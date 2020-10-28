注 目
報知映画賞読者投票で豪華賞品！ 新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク
 
 

【巨人】岡本和真、単独キング２７号３ラン…写真で振り返るＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
３回２死一、二塁、左越え３ラン本塁打を放ちナインとハイタッチをする岡本和真（カメラ・中島　傑）
３回２死一、二塁、左越え３ラン本塁打を放ちナインとハイタッチをする岡本和真（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ＤｅＮＡ１０―６巨人（２８日・横浜）

　巨人のリーグ連覇がいよいよ、間近に迫った。ＤｅＮＡに敗れて４連敗も、２位・中日も阪神に敗戦。優勝マジックが「２」となり、２９日にも２年連続４７度目のリーグ優勝（１リーグ時代含む。セ・リーグのみでは３８度目）が決まる。

　試合は先発・高橋が３回途中７失点で降板したが、３回に岡本のキング単独トップとなる２７号３ランが飛び出した。

　さあ、仕切り直して有終の美を飾ろう。

　【試合経過】

　◆１回（巨０、Ｄ４）

　【巨】増田大四球、田中俊三振のとき増田大二盗、坂本のとき増田大三盗、坂本の遊直で増田大三塁戻れずタッチアウト

  • １回無死一塁、打者・田中俊太が空振り三振、二塁盗塁を決める増田大輝（遊撃手・大和、投手・坂本裕哉、捕手・伊藤光）（カメラ・竜田　卓）

    １回無死一塁、打者・田中俊太が空振り三振、二塁盗塁を決める増田大輝（遊撃手・大和、投手・坂本裕哉、捕手・伊藤光）（カメラ・竜田　卓）

　【Ｄ】梶谷右前安打、大和の左前安打で梶谷一挙三進、ロペス四球のとき暴投で梶谷一挙生還、大和一挙三進、オースティン三振、宮崎の左翼線二塁打で大和生還、ソトの左越二塁打でロペス、宮崎生還、神里左飛、伊藤光四球、坂本三振

  • １回無死一、三塁、打者・ロペスの時、高橋優貴の暴投を後ろに反らしＤｅＮＡが先制。ベンチで厳しい表情の原辰徳監督（捕手は大城卓三）（カメラ・橋口　真）

    １回無死一、三塁、打者・ロペスの時、高橋優貴の暴投を後ろに反らしＤｅＮＡが先制。ベンチで厳しい表情の原辰徳監督（捕手は大城卓三）（カメラ・橋口　真）

　◆２回（巨１、Ｄ０）

　【巨】岡本中前安打、丸の左越二塁打で岡本三進、ウレーニャ三振、若林の遊ゴロで岡本生還、大城三邪飛

  • ２回無死一塁、左越え二塁打を放つ丸佳浩（投手・坂本裕哉、捕手・伊藤光）（カメラ・竜田　卓）

    ２回無死一塁、左越え二塁打を放つ丸佳浩（投手・坂本裕哉、捕手・伊藤光）（カメラ・竜田　卓）

　【Ｄ】梶谷三振、大和中飛、ロペス右飛

　◆３回（巨３、Ｄ４）

　【巨】高橋三振、増田大四球、田中俊のとき増田大二盗、田中俊左飛、坂本四球、岡本左越２７号３ラン、丸右前安打、ウレーニャ三振

  • ３回２死一、二塁、左越え３ラン本塁打を放ち敬礼ポーズをする岡本和真（カメラ・中島　傑）

    ３回２死一、二塁、左越え３ラン本塁打を放ち敬礼ポーズをする岡本和真（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】オースティン中前安打、宮崎の一ゴロでオースティン二封、ソト三振、神里の右翼線二塁打で宮崎三進、伊藤光の右中間三塁打で宮崎、神里生還、（投手大江、一塁香月）坂本の代打楠本死球、梶谷の左飛失で伊藤光、楠本生還、大和遊ゴロ

  • ３回、ＤｅＮＡに勝ち越され降板した高橋優貴（投手・高橋優貴、捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）

    ３回、ＤｅＮＡに勝ち越され降板した高橋優貴（投手・高橋優貴、捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）

　◆４回（両軍０）

　【巨】（投手伊勢）若林捕邪飛、大城遊ゴロ、香月投ゴロ

　【Ｄ】ロペス遊飛、オースティン四球、宮崎右飛、ソト遊ゴロ

　◆５回（巨１、Ｄ０）

　【巨】増田大左前安打、田中俊四球で増田大二進、坂本の右前安打で満塁、岡本の三ゴロ併殺打で田中俊三封、坂本二封、その間に増田大生還、丸三振

  • ５回無死満塁、三ゴロ併殺打で出塁し冴えない表情の岡本和真（左はロペス）（カメラ・中島　傑）

    ５回無死満塁、三ゴロ併殺打で出塁し冴えない表情の岡本和真（左はロペス）（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】神里遊ゴロ、伊藤光四球、伊勢の代打森の二ゴロで伊藤光二封、梶谷三振

　◆６回（両軍０）

　【巨】（投手砂田、捕手戸柱）大江の代打中島、若林、大城三者連続三振

　【Ｄ】（投手田中豊）大和四球、ロペス遊ゴロ併殺打、オースティン四球、宮崎の右中間安打でオースティン一挙三進、ソト中飛

  • ６回から３番手でマウンドに上がった田中豊樹（カメラ・中島　傑）

    ６回から３番手でマウンドに上がった田中豊樹（カメラ・中島　傑）

　◆７回（巨１、Ｄ０）

　【巨】（二塁大和、遊撃柴田）香月遊ゴロ、増田大四球、田中俊の代打ウィーラーの三ゴロを宮崎が二塁悪送球し増田大三進（一塁代走吉川尚）、（投手パットン）坂本の右犠飛で増田大生還、岡本遊直

  • ７回１死一、三塁、右犠飛を放つ坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    ７回１死一、三塁、右犠飛を放つ坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】（投手田口、二塁吉川尚）神里三振、パットンの代打中井投ゴロ、戸柱遊飛

　◆８回（巨０、Ｄ２）

　【巨】（投手石田）丸遊ゴロ、田口の代打石川、若林ともに三振

　【Ｄ】（投手高梨、右翼石川）梶谷左前安打、大和の左前安打で梶谷一挙三進、ロペスのとき捕逸で梶谷生還、大和一挙三進、ロペス三振、オースティンの左前安打で大和生還、増田大が打球を後逸しオースティン二進、（投手桜井）宮崎の遊ゴロでオースティン三進、柴田三振

　◆９回（巨０、ＤＸ）

　【巨】（投手三嶋、三塁柴田、遊撃倉本、右翼乙坂）大城三振、香月遊ゴロ、増田大の代打松原二ゴロ

試合詳細
３回２死一、二塁、左越え３ラン本塁打を放ちナインとハイタッチをする岡本和真（カメラ・中島　傑）
１回無死一塁、打者・田中俊太が空振り三振、二塁盗塁を決める増田大輝（遊撃手・大和、投手・坂本裕哉、捕手・伊藤光）（カメラ・竜田　卓）
１回無死一、三塁、打者・ロペスの時、高橋優貴の暴投を後ろに反らしＤｅＮＡが先制。ベンチで厳しい表情の原辰徳監督（捕手は大城卓三）（カメラ・橋口　真）
２回無死一塁、左越え二塁打を放つ丸佳浩（投手・坂本裕哉、捕手・伊藤光）（カメラ・竜田　卓）
３回２死一、二塁、左越え３ラン本塁打を放ち敬礼ポーズをする岡本和真（カメラ・中島　傑）
３回、ＤｅＮＡに勝ち越され降板した高橋優貴（投手・高橋優貴、捕手・大城卓三）（カメラ・竜田　卓）
すべての写真を見る 9枚

【関連ニュース】

プロ野球特集

巨人

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 バックナンバー申し込み 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請