-1095 		カワハギ 16-26cm 4-18 カワハギはポツポツ食った槍イカは水深１３０～１７０メートル狙う
ヤリイカ 20-30cm 5-13
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		午後アジ 21-31cm 20 １人。水深８０メートル前後を狙う潮が流れず苦戦。午前船有
内房
富津港 		富津南
走水沖 		浜新丸
0439-87-4967 		フグ - - 　出船せず。フグは水深１０メートル前後で食わせ釣り。タチウオはテンヤか天ビン仕掛けで
タチウオ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　乗合は土日祝限定。要予約。３１日出船、１１月１日休。水深２０メートル前後で良型が釣れる
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　臨休。乗り合いはライトタックルで狙うアジ。３１日は希望で泳がせの青物船が出る
金沢
八景 		小柴沖
弁天屋
045-701-9061 		ＬＴアジ 20-39cm 23-76 ハギ船２～１１尾。午前アジ６～２５尾、同タチ０～８尾
マダイ 0.5-2.5kg 0-5
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午後アジ 23-36cm 8-40 午後アジ２９日。３０日午前アジ３～３１尾、サバ、平目も
午前タチウオ 62-120cm 1-9
三浦
長井港 		長井沖
辰丸
046-856-2778 		アオリ 0.2-0.7kg 0-7 水深２４～４２メートルを狙う。終始ポツポツ乗った。６時出船
葉山
あぶずり 		沖ノ瀬
長三朗丸
046-875-1800 		ヤリイカ 20-38cm 1-16 水深１５０～１９０メートルで海が悪く苦戦。コマセ船キハダバラす
逗子
小坪港 		小坪沖
太郎丸
0467-22-7662 		イナダ 38-60cm 6-25 水深３０～６０メートルをコマセで狙う。マハタ、アジ、サバも
湘南
腰越港 		腰越沖
江の島 		孝太郎丸
0467-31-1344 		マダイ 0.6-1.1kg 0-4 マダイ船でイナダ等も。アマダイ船はイトヨリ等多彩
アマダイ 22-34cm 0-4
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		イナダ 40-65cm 13-22 甘ダイ船２５～４６センチ２～３尾槍イカ船１８～３５センチ０～５杯
カワハギ 15-25cm 3-10
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		マダイ 0.8-2.8kg 0-4 マダイでアジなども。イナダは五目でクーラー満杯も
イナダ 31-53cm 6-32
小田原
早川港 		小田原
真鶴沖 		平安丸
0465-22-0676 		イナダ 32-55cm 3-30 イナダでアジ、ヒラメ、マハタも。キハダ船は型見ず
ヤリイカ 22-35cm 3-7
西湘
真鶴港 		真鶴沖
誠いち丸
0465-68-2432 		ヤリイカ 22-35cm 1-12 序盤風と波で苦戦。後半潮速く乗り渋る。５時半集合
東伊豆
網代港 		網代沖
森竜丸
0557-68-1477 		ワラサ 3-3.5kg 1-3 午前船。水深６０～７０メートルを狙う。前半に食う。合計７尾
東伊豆
伊東港 		伊東沖
はるひら丸
0557-37-4250 		カワハギ - - 　仕立船中心。これからはカワハギ釣りが有望。手石島周りなども狙い２０センチ超が食う
南伊豆
須崎港 		新島沖
銭洲 		ほうえい丸
0558-22-1047 		キンメ - - 　出船せず。キンメは深場の大型狙う。カンパチは泳がせ釣りで。鬼カサゴ船も出る
カンパチ - -
沼津
古宇港 		長根
古宇沖 		吉田丸
055-942-2565 		半日タイ - - 　乗合は午前、午後のマダイ船。コマセで良型が食う。夜タチウオ、午前ハギ船あり
夜タチウオ - -
横浜
山下橋 		川崎堤
山本釣船店
045-622-0997 		シーバス 60cm 1 新堤でカサゴ２０～２３センチ５尾、メバルも５尾。Ｄ堤で１．８キロ黒鯛も
アジ 10-15cm 10
湘南
茅ケ崎 		エボシ
磯屋
0467-82-7996 		メジナ 34-35cm 3 平塚市の大島さんが大平をオキアミ餌で釣る。良型のバラシ有
埼玉
円良田湖 		桟橋
円良田湖
048-581-8511 		ヘラブナ 25-38cm 43 越生町の伊藤さんが梅林を６．３メートル竿タナ６メートル。４日ワカサギ解禁
神奈川
相模湖 		嵐山下
小川亭
042-684-2011 		ワカサギ 6-14cm 315 川口市の森長さんがタナ１１～１３メートルを赤ムシで。Ｂバスは４３センチも
箱根
芦ノ湖 		箱根園
湖尻湾 		おおば
0460-84-8984 		ヒメマス 24-30cm 15 ヒメマスはヒメトロで。ワカサギは紅サシ餌で。水温１５・８度
ワカサギ 6-12cm 200
山梨
山中湖 		大池沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ 2-12cm 276 ソーラードーム船。笛吹市の後藤さんが水深１２メートルを紅サシ餌で
山梨
西湖 		鵜の木
物見堂 		山路
0555-82-2945 		ワカサギ 7-12cm 175 ワカサギは藤沢市の伊藤さんが紅サシで。ヒメマスはバラシ有
ヒメマス 17-23cm 8
群馬
三名湖 		ロープ
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ 28-42cm 66 国分寺市金子さんが３．６メートル竿一杯の宙。両ダンゴ。新ベラ交じる
群馬
鮎川湖 		ロープ
鮎川湖
0274-22-0899 		ヘラブナ 26-39cm 64 藤岡市の長井さんが４．５メートル竿一杯両ダンゴ。１日ワカサギ解禁
野田
幸手園 		桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ 37-49cm 76 草加市の高橋さんが８号Ｃ桟橋を２．７メートル竿タナ１メートル。両ダンゴ
山梨
鹿留 		鹿留湖
河川 		鹿留
ニジマス 20-25cm 35 虹鱒は相模原市の上村さんがスプーンで。パインでロック４尾
ヤマメ 20-30cm 6
神奈川
早戸川 		リヴァＳ早戸
リヴァスポット早戸
042-785-0774 		ニジマス 25-40cm 30 ロックトラウト４５センチは横浜市の竹村さんが４センチミノーで釣った
ロックトラウト 45cm 1

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