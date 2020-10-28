【巨人】岡本和真、単独キング２７号３ラン…写真で振り返るＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１０―６巨人（２８日・横浜）

巨人のリーグ連覇がいよいよ、間近に迫った。ＤｅＮＡに敗れて４連敗も、２位・中日も阪神に敗戦。優勝マジックが「２」となり、２９日にも２年連続４７度目のリーグ優勝（１リーグ時代含む。セ・リーグのみでは３８度目）が決まる。

試合は先発・高橋が３回途中７失点で降板したが、３回に岡本のキング単独トップとなる２７号３ランが飛び出した。

さあ、仕切り直して有終の美を飾ろう。

【試合経過】

◆１回（巨０、Ｄ４）

◆２回（巨１、Ｄ０）

【Ｄ】梶谷三振、大和中飛、ロペス右飛

◆３回（巨３、Ｄ４）

◆４回（両軍０）

【巨】（投手伊勢）若林捕邪飛、大城遊ゴロ、香月投ゴロ

【Ｄ】ロペス遊飛、オースティン四球、宮崎右飛、ソト遊ゴロ

◆５回（巨１、Ｄ０）

【Ｄ】神里遊ゴロ、伊藤光四球、伊勢の代打森の二ゴロで伊藤光二封、梶谷三振

◆６回（両軍０）

【巨】（投手砂田、捕手戸柱）大江の代打中島、若林、大城三者連続三振

◆７回（巨１、Ｄ０）

【Ｄ】（投手田口、二塁吉川尚）神里三振、パットンの代打中井投ゴロ、戸柱遊飛

◆８回（巨０、Ｄ２）

【巨】（投手石田）丸遊ゴロ、田口の代打石川、若林ともに三振

【Ｄ】（投手高梨、右翼石川）梶谷左前安打、大和の左前安打で梶谷一挙三進、ロペスのとき捕逸で梶谷生還、大和一挙三進、ロペス三振、オースティンの左前安打で大和生還、増田大が打球を後逸しオースティン二進、（投手桜井）宮崎の遊ゴロでオースティン三進、柴田三振

◆９回（巨０、ＤＸ）