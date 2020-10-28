【巨人】岡本和真、単独キング２７号３ラン…写真で振り返るＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１０―６巨人（２８日・横浜）
巨人のリーグ連覇がいよいよ、間近に迫った。ＤｅＮＡに敗れて４連敗も、２位・中日も阪神に敗戦。優勝マジックが「２」となり、２９日にも２年連続４７度目のリーグ優勝（１リーグ時代含む。セ・リーグのみでは３８度目）が決まる。
試合は先発・高橋が３回途中７失点で降板したが、３回に岡本のキング単独トップとなる２７号３ランが飛び出した。
さあ、仕切り直して有終の美を飾ろう。
【試合経過】
◆１回（巨０、Ｄ４）
【巨】増田大四球、田中俊三振のとき増田大二盗、坂本のとき増田大三盗、坂本の遊直で増田大三塁戻れずタッチアウト
【Ｄ】梶谷右前安打、大和の左前安打で梶谷一挙三進、ロペス四球のとき暴投で梶谷一挙生還、大和一挙三進、オースティン三振、宮崎の左翼線二塁打で大和生還、ソトの左越二塁打でロペス、宮崎生還、神里左飛、伊藤光四球、坂本三振
◆２回（巨１、Ｄ０）
【Ｄ】梶谷三振、大和中飛、ロペス右飛
◆３回（巨３、Ｄ４）
【巨】高橋三振、増田大四球、田中俊のとき増田大二盗、田中俊左飛、坂本四球、岡本左越２７号３ラン、丸右前安打、ウレーニャ三振
【Ｄ】オースティン中前安打、宮崎の一ゴロでオースティン二封、ソト三振、神里の右翼線二塁打で宮崎三進、伊藤光の右中間三塁打で宮崎、神里生還、（投手大江、一塁香月）坂本の代打楠本死球、梶谷の左飛失で伊藤光、楠本生還、大和遊ゴロ
◆４回（両軍０）
【巨】（投手伊勢）若林捕邪飛、大城遊ゴロ、香月投ゴロ
【Ｄ】ロペス遊飛、オースティン四球、宮崎右飛、ソト遊ゴロ
◆５回（巨１、Ｄ０）
【巨】増田大左前安打、田中俊四球で増田大二進、坂本の右前安打で満塁、岡本の三ゴロ併殺打で田中俊三封、坂本二封、その間に増田大生還、丸三振
【Ｄ】神里遊ゴロ、伊藤光四球、伊勢の代打森の二ゴロで伊藤光二封、梶谷三振
◆６回（両軍０）
【巨】（投手砂田、捕手戸柱）大江の代打中島、若林、大城三者連続三振
◆７回（巨１、Ｄ０）
【巨】（二塁大和、遊撃柴田）香月遊ゴロ、増田大四球、田中俊の代打ウィーラーの三ゴロを宮崎が二塁悪送球し増田大三進（一塁代走吉川尚）、（投手パットン）坂本の右犠飛で増田大生還、岡本遊直
【Ｄ】（投手田口、二塁吉川尚）神里三振、パットンの代打中井投ゴロ、戸柱遊飛
◆８回（巨０、Ｄ２）
【巨】（投手石田）丸遊ゴロ、田口の代打石川、若林ともに三振
【Ｄ】（投手高梨、右翼石川）梶谷左前安打、大和の左前安打で梶谷一挙三進、ロペスのとき捕逸で梶谷生還、大和一挙三進、ロペス三振、オースティンの左前安打で大和生還、増田大が打球を後逸しオースティン二進、（投手桜井）宮崎の遊ゴロでオースティン三進、柴田三振
◆９回（巨０、ＤＸ）
【巨】（投手三嶋、三塁柴田、遊撃倉本、右翼乙坂）大城三振、香月遊ゴロ、増田大の代打松原二ゴロ