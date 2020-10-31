１０月３０日の釣果速報（関東）

１０月３０日の関東地方釣果と１１月１日のこよみ
|月齢
|潮
|15.3
|大潮
|日出
|日入
|6.03
|16.46
|月出
|月入
|17.19
|6.14
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|5.19
|4.35
|5.19
|5.19
|5.55
|5.52
|16.59
|15.53
|16.57
|16.53
|17.25
|17.28
|干潮
|11.18
|10.13
|11.15
|11.15
|11.39
|11.42
|23.34
|22.33
|23.31
|23.32
|23.54
|23.51
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|アカムツ
|-
|-
|アカムツとマダラは大型狙う。１１月１日はスロージギング船と午後のマダイ船予定
|マダラ
|-
|-
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|0.3-6.6kg
|1-15
|テンヤで狙う。４．４キロマダイやヒラメなども。５時集合
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|マダコ
|0.3-1.6kg
|6-12
|マダコは水深２６メートルで。バラシ多く数伸びず。５時半出
|マダイ
|-
|-
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|0.2-1.5kg
|4-14
|水深３０メートルをテンヤで狙う。ハナダイやヒラメも交じる
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|ヒラメ
|-
|-
|３１日まで臨休。１１月１日ヒラメ解禁。ライトタックルで狙う。オモリ５０～６０号使用
|船
| 茨城
波崎港
| 寒猫根
神栖沖
| 信栄丸
0479-44-1224
|アカムツ
|25-35cm
|0-3
|アカムツは後半にポツポツ食う。１１月１日ヒラメ解禁
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ハナダイ
|18-33cm
|11-45
|花ダイは水深３５メートル狙う。マハタ等も。１１月～５時半出
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ハナダイ
|-
|-
|ハナダイはコマセ五目でイサキなども。ヒラメは１～２キロ級が食う。マダイ船あり
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
片貝港
| 片貝沖
| 源七丸
0475-76-2002
|ヒラメ
|0.3-1.5kg
|1-4
|水深３０メートル前後を狙う。序盤好調に食う。マハタ交じる
|船
| 外房
大原港
| 太東沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|マハタ
|0.5-1.5kg
|0-3
|水深３５メートル。キントキ、イナダも。１１月ヒラメ全面解禁
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|スルメ
|27-36cm
|5-6
|リレー。序盤サバ、スルメ後半根魚でイシナギなども
|鬼カサゴ
|0.7-1.8kg
|1-2
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|25-38cm
|5-23
|リレー。黒ムツは好調。後半花ダイ等多彩に５～３５尾
|船
| 南房
千田港
| 千田沖
白浜沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|イサキ
|-
|-
|乗合はイサキ、夜クロムツ。イサキは港前の近場で数釣り期待。夜クロムツも有望
|夜クロムツ
|-
|-
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|午後タイ
|0.5-2.7kg
|1-3
|２９日。石鯛等も。３０日午前タイ１～３尾、イナダ等も
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|マダイ
|0.5kg
|1
|１人。前半根魚好調。後半コマセで。１１月～鰯泳がせ
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 館山湾
洲崎沖
| 早川丸
0470-29-1095
|カワハギ
|16-26cm
|4-18
|カワハギはポツポツ食った槍イカは水深１３０～１７０メートル狙う
|ヤリイカ
|20-30cm
|5-13
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|午後アジ
|21-31cm
|20
|１人。水深８０メートル前後を狙う潮が流れず苦戦。午前船有
|船
| 内房
富津港
| 富津南
走水沖
| 浜新丸
0439-87-4967
|フグ
|-
|-
|出船せず。フグは水深１０メートル前後で食わせ釣り。タチウオはテンヤか天ビン仕掛けで
|タチウオ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|乗合は土日祝限定。要予約。３１日出船、１１月１日休。水深２０メートル前後で良型が釣れる
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|半日アジ
|-
|-
|臨休。乗り合いはライトタックルで狙うアジ。３１日は希望で泳がせの青物船が出る
|船
| 金沢
八景
| 小柴沖
| 弁天屋
045-701-9061
|ＬＴアジ
|20-39cm
|23-76
|ハギ船２～１１尾。午前アジ６～２５尾、同タチ０～８尾
|マダイ
|0.5-2.5kg
|0-5
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午後アジ
|23-36cm
|8-40
|午後アジ２９日。３０日午前アジ３～３１尾、サバ、平目も
|午前タチウオ
|62-120cm
|1-9
|船
| 三浦
長井港
| 長井沖
| 辰丸
046-856-2778
|アオリ
|0.2-0.7kg
|0-7
|水深２４～４２メートルを狙う。終始ポツポツ乗った。６時出船
|船
| 葉山
あぶずり
| 沖ノ瀬
| 長三朗丸
046-875-1800
|ヤリイカ
|20-38cm
|1-16
|水深１５０～１９０メートルで海が悪く苦戦。コマセ船キハダバラす
|船
| 逗子
小坪港
| 小坪沖
| 太郎丸
0467-22-7662
|イナダ
|38-60cm
|6-25
|水深３０～６０メートルをコマセで狙う。マハタ、アジ、サバも
|船
| 湘南
腰越港
| 腰越沖
江の島
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|マダイ
|0.6-1.1kg
|0-4
|マダイ船でイナダ等も。アマダイ船はイトヨリ等多彩
|アマダイ
|22-34cm
|0-4
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|イナダ
|40-65cm
|13-22
|甘ダイ船２５～４６センチ２～３尾槍イカ船１８～３５センチ０～５杯
|カワハギ
|15-25cm
|3-10
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|マダイ
|0.8-2.8kg
|0-4
|マダイでアジなども。イナダは五目でクーラー満杯も
|イナダ
|31-53cm
|6-32
|船
| 小田原
早川港
| 小田原
真鶴沖
| 平安丸
0465-22-0676
|イナダ
|32-55cm
|3-30
|イナダでアジ、ヒラメ、マハタも。キハダ船は型見ず
|ヤリイカ
|22-35cm
|3-7
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|ヤリイカ
|22-35cm
|1-12
|序盤風と波で苦戦。後半潮速く乗り渋る。５時半集合
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代沖
| 森竜丸
0557-68-1477
|ワラサ
|3-3.5kg
|1-3
|午前船。水深６０～７０メートルを狙う。前半に食う。合計７尾
|船
| 東伊豆
伊東港
| 伊東沖
| はるひら丸
0557-37-4250
|カワハギ
|-
|-
|仕立船中心。これからはカワハギ釣りが有望。手石島周りなども狙い２０センチ超が食う
|船
| 南伊豆
須崎港
| 新島沖
銭洲
| ほうえい丸
0558-22-1047
|キンメ
|-
|-
|出船せず。キンメは深場の大型狙う。カンパチは泳がせ釣りで。鬼カサゴ船も出る
|カンパチ
|-
|-
|船
| 沼津
古宇港
| 長根
古宇沖
| 吉田丸
055-942-2565
|半日タイ
|-
|-
|乗合は午前、午後のマダイ船。コマセで良型が食う。夜タチウオ、午前ハギ船あり
|夜タチウオ
|-
|-
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|シーバス
|60cm
|1
|新堤でカサゴ２０～２３センチ５尾、メバルも５尾。Ｄ堤で１．８キロ黒鯛も
|アジ
|10-15cm
|10
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| エボシ
| 磯屋
0467-82-7996
|メジナ
|34-35cm
|3
|平塚市の大島さんが大平をオキアミ餌で釣る。良型のバラシ有
|湖
| 埼玉
円良田湖
| 桟橋
| 円良田湖
048-581-8511
|ヘラブナ
|25-38cm
|43
|越生町の伊藤さんが梅林を６．３メートル竿タナ６メートル。４日ワカサギ解禁
|湖
| 神奈川
相模湖
| 嵐山下
| 小川亭
042-684-2011
|ワカサギ
|6-14cm
|315
|川口市の森長さんがタナ１１～１３メートルを赤ムシで。Ｂバスは４３センチも
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 箱根園
湖尻湾
| おおば
0460-84-8984
|ヒメマス
|24-30cm
|15
|ヒメマスはヒメトロで。ワカサギは紅サシ餌で。水温１５・８度
|ワカサギ
|6-12cm
|200
|湖
| 山梨
山中湖
| 大池沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|2-12cm
|276
|ソーラードーム船。笛吹市の後藤さんが水深１２メートルを紅サシ餌で
|湖
| 山梨
西湖
| 鵜の木
物見堂
| 山路
0555-82-2945
|ワカサギ
|7-12cm
|175
|ワカサギは藤沢市の伊藤さんが紅サシで。ヒメマスはバラシ有
|ヒメマス
|17-23cm
|8
|湖
| 群馬
三名湖
| ロープ
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|28-42cm
|66
|国分寺市金子さんが３．６メートル竿一杯の宙。両ダンゴ。新ベラ交じる
|湖
| 群馬
鮎川湖
| ロープ
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ヘラブナ
|26-39cm
|64
|藤岡市の長井さんが４．５メートル竿一杯両ダンゴ。１日ワカサギ解禁
|池
| 野田
幸手園
| 桟橋
| 幸手園
04-7127-2300
|ヘラブナ
|37-49cm
|76
|草加市の高橋さんが８号Ｃ桟橋を２．７メートル竿タナ１メートル。両ダンゴ
|池
| 山梨
鹿留
| 鹿留湖
河川
| 鹿留
|ニジマス
|20-25cm
|35
|虹鱒は相模原市の上村さんがスプーンで。パインでロック４尾
|ヤマメ
|20-30cm
|6
|渓
| 神奈川
早戸川
| リヴァＳ早戸
| リヴァスポット早戸
042-785-0774
|ニジマス
|25-40cm
|30
|ロックトラウト４５センチは横浜市の竹村さんが４センチミノーで釣った
|ロックトラウト
|45cm
|1